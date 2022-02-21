Những vị trí nốt ruồi ở bàn chân đem lại may mắn, tiền tài cho người sở hữu, cả đời sống trong sung túc đủ đầy

12 con giáp tử vi 21/02/2022 12:15

Theo nhân tướng học, ai sở hữu nốt ruồi ở ở những vị trí này trên bàn chân sẽ đem lại cho bản mệnh may mắn, tiền tài, có được cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Sở hữu nốt ruồi ở gót chân

Những người có nốt ruồi ở gót chân sẽ nhanh chóng được hưởng giàu sang, phú quý. Bạn thường sinh ra trong những gia đình có nền tảng kinh tế ổn định, vững chắc nên khi lớn lên có đường hướng sự nghiệp rõ ràng. Nếu là phụ nữ, vị trí nốt ruồi ở gót chân còn biểu thị bạn là người sống có trách nhiệm với gia đình và dễ kết hôn với người thành đạt.

Sở hữu nốt ruồi ở lòng bàn chân, kẽ ngón chân

Đây là những nốt ruồi điềm lành, thể hiện rằng người sở hữu thường nắm địa vị cao trong xã hội, có quý nhân phù trợ nên tiền đồ rất rộng mở. Nốt ruồi ở kẽ ngón chân cũng tương tự về mặt ý nghĩa. Cúng biểu thị sự giàu sang, người sở hữu thường có cả tiền tài và danh vọng. Tuy nhiên sự giàu có này sẽ ẩn ở bên trong, giàu ngầm.

Những vị trí nốt ruồi ở bàn chân đem lại may mắn, tiền tài cho người sở hữu, cả đời sống trong sung túc đủ đầy - Ảnh 1

Nốt ruồi ở lòng bàn chân, kẽ ngón chân là những nốt ruồi điềm lành, thể hiện rằng người sở hữu thường nắm địa vị cao trong xã hội, có quý nhân phù trợ nên tiền đồ rất rộng mở. Ảnh minh họa: Internet

Sở hữu nốt ruồi ở ngón chân cái

Bạn là người chăm chỉ, chịu thương chịu khó và có ý chí vươn lên. Cách quản lý tài chính của bạn cũng vượt bậc hơn người, vì thế dễ dàng đầu tư, kinh doanh hoặc trở thành quản lý, người đứng đầu. Tài lãnh đạo của bạn là thiên phú, trong mọi công việc, bạn luôn đi tiên phong, không ngại khó khăn, đưa những người xung quanh sớm đến đích. Sự khéo léo, tài ăn nói cũng là một ưu điểm giúp bạn được mọi người tin tưởng.

Nốt ruồi xuất hiện ở ngón chân cái là điềm báo của sự may mắn. Đặc biệt, nếu nốt ruồi ở vị trí ngón chân cái bên phải thì bạn là một người có tương lai xán lạn, được nhiều người nể phục. Người xuất hiện nốt ruồi ở các ngón chân khác nghĩa là người đó phải đi xa quê hương mới phát triển sự nghiệp vang dội.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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