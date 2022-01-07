Tháng 1/2022, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, ra đường cẩn thận ‘tiền rơi trúng đầu’, 1 con giáp đen đủi đủ đường ‘tiền mất tật mang’

12 con giáp tử vi 07/01/2022 18:25

Tử vi tháng 1 của năm Nhâm Dần 2022 có tiết lộ rằng, tháng đầu năm có 3 con giáp vô cùng may mắn, lộc lá đầy nhà, ra đường cũng có thể nhặt được tiền. 1 con giáp làm gì cũng nên cẩn thận, kẻo bị kẻ gian lợi dụng, ‘tiền mất tật mang’.

Tuổi Dần

Tháng mới bạn có điểm sáng về tài lộc, đặc biệt vào khoảng thời gian giữa tháng. Người đầu tư, làm ăn kinh doanh có thể dần mở rộng quy mô làm ăn để thu về lợi nhuận không nhỏ. Chỉ cần bạn cố gắng là sẽ nhận về thành quả xứng đáng với công sức. Chuyện tình cảm có dấu hiệu cải thiện đáng kể.

Tháng 1/2022, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, ra đường cẩn thận ‘tiền rơi trúng đầu’, 1 con giáp đen đủi đủ đường ‘tiền mất tật mang’ - Ảnh 1
Tháng 1/2022 bạn có điểm sáng về tài lộc, đặc biệt vào khoảng thời gian giữa tháng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Bạn đón tin vui trong tháng mới, đặc biệt là về tài lộc. Nhờ sự nỗ lực mà bạn sẽ thu về thành công lớn, thậm chí là duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng, đối tác, có thêm cơ hội “tiền đẻ ra tiền”. Tuy nhiên, bạn không nên quá mải mê với sự nghiệp mà quên đi mối quan hệ gia đình của mình. Chú ý hơn đến điều này, cuộc sống của bạn sẽ viên mãn hạnh phúc hơn người.

Tuổi Tuất

Trong tháng 1 này, bạn là một trong những con giáp gặt hái được nhiều thành công. Ngay từ đầu tháng, bạn đã có cơ hội khẳng định vị thế trong công việc, được đồng nghiệp quý mến, cấp trên chú ý. Việc làm ăn ngày càng suôn sẻ vào dịp cuối tháng, đặc biệt với những người làm kinh doanh, đầu tư. Chuyện tình cảm cũng có vượng đào hoa, người độc thân nên mở rộng lòng nhiều hơn để đón nhận tình cảm.

Tháng 1/2022, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, ra đường cẩn thận ‘tiền rơi trúng đầu’, 1 con giáp đen đủi đủ đường ‘tiền mất tật mang’ - Ảnh 2
Trong tháng 1 này, bạn là một trong những con giáp gặt hái được nhiều thành công. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân 

Bạn cần đặc biệt thận trọng trong tháng mới, không nên làm ăn lớn kẻo bị kẻ gian lợi dụng, khiến mất mát tiền bạc. Sức khỏe của bạn cũng nên thận trọng trong ăn uống kẻo dễ bị đau bụng, bệnh dạ dày. Trong tình cảm, bạn cần hạn chế tính nóng nảy, bộc trực của mình sẽ dễ tạo điều kiện để người thứ 3 chen vào.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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