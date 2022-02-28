Trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, 4 con giáp được ‘THẦN PHẬT’ phù hộ, làm gì cũng suôn sẻ hanh thông, tiền của đầy tay thấy mà ghen tị

12 con giáp tử vi 28/02/2022 06:45

Tử vi 12 con giáp nói rằng, trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch có 4 con giáp may mắn được ‘Thần Phật’ phù hộ, làm gì cũng suôn sẻ hanh thông, tiền của đầy tay thấy mà ghen tị.

Tuổi Thìn

Những người cầm tinh con Rồng đặc biệt may mắn trong tháng 2 âm lịch năm nay, có thể nói là những con rồng thực thụ, công danh, sự nghiệp luôn hanh thông, tháng 2 âm lịch là lúc họ thăng quan tiến chức. Mục tiêu rất rõ ràng, từng bước có thể đạt được, trong mười ngày đầu tháng 2 âm lịch, họ còn gặp được nhiều đồng đội tốt, quý nhân phù trợ trong cuộc sống nên yên tâm làm theo kế hoạch của bản thân mà không phải lo lắng gì. Có thể đi từng bước một, cho nên sẽ không có tình huống bất ngờ phát sinh không kịp, có thể kiếm tiền vững vàng, chất lượng cuộc sống được nâng lên rất nhiều, cuộc sống nhỏ cũng có thể trở thành một cuộc sống tốt đẹp cho những người giàu có.

Tuổi Thân

Tuổi Khỉ rất dễ hòa đồng và trò chuyện với nhau vào các ngày trong tuần, không bao giờ là những người phiền phức, có tầm nhìn xa chính xác hơn trong mọi việc, đặc biệt là những người đáng tin cậy. Mười ngày đầu tháng 2 âm lịch, họ tìm thấy ở nơi làm việc có hy vọng mới, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, có thể có thêm quý nhân phù trợ, vận trình sự nghiệp vô cùng hanh thông, con đường mới nhất, cuộc đời của mình đều tiến triển thuận lợi rất tốt, và con người tràn đầy năng lượng hơn.

Trong 10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, 4 con giáp được ‘THẦN PHẬT’ phù hộ, làm gì cũng suôn sẻ hanh thông, tiền của đầy tay thấy mà ghen tị - Ảnh 1
10 ngày đầu tháng 2 âm lịch, tuổi Thân tìm thấy ở nơi làm việc có hy vọng mới, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tháng 2 âm lịch đến, người tuổi Dần sẽ hanh thông, thoát khỏi bệnh tật nhẹ, cuộc sống sung túc hơn, họ sẽ không gặp những khó khăn khó giải quyết, bằng sự nỗ lực của bản thân thì mọi việc đều có thể trở nên suôn sẻ hơn, kể cả sự nghiệp tưởng chừng khó khăn thì vận thế của họ ngày càng được cải thiện, các thành viên trong gia đình cũng đang chăm sóc lẫn nhau. Cả tháng 2 âm lịch có thể hào phóng, béo tốt, thuận kiếm tiền, tuổi Dần tính khí xấu sẽ không cản trở sự phát triển của họ, tháng 2 âm lịch sẽ có nhiều tiến triển hơn.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có thể nhìn nhận vấn đề một cách rất cởi mở, nên sẽ không thấy mệt mỏi trong cuộc sống hàng ngày, cũng như không trở nên vất vả, bất ngờ ập đến trước mắt, sự nghiệp vận trình tiến triển có phần nổi bật, bản thân cũng có thêm kinh nghiệm mới trong thực tế nên mười ngày đầu tháng 2 âm lịch rất thích hợp để kiếm tiền, cho phép bản thân có cơ hội phát triển mới, thu hoạch dồi dào, áp lực của cuộc sống cũng bị giảm sút, cuộc sống sung sướng của người tuổi Tý ở gần trong tầm tay chứ không ở đâu xa, tự nhiên họ là người có phúc khí, học rộng, béo tốt.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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