Theo phong thủy, ngôi nhà mà có những đặc điểm này thường mang nặng âm khí khiến cho cả gia đình xảy ra mâu thuẫn triền miên, tiền của không cánh mà bay, ảnh hưởng đến cả sức khỏe và tinh thần.

Vật nuôi và cây cối trong nhà hay chết

Nhà mà trồng cây gì, nuôi con gì cũng không sống được. Cây cối hay con vật cũng giống như con người, cần sinh khí để nuôi dưỡng sự sống. Nếu một mảnh đất mà trồng cây gì, nuôi con gì cũng không sống được thì chứng tỏ sinh khí ở đó rất yếu, có nhiều năng lượng âm. Theo đó, con người khi sống trong ngôi nhà đó cũng sẽ không được khỏe mạnh, hay gặp những giấc mơ lạ, bị bóng đè.

Chó lạ đến nhà sủa không rõ lý do

Khi có chó lạ đến nhà mà sủa không rõ lý do thì đó cũng là dấu hiệu của phong thủy không tốt. Theo các chuyên gia phong thủy, chó cực kỳ kỵ với năng lượng âm. Khi chó đến nhà mà sủa liên hồi thì chứng tỏ đất đó không lành, nhà đó không được tốt.

Khi có chó lạ đến nhà mà sủa không rõ lý do thì đó cũng là dấu hiệu của phong thủy không tốt. Ảnh minh họa: Internet

Nhà ở gần nghĩa trang hoặc nhà xác bệnh viện

Trong phong thủy, trường hợp này gọi là thế cô âm sát, tức là nhà ở gần quá nhiều năng lượng âm. Trường hợp này dễ khiến người sống trong nhà đó có cảm giác lo lắng, mệt mỏi, sức khỏe của gia chủ không tốt, từ đó tài vận sẽ không được hanh thông, thuận lợi.

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