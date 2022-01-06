Từ đây cho đến Tết Nguyên Đán 2022, 3 con giáp ‘NHƯ Ý CÁT TƯỜNG’, Thần Tài đem tiền đến tận tay, giàu sang phú quý không ai sánh bằng

Tử vi 12 con giáp tiết lộ rằng, từ đầu tháng 1 cho đến Tết Nguyên Đán 2022 có 3 con giáp ‘như ý cát tường’, Thần Tài đem tiền đến tận tay, giàu sang phú quý không ai sánh bằng.

Người tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thông minh, nhanh nhẹn, là người có đầu óc, luôn biết nắm bắt những cơ hội mà người khác không có được.

Thời gian từ tháng 1 đến Tết Nguyên Đán 2022, vận thế khởi sắc và có cát tinh soi chiếu nên thu nhập từ công việc chính tăng lên nhanh chóng, các khoản tích lũy có thể lên đến 9 số 0.

Các khoản đầu tư bên ngoài cũng đem lại những khoản lợi nhuận không nhỏ cho con giáp này. Người tuổi Hợi không còn phải lo lắng về tiền bạc như thời gian trước đây.

Người tuổi Sửu

Người tuổi Sửu nghiêm khắc, làm việc gì cũng yêu cầu rất cao và thích theo đuổi một cuộc sống có chất lượng tốt nhất và là người theo đuổi chủ nghĩa hoàn mỹ.

Thời gian từ tháng 1 đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, do được cát tinh soi chiếu và thần Tài phù hộ nên tài vận bùng phát, tài khí dồi dào, đại cát đại lợi, phúc lộc nhiều, có thêm tin vui về hôn nhân hoặc có thêm quý tử.

Từ tháng 1 đến Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, tuổi Sửu do được cát tinh soi chiếu và thần Tài phù hộ nên tài vận bùng phát, tài khí dồi dào, đại cát đại lợi. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu

Người tuổi Dậu giỏi giao tiếp, vô cùng khéo léo nên con giáp này có duyên kết giao được với rất nhiều quý nhân.

Người tuổi Dậu cũng là người thông minh, chăm chỉ, luôn có thể nắm bắt được điểm trọng tâm, của vấn đề nên ít khi mắc sai sót và dễ có được thành công trong mọi việc.

Thời gian từ tháng 1 cho đến Tết âm lịch Nhâm Dần, do có cát tinh soi chiếu, tài vận khởi sắc, phúc khí dồi dào nên sự nghiệp khởi sắc, làm một thu ba bốn, chuyện tình cảm vô cùng ngọt ngào, thu nhập tăng lên gấp đôi, gấp ba.

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