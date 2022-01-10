Từ đây cho đến ngày Tết Nguyên Đán 2022, 3 con giáp lên đời đổi vận, Thần Tài bám lấy gót chân, giàu sang phú quý ngút trời

Những người tuổi Thìn không bao giờ chịu bó buộc mình trong một không gian chật hẹp, nhỏ bé. Họ muốn vươn tới bầu trời xanh, cao, rộng để thỏa sức vẫy vùng và biến ước mơ của bản thân mình thành hiện thực.

Theo tử vi , thời gian từ giờ đến Tết âm lịch 2022, tuổi Thìn đặc biệt vượng đường tài vận, được quý nhân phù trợ, tài lộc tăng mạnh. Đặc biệt những người là doanh nhân sẽ có thặng dư lớn trong công việc làm ăn, tương lai tươi sáng.

Khát vọng được phát triển, khẳng định bản thân của người tuổi Rồng như một ngọn lửa rực cháy, có thể thiêu đốt tất cả những khó khăn, nguy hiểm ở phía trước. Họ cũng thuộc những người bị ảnh hưởng sâu sắc bởi quyền lực, địa vị và cuộc sống xa xỉ.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu đa số là những người đầy tự tin và có sức thu hút, trong quá trình theo đuổi sự nghiệp, chỉ cần có ý chí cầu tiến thì sẽ luôn có quý nhân dìu dắt.

Sự nghiệp năm 2021 sẽ không suôn sẻ và gặp phải sai lầm nhưng sẽ vượt qua được nút thắt vào đầu năm 2022. Từ đó, tuổi Dậu sẽ giải quyết triệt để những vấn đề còn tồn đọng, trở thành người thắng to.

Khoảng thời gian từ giờ đến Tết âm lịch, thu nhập tuổi Dậu có chiều hướng tăng mạnh, sự nghiệp phát triển phong sinh thủy khởi, có khả năng giàu sang phú quý, được mọi người hâm mộ.

Khoảng thời gian từ giờ đến Tết âm lịch, thu nhập tuổi Dậu có chiều hướng tăng mạnh, sự nghiệp phát triển phong sinh thủy khởi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng.

Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Bước vào khoảng thời gian từ giờ đến Tết âm lịch, tuổi Hợi vận thế sáng sủa, sự nghiệp hanh thông, tài lộc trôi chảy, nhìn chung mọi sự đều suôn sẻ.

Đặc biệt, năm mới này, tuổi Hợi có quý nhân chỉ điểm đường tài vận, tiền kiếm dễ dàng, tiết kiệm được kha khá, tiền bạc rủng rỉnh.

Nhìn chung, chỉ cần qua tết Dương, tuổi Hợi sẽ có cuộc sống thoải mái, dễ dàng, không còn lo lắng.

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