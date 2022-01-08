Trong năm Nhâm Dần 2022, người tuổi Hổ phạm phải Thái Tuế, bản mệnh đối mặt vô vàn khó khăn và cách hóa giải

Theo tử vi , phạm Thái Tuế hiểu đơn giản là trong năm đó, bản mệnh của bạn "xung" với Thái Tuế. Năm sinh của ai xung với địa chi con giáp của năm đó thì gọi là phạm Thái Tuế.

Trong năm phạm Thái Tuế, gia chủ sẽ gặp phải nhiều bất lợi, công việc khó khăn, sức khỏe suy giảm, tình cảm rạn nứt, tiền bạc hao tổn... Vì vậy, bản mệnh làm việc gì cũng cần cẩn thận hơn để hạn chế tối đa tổn thất.

Năm 2022 là năm bản mệnh của người tuổi Dần, vì vậy bạn phải đối diện với cục diện Trực Thái Tuế, khiến vận trình tổng thể trong cả năm có dấu hiệu đi xuống. Vào năm này, bản mệnh gặp phải những điều không mong muốn, tạo thành những ảnh hưởng không hề nhỏ trong cuộc sống của bạn.

Tuổi Dần phạm Thái Tuế năm 2022. Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện sự nghiệp: tuổi Dần là người có tính cách hiếu thắng, lúc nào cũng không ngừng cố gắng để thể hiện bản thân. Bạn không muốn là một người tụt hậu, luôn mong muốn đứng trên người khác. Thái độ tích cực này sẽ mang đến những tác động tốt cho bản mệnh. Tuy nhiên, trong năm Trực Thái Tuế, tuổi Dần không những phải cố gắng mà cần quan tâm đến những tác động bên ngoài xảy ra với mình.

Vào năm 2022, người tuổi Dần có thể liên tiếp gặp phải những cản trở trong thăng tiến sự nghiệp như: tranh chấp với đồng nghiệp, quan hệ với lãnh đạo không tốt, những kế hoạch đề ra không được giúp đỡ... Tất cả những điều này khiến tuổi Dần nản lòng, thoái chí, thậm chí nghi ngờ chính phương hướng mình lựa chọn. Đây là lúc mà tuổi Dần cần bước chậm lại để nhìn nhận, đánh giá bản thân mình rõ hơn.

Trong năm 2022, do phạm Thái Tuế nên tuổi Hổ phải đương đầu với vô vàn khó khăn trong cuộc sống, từ sự nghiệp, tình cảm và tài lộc. Ảnh minh họa: Internet

Trên phương diện tình cảm: người tuổi Dần luôn muốn nắm thế chủ động, khiến vị thế của 2 người mất cân bằng. Nửa kia có thể cảm thấy mệt mỏi, áp lực. Trong năm gặp Trực Thái Tuế, bạn và người ấy dễ nảy sinh mâu thuẫn. Cộng thêm áp lực do cuộc sống mang lại, bạn sẽ hay nổi nóng với đối phương, làm cho khoảng cách đôi bên ngày một xa. Lời khuyên được đưa ra là bản mệnh không nên quá cố chấp với quan điểm của bản thân. Nếu có điều gì không hài lòng thì bạn nên bình tĩnh thảo luận, học cách lắng nghe đối phương nói.

Trên phương diện tài lộc: con giáp này luôn cố gắng làm việc để có một cuộc sống sung túc đầy đủ hơn. Tuy nhiên, do sự nghiệp không có những bước tiến đáng kể nên tiền bạc trong năm khó có thể gia tăng được mạnh mẽ. Người làm ăn cũng gặp những trở ngại, khó khăn do đối thủ, khách hàng mang tới. Trong năm 2022, chuyện mở rộng quy mô kinh doanh cũng dễ vướng phải khó khăn. Chính vì vậy, trong thời điểm không quá dư giả, bản mệnh cần chú ý đến việc đầu tư, chi tiêu, tránh rơi vào tình cảnh túng thiếu.

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