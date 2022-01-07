TOP 3 con giáp ‘nằm không cũng trúng đạn’, luôn lọt vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân

12 con giáp tử vi 07/01/2022 16:45

Cả 3 con giáp này đều là người thông minh, tài giỏi và luôn là tâm điểm của sự chú ý. Tuy nhiên, với tính cách thẳng thắn và hồn nhiên của mình lại khiến những con giáp này lọt vào tầm ngắm của kẻ tiểu nhân hay những kẻ ganh ghét.

Người tuổi Thìn

Điểm chung của những người tuổi Thìn là thông minh, đa tài và quyết đoán. Trong bất cứ việc gì, tuổi Thìn cũng làm việc hết mình, quyết tâm và kiên trì theo đuổi mục tiêu đến cùng, nhờ vậy mà đường công danh rất rộng mở.

Tuy nhiên, lắm tài thì nhiều tật, người tuổi Thìn có lòng hiếu thắng rất mạnh, thích hơn thua với người khác. Chính vì vậy mà họ dễ gặp tai họa. Khi cần thể hiện, tuổi Thìn sẽ rất nổi bật. Họ thích thể hiện bằng cả hành động và lời nói để gây chú ý với mọi người. Bản mệnh tuổi Thìn có cái tôi rất lớn, luôn cho mình là nhất nên sẽ khiến mọi người xung quanh cảm thấy khó chịu.

Người tuổi Tý

Tuổi Tý là những người thông minh, lanh lợi, có ý chí mạnh mẽ, chí tiến thủ cao. Trong cuộc sống, người tuổi Tý luôn nhiệt tình và xông xáo với tất cả mọi người. Tất cả những ưu điểm này giúp người tuổi Tý dễ thành công hơn, nhưng đồng thời cũng vô tình khiến một số người xung quanh ngứa mắt.

Rất nhiều khi hành động của người tuổi Tý là thật tâm muốn tốt cho mọi người. Nhưng vì tính cách hồn nhiên, họ lại đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn khiến người khác phật lòng. Những lúc như vậy, lời khuyên, lời nhận xét của tuổi Tý lại trở thành soi mói, thích chỉ đạo người khác. Chính vì vậy, nhiều kẻ tiểu nhân ghen ghét đã tận dụng cơ hội này để đặt điều, tìm cách cản trở khiến tuổi Tý nhiều lần khốn khổ, chịu xui xẻo.

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Vì tính cách hồn nhiên, tuổi Tý thường đưa ra những lời nhận xét thẳng thắn khiến người khác phật lòng. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có bản lĩnh thẳng thắn, không thích vòng vo, có sao nói vậy. Họ rất ghét phải giấu giếm những việc mình làm, không biết rằng đôi khi phải che bớt ánh sáng của bản thân lại mới được sống yên bình. Chính vì vậy, một khi đã thích là người tuổi Dậu sẽ phô bày bản thân, không để tâm tới ánh mắt người khác.

Tuổi Dậu cũng luôn theo đuổi sự hoàn hảo nên luôn cố gắng hoàn thành ở mức tốt nhất những nhiệm vụ được giao. Do đó, họ thường đạt được thành tích xuất sắc hơn người khác. Nhưng cũng chính vì tính cách này mà người tuổi Tý không khéo đưa đẩy, làm gì cũng phách lối. Vì vậy, việc tuổi Dậu bị ghen ghét, đố kỵ cũng không phải là điều khó hiểu.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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