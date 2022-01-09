Tử vi tuần mới từ ngày 10/1 đến 16/1/2022: tuổi Tý vượng vận quý nhân có cơ hội kiếm tiền, tuổi Tuất tài lộc khởi sắc kinh doanh phát tài

Cùng xem chi tiết tử vi tuần mới của từng con giáp sẽ diễn ra cụ thể như thế nào nhé!

Tuần mới bạn sẽ có vận trình may mắn, có quý nhân hỗ trợ. Bạn được nâng đỡ, hỗ trợ để phát huy năng lực của bản thân. Mọi việc đang vô cùng suôn sẻ, tuy nhiên biết nắm bắt hay không lại ở năng lực của bạn. Vận trình tài lộc có nhiều điểm sáng, có cơ hội kiếm tiền.

Bạn gặp những khó khăn trong công việc, cần đề phòng tiểu nhân phá hoại. Bạn sẽ dần lấy lại sự bình tĩnh vào khoảng thời gian giữa tuần. Cuối tuần thì chuyện tài lộc có khởi sắc rõ ràng, bạn sẽ có thêm nguồn thu chính và nguồn thu phụ. Vận trình tình cảm vẫn chưa suôn sẻ cho lắm.

Tuổi Dần

Tuần mới, tử vi của bạn thăng trầm bất định, đầu tuần vượng, suy dần về cuối. Bạn dường như đang chịu nhiều áp lực dẫn đến chểnh mảng, phân tâm trong công việc. Đường tài lộc mang tới những nguồn thu đáng kể. Phương diện tình cảm cũng vô cùng phong phú, nhận được nhiều tin vui.

Tuần mới, tử vi của bạn thăng trầm bất định, đầu tuần vượng, suy dần về cuối. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Bạn cần đề phòng sóng gió đang kéo tới, công việc ẩn chứa không ít những nguy cơ tiềm ẩn. Hãy cẩn trọng trong các mối quan hệ, luôn giữ bình tĩnh và sáng suốt, tránh để kẻ tiểu nhân phá hoại. Đường tình duyên vẫn chưa có gì khởi sắc, trong khi đó tài lộc lại đầy hứa hẹn, triển vọng.

Tuổi Thìn

Bạn trong tuần mới sẽ đón nhiều cơ hội phát triển, sự nghiệp triển vọng. Hãy vận dụng năng lực của mình để chứng minh bản thân, đồng thời cẩn trọng kẻ tiểu nhân và học cách giữ thái độ khiêm tốn. Đường tài lộc có dấu hiệu sa sút, chuyện tình cảm cũng gặp không ít sóng gió.

Tuổi Tỵ

Bạn không được thần tài hỗ trợ nên khó lòng đạt được thành công, công việc cũng dựa vào năng lực của bản thân là chủ yếu. Sự cẩn trọng kẻ tiểu nhân sẽ không bao giờ thừa. Đầu tuần không có nhiều biến động đường tài lộc. Chuyện tình cảm vẫn bình ổn ở thời điểm này.

Bạn không được thần tài hỗ trợ nên khó lòng đạt được thành công, công việc cũng dựa vào năng lực của bản thân là chủ yếu. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuần mới có hung cát đan xen, tuy nhiên nhìn chung, sự nghiệp thăng tiến nếu bạn lo toan cẩn thận. Đầu tuần mọi chuyện sẽ thuận lợi hơn giữa và cuối tuần. Đường tài lộc trong tuần khá vượng, dễ thấy cơ hội kinh doanh, đầu tư.

Tuổi Mùi

Đây là một tuần không ít sóng gió, bạn phải hết sức thận trọng khi làm việc để tránh rắc rối. Bù lại lộ trình thăng tiến lại khá sáng, sự nỗ lực trong công việc của bạn được lãnh đạo đánh giá cao. Chuyện tình duyên cũng khởi sắc theo chiều hướng tích cực.

Tuổi Thân

Bạn trải qua không ít thăng trầm trong tuần mới do chưa đủ tập trung, dễ bị xao nhãng. Hiệu suất không được đảm bảo sẽ khó tránh khỏi những sai lầm lớn. Không chỉ công việc mà chuyện tài lộc cũng gặp không ít khó khăn. Bạn hãy có kế hoạch chi tiêu hợp lý. Phương diện tình cảm không có nhiều biến động.

Bạn trải qua không ít thăng trầm trong tuần mới do chưa đủ tập trung, dễ bị xao nhãng. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Bạn cần hết sức thận trọng, bình tĩnh để hạn chế tranh cãi, mâu thuẫn... Mối quan hệ giữa bạn với đồng nghiệp cũng không hòa thuận do bất đồng quan điểm. Ngược lại, chuyện tài lộc khởi sắc rực rỡ, bạn sẽ không phải lo lắng về chuyện tiền bạc. Chuyện tình cảm đôi lúc gặp sóng gió.

Tuổi Tuất

Bạn có quý nhân hỗ trợ, đặc biệt là quý nhân mệnh nữ trong tuần mới, bạn sẽ vượt qua thời điểm khó khăn trước đó. Thành công đến khá nhanh chóng, vận trình tài lộc cũng có nhiều khởi sắc, bạn có nhiều cơ hội kinh doanh phát tài. Chuyện tình cảm có khúc mắc, cả hai cần phải giải quyết.

Tuổi Hợi

Bạn có thể phải đi lại khá nhiều, vì vậy sức khỏe có dấu hiệu suy giảm do vất vả. Tinh thần của bạn cũng vì thế trở nên nóng nảy, dễ phát ngôn cáu giận khiến tình hình thêm căng thẳng. Tài chính tuần mới được cải thiện đáng kể, chuyện tình duyên cũng khá lý tưởng, cả hai ngày càng tin tưởng đối phương.​

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