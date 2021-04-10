Đúng ngày mai, Chủ Nhật ngày 11/4/2021: Top 3 con giáp tiền tài ‘ngập cửa’, tài vận thăng hoa, phất ‘9 tầng mây’

Tâm linh - Tử vi 10/04/2021 12:43

Tử vi 12 con giáp dự báo, Chủ nhật ngày 11/4/2021, top 3 con giáp sau may mắn được Thần tài chỉ điểm, tiền tài "ngập cửa", tiêu không cần đếm.

Tuổi Mão

Tuổi Mão là con giáp sinh ra vốn nhanh nhẹn, đặc biệt thông minh về ngôn ngữ, họ có khả năng giao tiếp, biện luận và đàm phán cực kỳ tốt.

Chủ nhật sẽ là ngày cực kỳ may mắn với con giáp này. Dường như nỗ lực của bạn trong suốt thời gian vừa qua đã được đền đáp. Nhiều tin vui "ập" đến, khiến bạn bất ngờ "trở tay không kịp", các mối quan hệ đã lâu không gặp, tưởng chừng bị "đóng băng" nhưng hôm nay, các bạn sẽ có cơ duyên gặp lại, hàn gắn tình xưa, mở ra nhiều cơ hội mới trong việc làm ăn.  

Tu vi 12 con giap
Tuổi Mão cực kỳ may mắn, nhiều tin vui 'ập' đến, khiến bạn bất ngờ 'trở tay không kịp' - Ảnh minh họa: Internet

Được Thần tài bất ngờ "ghé thăm", số tiền liên tục được gửi về tài khoản của Mão. Chính bởi lợi nhuận kiếm được, giúp bạn có thể bắt đầu các dự án, ước mơ mà mình đã ấp ủ bấy lâu. 

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn là con giáp mạnh mẽ, đề cao sự tự do, độc lập, đặc biệt là trong vấn đề tài chính. Họ không thích phụ thuộc, ỷ lại và dựa dẫm vào người khác. Nhờ bản tính đó mà con giáp này rất được tôn trọng và đề cao. Họ biết được giá trị bản thân mình ở đâu. 

Tu vi 12 con giap 1
 Tuổi Thìn sống luôn có kế hoạch, đường đi nước bước rõ ràng - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp dự đoán, những người tuổi Thìn sẽ gặp được quý nhân trong ngày hôm nay. Nếu còn đang mông lung với quyết định của bản thân, vũ trụ sẽ sắp xếp cho bạn gặp được người thầy giúp bạn "khai nhãn", mở mang đầu óc và rút ra được bài học cho bản thân mình.

Cơ hội kiếm tiền tài, bổng lộc cũng đến với các Thìn vào cuối tuần từ việc kinh doanh đa dạng lĩnh vực. 

Tuổi Tỵ

Những người tuổi Tỵ sinh ra vốn có đầu óc nhanh nhẹn, khéo léo và vô cùng tinh tế. Họ có con mắt nhìn người tốt, nhận biết đâu là cơ hội mang lại lợi nhuận cao. Vậy nên, những người tuổi Tỵ sẽ không phí thời gian vào những gì họ cho là vô bổ. 

Tu vi 12 con giap 2
 Tuổi Tỵ rất đam mê với công việc, sự nghiệp của mình - Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp dự báo, những người tuổi Tỵ hôm nay khá bận rộn. Dường như giờ không phải lúc để bạn nghỉ ngơi, bạn còn đang rất đam mê với công việc, sự nghiệp của mình. Nhờ vậy mà khả năng cao sẽ được thăng tiến và được cất nhắc làm lãnh đạo trong thời gian tới.

Chính bởi sự tận tâm và sẵn có tài, người tuổi Tỵ không những được nhiều người ngưỡng mộ mà con đường thăng tiến còn "rộng mở thênh thang", cuộc đời mau chóng phất lên như "diều gặp gió", tiền tài dư dả nên bạn giúp đỡ được nhiều người khác có số phận không may mắn.

*Mọi thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

Top 3 con giáp giỏi chuyện đầu tư, không sống 'xoàng xĩnh', nhìn phát biết ngay đâu là 'núi vàng'

Top 3 con giáp giỏi chuyện đầu tư, không sống 'xoàng xĩnh', nhìn phát biết ngay đâu là 'núi vàng'

3 con giáp giỏi đầu tư, đạt được thành tựu lớn lao trong công việc, tiền bạc lúc nào cũng dư dả, chẳng bao giờ phải lo đến chuyện thiếu thốn, đầu tư vào đâu là nơi đó sinh lời.

Xem thêm
Từ khóa:   top con giáp may mắn 3 con giáp giàu có 12 con giáp tử vi

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Tâm linh - Tử vi 58 phút trước
Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Trần Kiều Ân thẳng thắn phản hồi trước những ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Luộc đậu bắp theo cách này vừa chín tới nhưng vẫn xanh mượt óng ánh, ăn ngon và tốt cho sức khỏe

Mẹo vặt trong bếp 1 giờ 32 phút trước
Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 40 phút trước
Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Thúy Diễm sinh con thứ hai, xúc động chia sẻ niềm vui khi gia đình đủ 4 thành viên

Hậu trường 1 giờ 48 phút trước
Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Lý Băng Băng nói không muốn hợp tác với em gái ở kiếp sau, lý do gây chú ý

Sao quốc tế 1 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp CẢI MỆNH ĐỔI ĐỜI, làm đâu thắng đó, tiền tài chạm đỉnh, rộng đường tiến thân

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp tới (11/10-12/10), 3 con giáp ăn ở có đức mặc sức hưởng phúc, mua nhà tậu xe, công danh thăng tiến

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Mừng 3 con giáp CÁT TINH báo mộng, xoay chuyển càn khôn, Cá Chép Hóa Rồng, số dư tài khoản tăng lên chóng mặt trong 15 ngày đầu tháng 9 âm lịch

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Trúng số độc đắc trong 7 ngày tới, 3 con giáp CON CƯNG THẦN TÀI, Vượng Tài Vượng Lộc, vận khí tươi tốt, tiền tỷ tự động chạy vào nhà

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Thần Tài quý mến sau ngày 10/10/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền bạc 'ào ào như thác đổ', tình duyên rực rỡ

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son đúng ngày 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường