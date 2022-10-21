Top 3 con giáp may mắn đầu tháng 11 dương lịch, tài lộc lí tưởng, không lo túng thiếu

Bước sang tháng 11/2022 dương lịch, tài lộc trong tháng của người tuổi Dần khá lý tưởng, bạn rủng rỉnh hơn đa số mọi người xung quanh mình, không phải lo chuyện túng thiếu. Chuyện đầu tư kinh doanh vẫn mang về những thành công bước đầu, quý nhân giúp đỡ khiến cho các cơ hội kiếm tiền của con giáp này dần gia tăng, mọi thứ bắt đầu vào guồng quay nên làm gì cũng dễ dàng, thuận lợi hơn. Với người làm kinh doanh, sự nhạy bén là lợi thế không nhỏ giúp túi tiền của bản mệnh ngày càng rủng rỉnh. Sự độc lập và tự tin giúp bạn từng bước từng bước chinh phục khách hàng, mang về lợi nhuận khổng lồ. Đặc biệt, trong khoảng thời gian này mệnh chủ dễ kiếm được tiền từ những dự án có liên quan đến bất động sản , việc buôn bán nhà đất hay mua nhà, mua đất sẽ mang lại cho bạn khoản lợi lớn lao.

Trong thời gian này, những mục tiêu đặt ra từ lâu của Mão cũng đang dần có tiến triển tốt. Mão gần như tất cả cả các kế hoạch và dự án đã đặt ra từ trước. Thậm chí một vài hạng mục bản mệnh không đặt quá nhiều kỳ vọng cũng có bước chuyển biến bất ngờ.

Những bước tiến nhanh chóng và ổn định trong công việc sẽ giúp những người tuổi Mão có thu nhập tốt. Cho dù không thể phát tài ngay lập tức thì tài lôc của con giáp này cũng đủ ăn đủ tiêu và có của tích lũy.

Tháng 11/2022 này chính là thời điểm thuận lợi để tuổi Mão đẩy mạnh ký kết hợp đồng đồng thời mở rộng quan hệ với các đối tác. Như vậy, bản mệnh sẽ liên tục nhận được những hợp đồng, dự án béo bở với nguồn thu dồi dào.

Vận trình tình cảm của Mão cũng có tiến triển rất tốt. Nhờ sự duyên dáng và tự tin của mình, bản mệnh sẽ nhận được sự quan tâm của nhiều người, chẳng mấy chốc mà tìm được nửa kia của mình.

Tuổi Dậu

Tài lộc của người tuổi Dậu biến động theo chiều hướng tích cực trong tháng 11 dương lịch này. Người làm kinh doanh, buôn bán sẽ cảm nhận rõ ràng nhiều cơ hội làm giàu đến với mình hơn. Sẵn tính tháo vát và sự nhạy bén vốn có, cộng thêm việc được quý nhân dẫn dắt, người có kinh nghiệm truyền cho bí quyết nên cơ hội tích trữ tiền bạc ở thời điểm này không phải là nhỏ.



Việc đầu tư trong tháng dễ sinh lời cao, có thể thử sức để tăng thêm thu nhập. Trong quá trình đó có thể một vài rắc rối, khúc mắc sẽ xảy ra, nhưng vượt qua được thì cả chân trời mới sẽ mở ra trước mắt bạn.



Người làm công ăn lương có cơ hội khẳng định tài năng, điều đó đồng nghĩa cơ hội thăng chức và tăng lương sẽ đến. Nếu cơ hội đến, hãy mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn và phù hợp với năng lực của mình.

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