Thiên thời địa lợi nhân hòa, 3 con giáp này vào đúng giờ Tý ngày mai (4/11), THẦN TÀI gọi tên, bản mệnh số đỏ nhất bảng vàng, tiền bạc đổ về tay, nhanh chóng giàu sang, phất lên trông thấy

Tuổi Thìn được Thiên Tài dìu dắt, dễ dàng tìm được cơ hội để khẳng định khả năng kiếm tiền của mình chẳng phải dạng vừa. Con giáp này hãy cố gắng nhiều hơn nhiều. Bản mệnh sẽ được đền đáp công sức của mình xứng đáng, tài lộc ùn ùn đổ về nhà.

Thủy Mộc tương sinh giúp cho vận trình tình duyên của bản mệnh trở nên tươi đẹp hơn. Cả hai đều biết cách chia sẻ và lắng nghe nên mới có thể ngày càng thấu hiểu và thông cảm cho nhau đến như vậy.

Có những lúc con giáp này không thể tin vào vận may của mình khi mà cứ hết lần này tới lần khác có người giới thiệu công việc cho mình. Tuổi Thìn cần phải tận dụng thời cơ hiếm có này để phát huy năng lực, khẳng định vị trí của mình cũng như giúp con đường tiến thân trong tương lai rộng mở hơn.

Thủy Mộc tương sinh giúp cho vận trình tình duyên của bản mệnh trở nên tươi đẹp hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Xem tử vi phương Đông, Mùi Hợi Tam Hợp mang đến cho người tuổi Mùi những cơ hội phát triển sự nghiệp một cách nhanh chóng mà vẫn bền vững đáng mong đợi. Không những vậy, mối quan hệ xã giao của bạn cũng trở nên tốt đẹp hơn, bạn có thể bắt tay kết hợp với những đối tác tiềm năng, đem lại nguồn lợi ích không hề nhỏ.

Thiên Ấn ghé thăm giúp người tuổi Mùi có thể phát huy những khả năng tiềm ẩn của bản thân, nhất là ở mảng nghệ thuật. Sự nhạy bén và linh hoạt trong cách xử lý vấn đề khiến ai nấy đều phải nể phục.

Ngũ hành tương sinh còn là dấu hiệu đáng mừng, báo hiệu tin vui tới tấp về. Tình duyên thắm sắc, có lẽ sắp đến ngày vui của bản mệnh và người ấy khi mà tình yêu trải qua nhiều thử thách vẫn vững bền. Con giáp này còn độc thân có thể tìm kiểm một nửa ưng ý qua những buổi tụ họp, tiệc tùng với bạn bè.

Thiên Ấn ghé thăm giúp người tuổi Mùi có thể phát huy những khả năng tiềm ẩn của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình tình duyên tiến triển tốt đẹp, Tuổi Ngọ có thể gặp được một nửa mà mình vẫn luôn mong ước khi tham gia một hoạt động tập thể. Khi tình yêu đã gõ cửa, con giáp này đừng ngần ngại hay do dự nữa, hãy dũng cảm nắm lấy hạnh phúc của mình đi thôi.

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ của vẫn diễn ra theo đúng như kế hoạch bản mệnh đã vạch ra. Tuy nhiên, trong trường hợp cần thiết con giáp này cũng nên thay đổi theo hoàn cảnh cho phù hợp, đừng quá cố chấp với những nhận định ban đầu của mình.

May mắn hơn là ở bên cạnh bạn luôn có một hậu phương vững chắc luôn sẵn sàng ủng hộ bạn mọi nơi mọ lúc. Ngũ hành Kim sinh Thủy giúp tình cảm hai người ngày càng thêm nồng nàn thắm thiết hơn.

Đường công danh sự nghiệp của người tuổi Ngọ của vẫn diễn ra theo đúng như kế hoạch bản mệnh đã vạch ra - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo