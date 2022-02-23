Top 4 con giáp có đường hôn nhân viên mãn nhất năm 2022, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp vụt sáng, tiền tài dư dả cả năm

12 con giáp tử vi 23/02/2022 12:05

Trong năm Nhâm Dần 2022, 4 con giáp này có đường hôn nhân viên mãn không ai sánh bằng. Không chỉ có tình cảm thăng hoa, mà sự nghiệp vụt sáng thành sao, tiền tài dư dả cả năm.

Tuổi Mùi

Tuổi Mũi biết cách tạo ra sự lãng mạn nên đời sống tình cảm rất phong phú. Khi đối mặt với người khác phái, con giáp này luôn biết cách để chiếm tình cảm của họ. Tuổi Mùi ăn nói tao nhã khiến người khác luôn muốn đến gần. Năm nay, vận đào hoa của con giáp này vượng phát nên cả nam lẫn nữ đều không phải lo lắng về chuyện hôn nhân.

Tình cảm gia đình của người tuổi Mùi tốt đẹp, vợ chồng luôn yêu thương, chia sẻ và chăm sóc lẫn nhau. Nếu đôi bên có những bất đồng quan điểm thì cũng nhanh chóng được giải quyết.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất xuất sắc, luôn tìm kiếm sự hoàn hảo. Họ cũng luôn tỏ ra thân thiện với những người xung quanh. Trong năm 2022, tuổi Sửu có vận đào hoa vượng phát. Người còn độc thân sẽ được những người khác phái tích cực theo đuổi, đó có thể là đồng nghiệp, bạn bè hoặc người bạn thân từ khi còn nhỏ. Tuổi Sửu tuy có nhiều đào hoa nhưng lại rất chung tình với người mình yêu.

Top 4 con giáp có đường hôn nhân viên mãn nhất năm 2022, tình cảm thăng hoa, sự nghiệp vụt sáng, tiền tài dư dả cả năm - Ảnh 1
Trong năm 2022, tuổi Sửu có vận đào hoa vượng phát. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ vốn thông minh, lanh lợi, sống tình cảm. Con giáp này còn rất thân thiện, giỏi kết bạn nên luôn được người khác phải để ý, săn đón. Năm 2022, tuổi Ngọ có sao hội chiếu là Quý nhân chủ về hôn nhân, quan hệ. Vì vậy, cả nam và nữ tuổi Ngọ đều sẽ gặp nhiều may mắn trên con đường tình duyên, hôn nhân.

Tuổi Tỵ

Đường tình duyên của người tuổi Tỵ trong năm 2022 tương đối tốt lành. Cuộc sống gia đạo của tuổi Tỵ có sự hòa hợp, gắn kết. Con giáp này cũng có quý nhân đi theo giúp đỡ, giúp mọi việc trong cuộc sống diễn ra hanh thông hơn.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Xin chúc mừng những ai sở hữu nét tướng này, cả đời hưng thịnh sống trong ‘VINH HOA PHÚ QUÝ’ không phải lo về vật chất

Xin chúc mừng những ai sở hữu nét tướng này, cả đời hưng thịnh sống trong ‘VINH HOA PHÚ QUÝ’ không phải lo về vật chất

Theo nhân tướng học, những ai có số may mắn mới sở hữu nét tướng thế này. Sự nghiệp lúc nào cũng vượng phát hanh thông, không lo hết tiền hết bạc.

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