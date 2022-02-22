Xin chúc mừng những ai sở hữu nét tướng này, cả đời hưng thịnh sống trong ‘VINH HOA PHÚ QUÝ’ không phải lo về vật chất

12 con giáp tử vi 22/02/2022 12:45

Theo nhân tướng học, những ai có số may mắn mới sở hữu nét tướng thế này. Sự nghiệp lúc nào cũng vượng phát hanh thông, không lo hết tiền hết bạc.

Tướng mặt của người lãnh đạo

Người có tướng lãnh đạo, làm chức cao, có địa vị trong xã hội là người có hai tai áp sát đầu, môi góc cạnh, cân xứng, nhân trung sâu có hình tam giác. Người này vô cùng thông minh, sắc sảo, có trí óc tuyệt vời. Họ tài năng hơn người, thành công trong sự nghiệp khiến ai cũng nể trọng.

Hơn nữa, trong nhân tướng học, phụ nữ mà có đầu mũi to, đầy đặn, phần thịt hơi rủ xuống là người thật thà, có ý chí kiên cường, thẳng thắn, luôn đặt mục tiêu cho tương lai và làm mọi cách để đạt được nó. Cũng nhờ bản tính này mà họ trở thành trụ cột gia đình, là cánh tay đắc lực hỗ trợ kinh tế gia đình cùng chồng.

Dái tai to dày

Căn cứ theo nhân tướng học, phụ nữ có dái tai to dày là người có mệnh tốt, về phương diện kim tiền, bạn bè hay sức khoẻ đều không tệ.

Phụ nữ có dái tai mềm rất khoan dung nhân hậu với người khác, đặc biệt là đối với chồng con thì rất quan tâm chăm sóc, giàu lòng cảm thông, nhiệt tình với người.

Phụ nữ như vậy có phúc khí rất lớn. Nếu vợ bạn là người phúc khí, cả nhà vì điều đó mà hòa thuận, hưởng thụ cuộc sống không lo cơm áo.

Xin chúc mừng những ai sở hữu nét tướng này, cả đời hưng thịnh sống trong ‘VINH HOA PHÚ QUÝ’ không phải lo về vật chất - Ảnh 1
Căn cứ theo nhân tướng học, phụ nữ có dái tai to dày là người có mệnh tốt, về phương diện kim tiền, bạn bè hay sức khoẻ đều không tệ. Ảnh minh họa: Internet

Có nốt ruồi trên gò má

Trong năm 2022, người sở hữu nốt ruồi trên gò má sẽ càng trở nên hưng thịnh, nhất là về sự nghiệp. Nhờ sự nỗ lực và cố gắng của bản thân, họ sẽ đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp.

Người có nốt ruồi này còn rất có chí hướng, có nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp. Tương lai gần sẽ trở thành người có chức có quyền, có địa vị khiến ai cũng phải ngưỡng mộ.

Lông mày thanh thoát

Sở hữu đôi lông mày thanh thoát, rõ ràng, không quá dày thường là những người có cuộc sống đủ đầy, an nhàn, không phải lo nghĩ nhiều. Bước sang năm 2022, những người này lại càng sớm phất như diều gặp gió, tài lộc hưng vượng tới mức ngăn cũng chẳng được.

Nếu có ý định kết hôn, họ sẽ được chồng hết mực chiều chuộng. Còn người độc thân trong năm này cũng có đường tình duyên thuận lợi, hạnh phúc viên mãn.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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