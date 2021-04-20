Sau mùng 10/3 ÂL, top 3 con giáp được 'Chính tài' phù trợ, tài khoản tăng 'vù vù', mối làm ăn 'ngon lành cành đào' phất lên như diều gặp gió

12 con giáp tử vi 20/04/2021 06:17

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sau mùng 10/3 Âm lịch, top 3 con giáp tuổi Sửu, Thìn, Dậu sẽ gặp nhiều may mắn trong vấn đề tài chính do được "Chính tài" phù trợ.

Tuổi Sửu

Có thể nói rằng thời gian vừa qua khá may mắn đối với người tuổi Sửu. Bạn nhận ra nhiều sự thật trong cuộc sống nên dù có bất cứ vấn đề gì xảy ra, bạn cũng có cảm xúc bình tĩnh và tích cực hơn hẳn. Đặc biệt từ sau ngày 10/3 Âm lịch, tài lộc của bạn sẽ tăng lên "vù vù".

Top 3 con giap co chinh tai phu tro
 Tài lộc của tuổi Sửu sẽ tăng 'vù vù' không thể kiểm soát. Dù trong cuộc sống có gặp bất trắc, bạn cũng dễ dàng vượt qua - Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Sửu tìm được cảm hứng trong công việc. Con giáp đã biết bớt lo nghĩ xa vời và chỉ tập trung giải quyết những vấn đề trước mắt. Những ý tưởng, sáng kiến của bạn có thể sẽ được sự ủng hộ, đánh giá cao từ đồng nghiệp và lãnh đạo. Bên cạnh đó, những khoản đầu tư đang bắt đầu mang lại kết quả tích cực giúp con giáp thu về lợi nhuận không nhỏ. Sửu hãy tiếp tục cố gắng phấn đấu vì cơ hội thăng tiến đang tới rất gần.

Tuổi Thìn

Thìn chăm chỉ, chịu khó, tư chất thông minh và lòng nhân hậu luôn giúp bạn nhận được sự hỗ trợ của quý nhân. Có đi có lại là tất cả những gì bạn có được trong cuộc sống từ các mối quan hệ và sự giúp đỡ bạn dành cho người khác.

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 Tài lộc của tuổi Thìn trong ngày hôm nay cũng cực kỳ xán lạn. Mọi cố gắng trước đây đều đã được đền đáp - Ảnh minh họa: Internet

Tài lộc của tuổi Thìn sau mùng 10/3 Âm lịch trở đi sẽ cực kỳ xán lạn. Mọi cố gắng trước đây đều được đền đáp. Mối quan hệ giữa bạn và đồng nghiệp vô cùng tốt, lượng tiền con giáp kiếm được nhiều như nước và chưa có dấu hiệu dừng lại. Nếu cứ tiếp tục phấn đấu, Thìn sẽ có bước chuyển mình đầy ngoạn mục.

Tuổi Dậu

Trời sinh những ai mang mệnh con Gà đều chăm chỉ, siêng năng, luôn có chí cầu tiến nên trong cuộc sống họ có cơ hội để gây dựng cuộc sống dư dả sung túc. Phần lớn những người tuổi Dậu không sợ bản thân khổ nhưng họ luôn sống vì người, vì trách nhiệm nên họ lúc nào cũng nỗ lực trong công việc của mình.

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 Tuổi Dậu có 'Chính tài' phù trợ, khiến các mối hợp tác làm ăn chạm tới những cột mốc vững chắc hơn - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp dự đoán, sau Giỗ tổ Hùng Vương mùng 10/3 Âm lịch, Dậu sẽ có "Chính tài" phù trợ, khiến các mối hợp tác làm ăn chạm tới những cột mốc vững chắc hơn, từ đó sinh lãi hậu hĩnh hơn. Ngoài ra, quan hệ xã giao của bạn được củng cố ắt hẳn sẽ mang đến cho người tuổi Dậu nhiều mối làm ăn mới thật "ngon lành cành đào" đấy.

Phụ nữ có 5 phúc tướng này thì chồng được nhờ cả đời, tay không cùng chồng gầy dựng sự nghiệp khiến ai cũng nể phục

Phụ nữ có 5 phúc tướng này thì chồng được nhờ cả đời, tay không cùng chồng gầy dựng sự nghiệp khiến ai cũng nể phục

Theo nhân tướng học, người sở hữu phúc tướng này, càng lớn tuổi lại càng phúc đức, sau 35 tuổi đa số đều giàu có viên mãn.

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