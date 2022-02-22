Chồng thuộc 4 con giáp này yêu vợ số 2 thì không ai là số 1, lúc nào cũng nâng niu, nuông chiều vợ một cách vô điều kiện

Giống như đặc tính của loài động vật được coi là bạn tốt của con người, những ai tuổi Tuất cũng sở hữu sự trung thành, kiên định trong tình yêu, tình bạn lẫn tình thân. Họ tử tế, thật thà, sống có nguyên tắc và đạo đức, không muốn làm chuyện trái lương tâm và đi ngược luân thường đạo lý.

Một khi đã xác định yêu ai, họ sẽ nghiêm túc với mối quan hệ đó, không có ý chơi đùa qua đường. Không chỉ là những người tình chung thủy son sắt, họ còn là những người bạn chân thành, nghĩa hiệp. Khi gặp phải rào cản trong các mối quan hệ, họ luôn tìm cách giải quyết, thay vì từ bỏ dễ dàng. Nếu gặp phải cám dỗ bên ngoài, người tuổi Tuất cũng sẽ cố gắng kìm chế ham muốn, không để bản thân vượt quá giới hạn.

Ôn hòa, giản dị, hướng nội và hơi kiệm lời là tính cách nổi trội ở đàn ông tuổi Dậu. Chàng là một người lý trí và hiện thực, biểu hiện trong tình cảm cũng rất rõ ràng và cẩn thận. Chàng sẽ không vì tình cảm nhất thời mà bước vào mối quan hệ yêu đương hay kết hôn với ai đó.

Tính cách, gia đình và các điều kiện khác của đối phương đều được chàng tìm hiểu, phân tích tỉ mỉ để xem có phù hợp với mình không. Đặc biệt là chuyện ngoại tình đối với người truyền thống như chàng thật sự là một thất bại, sỉ nhục trong đời nên cũng rất hiếm khi chàng sinh lòng phản bội.

Ôn hòa, giản dị, hướng nội và hơi kiệm lời là tính cách nổi trội ở đàn ông tuổi Dậu. Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông tuổi Thân

Điều đặc biệt ở người đàn ông tuổi Thân là sau khi kết hôn với người mình yêu thì cuộc sống hôn nhân của hai người sẽ trở nên rất thú vị. Cho dù ở bên nhau trong thời gian dài thì người vợ vẫn cảm nhận được sự thi vị như lúc mới yêu với anh chồng tuổi này.

Do khá hoạt bát trong ăn nói, giao tiếp nên chàng tuổi Thân cũng có vô số các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp khác. Nhiều khi vợ sẽ lo lắng vì anh ấy luôn trở thành trung tâm của sự chú ý, thu hút các cô gái trẻ. Trong tình huống này, đàn ông tuổi Thân cũng khá thân thiện nhưng luôn giữ một giới hạn nhất định. Thậm chí, với những cô gái cứ cố tình tấn công còn bị anh ấy dạy cho một bài học nhớ đời về sau!

Đàn ông tuổi Sửu

Người tuổi Sửu được biết đến với đức tính cần cù, chịu thương chịu khó và rất đỗi thật thà. Bên cạnh đó, họ còn một đặc điểm đáng khen ngợi nữa là sự chung thủy. Một khi đã yêu ai, trong mắt họ chỉ toàn hình bóng của người yêu, chẳng thể chứa thêm bất cứ ai trong trái tim.

Họ tận tụy, giàu lòng vị tha, luôn bao dung và quan tâm tới nửa kia, sẵn sàng hy sinh vì người ấy. Cho dù ngoài kia có bao nhiêu người đẹp hơn, tốt hơn, người tuổi Sửu cũng sẽ không thay lòng. Nhờ bản tính ngang bướng và cứng cỏi, họ hiếm khi chịu tác động bởi yếu tố bên ngoài.

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