Đặc điểm của ngôi nhà mang nặng âm khí, ở càng lâu khiến cho gia đình mâu thuẫn triền miên, tiền của không cánh mà bay

12 con giáp tử vi 21/02/2022 12:30

Theo phong thủy, ngôi nhà mà có những đặc điểm này thường mang nặng âm khí khiến cho cả gia đình xảy ra mâu thuẫn triền miên, tiền của không cánh mà bay, ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tinh thần.

Vật nuôi và cây cối trong nhà hay chết

Nhà mà trồng cây gì, nuôi con gì cũng không sống được. Cây cối hay con vật cũng giống như con người, cần sinh khí để nuôi dưỡng sự sống. Nếu một mảnh đất mà trồng cây gì, nuôi con gì cũng không sống được thì chứng tỏ sinh khí ở đó rất yếu, có nhiều năng lượng âm. Theo đó, con người khi sống trong ngôi nhà đó cũng sẽ không được khỏe mạnh, hay gặp những giấc mơ lạ, bị bóng đè.

Chó lạ đến nhà sủa không rõ lý do 

Khi có chó lạ đến nhà mà sủa không rõ lý do thì đó cũng là dấu hiệu của phong thủy không tốt. Theo các chuyên gia phong thủy, chó cực kỳ kỵ với năng lượng âm. Khi chó đến nhà mà sủa liên hồi thì chứng tỏ đất đó không lành, nhà đó không được tốt.

Đặc điểm của ngôi nhà mang nặng âm khí, ở càng lâu khiến cho gia đình mâu thuẫn triền miên, tiền của không cánh mà bay - Ảnh 1
Khi có chó lạ đến nhà mà sủa không rõ lý do thì đó cũng là dấu hiệu của phong thủy không tốt. Ảnh minh họa: Internet

Nhà ở gần nghĩa trang hoặc nhà xác bệnh viện

Trong phong thủy, trường hợp này gọi là thế cô âm sát, tức là nhà ở gần quá nhiều năng lượng âm. Trường hợp này dễ khiến người sống trong nhà đó có cảm giác lo lắng, mệt mỏi, sức khỏe của gia chủ không tốt, từ đó tài vận sẽ không được hanh thông, thuận lợi.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Kể từ tháng 2 Âm lịch trở đi, 3 con giáp được sao may mắn chiếu mệnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền của chất đống đầy nhà

Kể từ tháng 2 Âm lịch trở đi, 3 con giáp được sao may mắn chiếu mệnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền của chất đống đầy nhà

Tử vi 12 con giáp từ tháng 2 Âm lịch 2022 trở đi, có 3 con giáp làm gì cũng suôn sẻ hanh thông vì được sao may mắn chiếu mệnh, sự nghiệp thăng quan tiến chức, tiền của chất đống đầy nhà.

Xem thêm
Từ khóa:   ngôi nhà mang nặng âm khí đặc điểm ngôi nhà mang nặng âm khí dấu hiệu ngôi nhà mang nặng âm khí

TIN MỚI NHẤT

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Uống nước nghệ thường xuyên, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 54 phút trước
Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Sau hôm nay, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (7/10/2026), số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (7/10/2026), Thần Tài nhả vía, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 9 phút trước
Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 54 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 54 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 54 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 4 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 9 giờ 24 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 9 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời