3 cặp con giáp có mối lương duyên trời định, lấy nhau về sự nghiệp ăn nên làm ra, sống trong hạnh phúc, viên mãn tới bạc đầu

12 con giáp tử vi 08/01/2022 18:25

Đây là 3 cặp con giáp có mối lương duyên trời định, không những tính tình hợp nhau mà còn là ‘bùa hộ mệnh của đối phương. Lấy nhau về sự nghiệp ăn nên làm ra, sống trong hạnh phúc, viên mãn tới bạc đầu.

Cặp con giáp Thân - Thìn

3 cặp con giáp có mối lương duyên trời định, lấy nhau về sự nghiệp ăn nên làm ra, sống trong hạnh phúc, viên mãn tới bạc đầu - Ảnh 1
Hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp phát triển, tài chính sung túc, hôn nhân của hai con giáp Thân - Thìn có kết cục mỹ mãn. Đây là cặp bạn đời lý tưởng. Ảnh minh họa: Internet

Thìn và Thân luôn có sự hiểu biết sâu sắc. Họ có tính cách vui vẻ và luôn đối xử với cuộc hôn nhân của mình một cách chân thành và chu đáo.

Vì vậy, sau khi kết hôn, họ không bao giờ nghĩ đến việc chia tay một cách dễ dàng dù có những lúc xảy ra xung đột dữ dội. Các con giáp này không coi hôn nhân như một trò chơi của trẻ con.

Theo thời gian, con giáp tuổi Thân sẽ càng chú tâm để chăm sóc gia đình chu đáo. Người tuổi Thân dùng sự nhanh nhạy, thông minh của mình để giải quyết các vấn đề trong gia đình, còn người tuổi Thìn có thể vững vàng và siêng năng cho đến khi về già.

Hôn nhân hạnh phúc, sự nghiệp phát triển, tài chính sung túc, hôn nhân của hai con giáp này có kết cục mỹ mãn. Đây là cặp bạn đời lý tưởng.

Cặp con giáp Dậu Tỵ

3 cặp con giáp có mối lương duyên trời định, lấy nhau về sự nghiệp ăn nên làm ra, sống trong hạnh phúc, viên mãn tới bạc đầu - Ảnh 2
Sự kết đôi của Dậu và Tỵ tương tự như Rồng và Phượng, là sự lựa chọn hòa hợp ngay từ đầu. Ảnh minh họa: Internet

Sự kết đôi của Dậu và Tỵ tương tự như Rồng và Phượng, là sự lựa chọn hòa hợp ngay từ đầu.

Cặp vợ chồng này luôn bao dung và chấp nhận lẫn nhau. Hai người đều có EQ cao, luôn khéo léo cư xử khiến bạn đời của mình luôn cảm thấy được yêu thương trân trọng, không khiến họ phải tức giận và thất vọng.

Các con giáp này tôn trọng ý kiến của đôi bên và không ngừng học tập để nâng cao năng lực của bản thân. Họ sẽ không vì hài lòng với hôn nhân mà để mình tụt hậu, sống một cuộc đời loanh quanh với chuyện bếp núc, cơm cáo

Chính vì cùng suy nghĩ tích cực nên cặp vợ chồng này trở thành đôi bạn tri âm, tri kỷ, mối quan hệ ngày càng hạnh phúc, bền chặt hơn. Dù đã nhiều năm, họ vẫn có cảm xúc ngọt ngào, đối xử với nhau thắm thiết như hồi mới yêu.

Đương nhiên, nhờ học tập không ngừng, sự nghiệp của họ cũng thăng tiến, thu nhập tăng cao. Có địa vị, có tiền tài, có tình yêu là điều mà cặp vợ chồng này thu hoạch được khi kết hôn với nhau.

Cặp con giáp Sửu - Tý

3 cặp con giáp có mối lương duyên trời định, lấy nhau về sự nghiệp ăn nên làm ra, sống trong hạnh phúc, viên mãn tới bạc đầu - Ảnh 3
Khi cặp con giáp Sửu - Tý kết hợp với nhau họ có thể bù trừ được cho nhau, có thể hỗ trợ và chịu trách nhiệm về cuộc sống của đối phương. Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp, sự kết đôi của hai con giáp này luôn được gia đình, bạn bè công nhận và ủng hộ. Bởi con giáp tuổi Sửu có tính cách rất trầm ổn, trong khi con giáp tuổi Tý lại sôi nổi, cá tính, nghịch ngợm.

Khi hai người này kết hợp với nhau họ có thể bù trừ được cho nhau, có thể hỗ trợ và chịu trách nhiệm về cuộc sống của đối phương.

Các con giáp này cũng không phải là người để tâm vào những chuyện vụn vặt. Cả đời họ luôn suy nghĩ lạc quan và luôn nỗ lực cải thiện tính cách của mình để phù hợp, dung hòa lẫn nhau.

Cả hai cũng sẽ không ngoan cố, bảo thủ mà bao dung cho các thói xấu của nhau và tìm cách làm hài lòng đối phương. Sau khi kết hôn, cả hai sẽ có cuộc sống hạnh phúc, mỹ mãn cho đến khi về già.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Điểm mặt 4 con giáp vàng trúng số độc đắc trong năm Nhâm Dần 2022

Điểm mặt 4 con giáp vàng trúng số độc đắc trong năm Nhâm Dần 2022

Tử vi trong năm Nhâm Dần 2022 tiết lộ rằng, trong năm con Hổ có 4 con giáp vô cùng may mắn, khả năng trúng số độc đắc vô cùng cao, chuẩn bị tinh thần giàu ‘nứt đố đổ vách’ đi là vừa.

Xem thêm
Từ khóa:   3 cặp con giáp nên lấy nhau cặp con giáp hợp mệnh cặp con giáp đẹp đôi

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 51 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 56 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 21 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 51 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 18 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy