Tử vi tuần mới từ ngày 28/2 đến ngày 6/3/2022: tuổi Sửu công việc thuận lợi hanh thông, tuổi Hợi nhận được tin vui về chuyện tiền bạc

Tử vi tuần mới tuổi Tý đối mặt trong tuần này có thể thay đổi hoàn toàn cách nhìn của bạn về chuyện tình cảm. Nhất là người từng đổ vỡ chỉ vì đối phương không thích, không ủng hộ công việc mà bạn làm. Hơn cả yêu đương, bạn sẽ học được vẻ đẹp của tình tri kỷ - luôn sát cánh nhưng không bao giờ làm vật cản trên con đường phát triển của nhau.

Ảnh hưởng của sao Dịch Mã trong tháng này cho thấy cuộc sống của bản mệnh dễ có những thay đổi, chuyển biến. Ban đầu bạn có thể nghĩ rằng đó là trở ngại nhưng sau đó sẽ nhận ra rằng đó là điều cần thiết để bạn có được một tương lai tốt đẹp hơn.

Người tuổi Tý đối mặt với một số khó khăn khi nhận nhiệm vụ mới, đối tác mới, bạn có thể không thích nhưng đây vừa là ưu thế vừa là thử thách. Nếu biết tận dụng sức mạnh chiến binh tiềm ẩn trong mình đúng lúc và đúng cách, bạn sẽ nhanh chóng tiến tới đỉnh cao sự nghiệp.

Chính Tài ghé thăm vào ngày đầu tuần giúp cho bản mệnh thu được nhiều tiền bạc nhưng nếu bạn chủ quan thì tình hình sẽ đổi chiều đấy nhé. Có tiền trong tay thì phải biết quý trọng và cân nhắc lại việc chi tiêu bạn nhé.

Tuổi Sửu

Tử vi tuần mới, có nhiều sự việc đánh thức con giáp tuổi Sửu, cho thấy bạn đã ngủ đông đủ rồi đấy và giờ là thời khắc vàng để ra khỏi kén bọc, vươn mình tới hình tượng con người bạn vẫn hằng ao ước. Dù bạn có năng lực nhưng nếu không thực sự bắt tay hành động thì sẽ vẫn chẳng thể đi đến đâu.

Bạn có thích cách mà mình trải qua một ngày hay không? Nếu câu trả lời là có, điều đó cho thấy bạn đang làm những việc bản thân yêu thích. Nhưng nếu câu trả lời là không, có lẽ bạn cần xem xét lại những việc bạn đang làm mỗi ngày. Sẽ thật khó khăn khi phải cố gắng ngày qua ngày làm những việc mà bạn không yêu thích. Thay vào đó, bạn nên dành thời gian cho những việc mà bạn thật sự đam mê.

Thái Dương Cát tinh hỗ trợ cho công việc của con giáp tuổi Sửu thêm phần hanh thông, thuận lợi. Bạn trở nên tập trung hơn vào nhiệm vụ đã đề ra và không quá quan tâm tới những lời bàn tán xung quanh về cuộc sống của mình.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Sửu tuần này đi xuống vì sẽ vẫn có những mâu thuẫn và tranh cãi. Nhưng nếu bạn cân đo đong đếm một chút sẽ thấy niềm vui vẫn nhiều hơn nỗi buồn vì phần lớn thời gian cả hai dành cho nhau là những phút giây thư giãn, bình yên, khả năng cao là bạn đã tìm được một nửa phù hợp với mình.

Tử vi tuần mới, có nhiều sự việc đánh thức con giáp tuổi Sửu, cho thấy bạn đã ngủ đông đủ rồi đấy và giờ là thời khắc vàng để ra khỏi kén bọc. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi hàng tuần dự báo tuổi Dần khá háo hức khi bước vào tuần mới tuy nhiên, nguồn năng lượng rực cháy cũng có thể gián tiếp gây trục trặc cho các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là trong tình yêu. Bạn cần tìm ra sự cân bằng, độ mở cần thiết để hai người có không gian phát triển độc lập.

Tuần mới cho thấy thách thức đối với bạn vẫn còn, hành trình thay đổi bản thân chắc chắn sẽ đòi hỏi tuổi Dần phải từ bỏ những định kiến và thói quen cũ, đây là nỗi trăn trở lớn nhất. Tuy nhiên bằng sức sáng tạo và khả năng thích nghi bạn chắc chắn sẽ khiến mọi người phải bất ngờ.

Thái Tuế Hung tinh nhắc nhở bản mệnh nên kiềm chế cảm xúc, nhất là trong lúc điều khiển giao thông thì đừng để tâm trạng không vui hoặc sự nóng giận khiến bạn phóng nhanh vượt ẩu. Có thể thấy, ngọn lửa nơi sâu thẳm trái tim tuổi Dần có thể được kích hoạt để bùng lên dữ dội hơn bao giờ hết.

