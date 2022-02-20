Tử vi tuần mới (21-27/2/2022): 2 con giáp tài lộc hanh thông, may mắn ngút ngàn, 1 con giáp Hung Cát đan xen

12 con giáp tử vi 20/02/2022 16:35

Xem tử vi tuần mới (21-27/2/2022) của 12 con giáp cho thấy, trong tuần này có 2 con giáp tài lộc hanh thông, may mắn ngút ngàn và 1 con giáp gặp vận Hung Cát đan xen.

Tuổi Tỵ

Bạn được sao Thiên Đức chiếu rọi nên có quý nhân hỗ trợ trong tuần mới đường công danh sự nghiệp vô cùng sáng sủa. Phong độ của bạn sẽ giữ vững trong tuần này, thậm chí bạn còn có thể phát huy năng lực của bản thân và được cấp trên chú ý. Một lưu ý nhỏ là bạn cần học cách nói chuyện khéo léo để được lòng nhiều người hơn, tránh chịu những rắc rối không đáng có. Người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có đường tiền tài khả quan, có cơ hội tăng tiền, tăng lương khá lớn.

Tuổi Sửu

Đây là một tuần đầy cát tinh và vượng vận với những người tuổi Sửu. Bạn có thể sẽ được quý nhân trợ không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Quý nhân khả năng cao sẽ là nam giới, bạn đừng bỏ lỡ cơ hội này. Mọi chuyện có thể giải quyết ổn thỏa dù có “khó nhằn” đến đâu. Ý chí và sự độc lập của bạn cũng là nhân tố giúp con giáp thành công. Tài lộc xuất hiện cả Chính Tài và Thiên Tài cho thấy thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng lên. Chuyện tình cảm cũng ở mức bình ổn, người độc thân có vận đào hoa vào cuối tuần.

Tử vi tuần mới (21-27/2/2022): 2 con giáp tài lộc hanh thông, may mắn ngút ngàn, 1 con giáp Hung Cát đan xen - Ảnh 1
Đây là một tuần đầy cát tinh và vượng vận với những người tuổi Sửu. Bạn có thể sẽ được quý nhân trợ không chỉ trong công việc mà còn trong cuộc sống. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Tử vi cho thấy bạn có hung cát đan xen. Sao Thái Tuế cho thấy bạn có thể phải đi công tác xa hay phải đi lại nhiều vì vấn đề công việc. Bạn nên tránh đi đường vào buổi đêm để đề phòng rủi ro. Công việc đầu tuần khá bận khiến bạn nản lòng nhưng thành công lại ở ngay phía sau nếu bạn nỗ lực không ngừng.

Ngược lại, Chính Tài nâng đỡ khiến đường tài lộc của bạn khá vượng vận. Giữa tuần bạn có thể phải chi một số tiền lớn nhưng điều này không có ảnh hưởng nhiều, thậm chí hết tiền lại có. Chuyện tình cảm tương đối bình ổn, dù đôi lúc cãi nhau nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ đâu vào đấy, người độc thân cũng không cần quá sốt sắng với chuyện yêu đương.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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