Trong tuần có nhiều rắc rối nhất là gần cuối tuần đối mặt với Thương Quan khiến bản mệnh rất dễ bị mất kiên nhẫn.

Tuổi Mão

Tử vi 12 con giáp cho rằng mối quan hệ nhiều cặp đôi tuổi Mão không diễn ra như ý hoặc có những người có nguy cơ đổ vỡ khi cả hai đều xem nhau như kẻ thù trong những cuộc cãi vã, thay vì cùng nhau tìm ra hướng giải quyết. Lời khuyên cho bạn đó là nên dừng lại và lắng nghe ý kiến, đặt mình vào vị trí của đối phương, cả hai sẽ hiểu nhau hơn và sáng suốt đi đến kết luận chung.

Tuần mới của con giáp tuổi Mão có vẻ chững lại nhưng đừng vì thế mà buồn phiền vì đây là cơ hội để soi xét lại bản thân, học cách hành động chín chắn hơn vì chính mình và mọi người. Sức mạnh lớn nhất của bạn đến từ tinh thần đoàn kết và kết nối, không phải thái độ vị kỷ.

Bách Việt Chủ đào hoa lại là tín hiệu đáng mừng cho những người tuổi Mão mở lòng ra để tìm hiểu những mối quan hệ mới. Bạn và người ấy xây dựng được niềm tin khi cùng nhau chia sẻ quan niệm và góc nhìn về cuộc sống bằng thái độ tôn trọng.

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới cho biết tuổi Thìn có thể có một số quyết định sai. Thế nhưng đừng bi quan, khi nhìn lại những gì đã trải qua, bạn có thể nhận ra sự khác biệt giữa quá khứ và hiện tại. Điều này cho phép bạn rút ra những bài học kinh nghiệm để tránh mắc phải các sai lầm trong quá khứ và tập trung vào những điều đúng đắn, tích cực trong hiện tại và tương lai.

Khi suy nghĩ chưa thông suốt thì bản mệnh cũng nên tránh các quyết định liên quan đến tiền bạc trong tuần này vì nếu không sẽ tiêu tán không ít tài sản của mình đấy nhé. Bạn chớ cứng đầu rồi không nghe lời khuyên của người có nhiều kinh nghiệm khiến bản thân rơi vào khó khăn.

Ảnh hưởng của Thiên cẩu Hung tinh dự báo họa khẩu thiệt thị phi, điều này khiến bạn suy nghĩ nhiều, khó ngủ và từ đó gây hại cho sức khỏe của bản mệnh. Bạn nên bỏ ngoài tai những lời nói không hay về mình để tập trung vào việc cải thiện cuộc sống hiện tại của mình đi nhé.

Vì muốn có cảm giác an toàn nên con giáp tuổi Thìn không thể bắt đầu mối quan hệ mới nào cả, đôi khi bạn cảm thấy lạc hướng và không hiểu chính mình nữa. Người đã có đôi thời gian này thường "kiếm chuyện" và gây ra xung đột với một nửa của mình chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt trong gia đình.

Tử vi tuần mới cho biết tuổi Thìn có thể có một số quyết định sai. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tuần này tuổi Tỵ đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh khi bất cứ việc gì xảy ra trong tuần này không diễn ra như ý của bạn. Mọi điều bạn làm đều sẽ dẫn bạn đến những gì bạn muốn. Đây là lý do tại sao bạn cần biết bạn muốn trở thành ai thay vì đơn thuần là bạn muốn cái gì.

Thiên Đức hỗ trợ cho con giáp tuổi Tỵ có thể phát triển năng lực kiếm tiền của mình trong tuần này, không ít người đã phát tài phát lộc rực rỡ khi có được sự trợ giúp nhiệt tình của bạn bè, người thân. Vì thế, bạn càng cảm thấy quý trọng những mối quan hệ đang có.

Vận trình tình cảm của con giáp tuổi Tỵ có dấu hiệu đi xuống cho thấy mối quan hệ của bạn và người ấy không được những người xung quanh ủng hộ và chúng khiến bạn cảm thấy vô cùng hoang mang. Thực ra, tình cảm mà hai bạn dành cho nhau chưa đủ lớn để bỏ qua dư luận mà thôi.

Thiên Ấn tương trợ từ đầu tuần cho thấy bản mệnh đang có rất nhiều điều kiện thuận lợi hơn rất nhiều người khác xung quanh. Khó khăn dường như đã lùi xa, chỉ là bạn có chủ động để phát triển trong lĩnh vực của mình hay là cứ kệ và bỏ lỡ mọi thứ hay không mà thôi.

Tuổi Ngọ

Tử vi tuần mới chuyện tình cảm của con giáp tuổi Ngọ sẽ trở nên bế tắc khi bạn làm theo lời khuyên của đám đông. Bạn sẽ có cảm giác như mình gặp chướng ngại vật trên mọi lối rẽ, tuy nhiên đây chính là bài tập để bạn thay đổi góc nhìn.

Người tuổi Ngọ hay chịu tác động của ý kiến của mọi người và điều đó khiến bạn hay bị lầm lạc. Dù vậy, trước những lựa chọn lớn của cuộc đời riêng, lời khuyên vàng cho bạn vẫn là tin vào trực giác. Bạn biết điều gì là tốt nhất cho mình, chỉ cần giữ tâm trí thật tỉnh táo và tránh xa các khiêu khích.

Bạch Hổ Hung tinh nhắc nhở con giáp tuổi Ngọ nên quan tâm tới vấn đề an toàn giao thông trong tuần này. Dù làm gì, đi đâu cũng nên đi chậm để có thể dễ bề xử lý khi có sự cố xảy ra bạn nhé.

Từ đầu tuần nên bản mệnh kiên định với kế hoạch của mình thì hứa hẹn cuối tuần sẽ gặt hái được thành công khi có Thiên Tài giúp sức, thế nhưng vào ngày Chủ nhật bạn cũng phải giữ gìn đồ đạc cẩn thận kẻo mất đồ, mất tiền đấy nhé.

Tuổi Mùi

Tử vi tuần mới nói rằng, tuổi Mùi rất khó giữ được bình tĩnh, lời khuyên cho bạn trong tuần mới là nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần. Khi bạn vững vàng trên đôi chân mình, tự khắc mọi chuyện sẽ được sắp xếp vào trật tự đúng đắn.

Có phải mối quan hệ của bạn và người ấy ngày càng xa cách, có thể vì hai người không có nhiều thời gian dành cho nhau. Phải chăng vì bận rộn công việc mà đã lâu rồi bạn không thể cùng người ấy hưởng một kỳ nghỉ đích thực. Đã đến lúc bạn sắp xếp lại cuộc sống để hai người cùng đi du lịch trong tuần tới.

Sao Tử Vi là cầu nối cho con giáp tuổi Mùi có thể làm quen với những người có thể giúp họ phát triển con đường tài lộc. Hãy chủ động tìm các cơ hội kinh doanh, đầu tư và quyết đoán hơn trong các quyết định sắp tới bạn nhé.

Tỷ Kiên khiến con giáp tuổi Mùi trở nên ích kỷ hơn trong các quyết định của mình và có thể bị mọi người xa lánh, thế nhưng may mắn là có nhiều người thông cảm với hoàn cảnh, với những gì đang xảy ra với bạn nên họ sẵn sàng chịu thiệt một chút. Nhờ đó mà bạn học được bài học đáng giá cho mình.

Tử vi tuần mới nói rằng, tuổi Mùi rất khó giữ được bình tĩnh, lời khuyên cho bạn trong tuần mới là nên dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc sức khỏe, cả thể chất lẫn tinh thần. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tuần mới tuổi Thân có nhiều niềm vui về chuyện tình cảm của mình trong tuần này, hai bạn đều có chung cách nhìn nhận về đời sống, về các giá trị đạo đức, về suy nghĩ hay niềm tin, tất cả những điều đó đều quan trọng hơn việc cùng có chung sở thích. Bởi lẽ, những giá trị chung ấy nói lên rằng cả hai bạn đang cùng đi trên một con đường trong cuộc đời.

Tuần mới công sức của con giáp tuổi Thân đang được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận. Bạn đã âm thầm và nhẫn nại bước qua những giai đoạn cuộc sống không hề dễ dàng, đã đến lúc bạn nhận lấy phần thưởng xứng đáng. Vẫn còn nhiều việc phải làm để đạt được mục tiêu lớn nhất trong đời, sẽ tặng bạn một tiền đề vững chắc.

Ảnh hưởng của Đại hao nên bản mệnh có xu hướng chi mạnh tay cho những món đồ đắt tiền dù trước đây bạn không có ý định mua nó. Bạn nên nhớ rằng khoản tiền lớn chỉ nên chi cho những việc đã có trong kế hoạch và bạn cần tiết kiệm để mua nó trong thời gian dài, chớ nên là việc tùy hứng.

Thực Thần mang tới cho bạn tinh thần lạc quan từ ngày đầu tuần do đó mọi khó khăn có xuất hiện thì cũng không là gì khi bạn không quá quan tâm đến chúng. Ngoài ra, bạn cũng đủ may mắn để được cả người lạ xuất hiện để trợ giúp bạn khi cần.

Tuổi Dậu

Tử vi tuần mới cho thấy có nhiều niềm tin mới đến với con giáp tuổi Dậu khi bạn có được sự hậu thuẫn đáng kể, bạn có thể yên tâm rằng sự nghiệp đang trên đà phát triển tích cực, kéo theo đó là nguồn lực tài chính. Bạn nên chuẩn bị tinh thần để tham gia vào nhiều dự án vĩ mô và thú vị.

Ở bên một nửa của mình, tuổi Dậu cảm thấy an tâm và thoải mái vì họ luôn mang đến cho bạn cảm giác tin tưởng tuyệt đối. Cho dù tình cảm không còn nồng nhiệt như thuở ban đầu, nhưng nếu nó được xây dựng dựa trên nền tảng niềm tin vững chắc, bạn biết rằng cả hai vẫn có thể cùng nhau đi đến cuối cuộc đời.

Có thể con giáp tuổi Dậu không để ý nhưng nếu cuối tuần tổng kết lại bạn sẽ sớm nhận ra rằng bạn mua sắm khá nhiều dù là những khoản nhỏ, nhất là những ai thích đồ giảm giá thì càng mua nhiều hơn nữa, tất cả là vì ảnh hưởng của Tiểu Hao và bạn xem nhẹ tác động của nó mà thôi.

Đầu tuần có vẻ có nhiều khó khăn nhưng Thiên Ấn giúp cho bạn vượt qua được tất cả để hoàn thành mục tiêu vào cuối tuần. Thế nhưng tiền bạc không được cải thiện như mong đợi, do đó bạn đừng quá buồn phiền mà nên tập trung tìm thêm cơ hội khác nhé.

Tuổi Tuất

Theo tử vi tuần mới những thay đổi về vị thế xã hội sẽ ảnh hưởng ít nhiều lên các mối quan hệ cá nhân và cách tuổi Tuất nhìn nhận bản thân. Bạn có thể phải đối mặt với một số khủng hoảng và thương tổn, nhưng phần lớn chúng đến từ nội tâm bạn chứ không phải bên ngoài. Bạn phải tự tìm cách điều chỉnh chứ không nên đổ lỗi cho hoàn cảnh nữa.

Chuyện tình cảm là điều mà con giáp tuổi Tuất dành ít thời gian quan tâm chăm sóc nhất trong tuần này và đó là lý do sẽ khiến mối quan hệ của hai người trở nên tẻ nhạt, thậm chí sự lạnh lùng, xa cách đang là nguyên nhân tan vỡ của không ít các cặp đôi.

Ngũ Quỷ Hung tinh gây hại sức khỏe của con giáp tuổi Tuất chỉ vì bạn quá lơ là việc chăm sóc bản thân trong thời gian dài. Đã đến lúc bạn ưu tiên hơn việc chăm sóc sức khỏe, nếu không tương lai bạn sẽ phải đối mặt với nhiều vấn đề vì thể lực yếu kém đấy nhé.

Thiên Quan xuất hiện vào giữa tuần khiến mọi người lo lắng rằng mọi công sức của bản mệnh bị đổ công, đổ bể nhưng thực tế là tuổi Tuất giải quyết tình huống này vô cùng tài tình, bạn sẽ có thể đạt được một số thành tích đáng kể.

Theo tử vi tuần mới những thay đổi về vị thế xã hội sẽ ảnh hưởng ít nhiều lên các mối quan hệ cá nhân và cách tuổi Tuất nhìn nhận bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tử vi hằng tuần dự báo, tuổi Hợi đã bình ổn hơn, bạn có thể cho phép bản thân được thở phào khi cuối cùng thế giới quanh mình cũng trở về đúng nhịp điệu vốn có. Một số thách thức vẫn còn đó, nhưng bạn sẽ đối mặt theo cách hoàn toàn khác, linh hoạt hơn, bình thản hơn.

Thái Âm Cát tinh giúp bạn cảm thấy tự tin hơn trong việc mở rộng mối quan hệ của mình trong thời gian này. Những nhân duyên tốt đẹp xuất hiện đó là người bạn mới, đồng nghiệp mới hoặc đối tác làm việc mới... giúp đỡ bạn rất nhiều sau này.

Về khía cạnh tình cảm của tuổi Hợi trong tuần này khuyên bạn khi cảm thấy tổn thương, bạn nói lên những suy tư, trăn trở và người còn lại lắng nghe, lúc đó lòng bạn nhẹ đi khi có ai đó chịu thấu hiểu mình. Điều này cũng là điểm mấu chốt cho một mối quan hệ bền vững và giúp hạn chế những vấn đề nghiêm trọng có thể xảy ra.

Thiên Tài ghé thăm vào ngày đầu tuần mang tới tin vui về chuyện tiền bạc nhưng đó chưa hẳn là một khoản lớn như bạn mong đợi, do đó, hãy bình tĩnh để hỏi han thêm người có kinh nghiệm để bạn tìm thêm cách cải thiện mức thu nhập của mình đi nhé.

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