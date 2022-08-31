Sau 06h00 sáng mai, thứ Năm ngày 1/9/2022: Thần may mắn “quay lưng” với 3 con giáp này, cần cẩn thận tiểu nhân quấy phá, tổn hao cả sức khỏe lẫn tiền tài

Tử vi hôm nay ngày 1/9/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Mùi cần cẩn thận hơn khi giao tiếp, đừng tin tưởng tuyệt đối bất cứ ai.

Công việc không được suôn sẻ cho lắm, nơi làm việc cũng có ít bí mật, chớ nên nói xấu người khác sau lưng, nếu không sẽ sớm bị lộ.

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Tài lộc tổng thể không tệ, thu lại được số tiền đã cho vay trước đó, có thể trúng thưởng bất ngờ, thu nhập tăng lên trông thấy. Sức khỏe có chút hư hao, đau vai gáy lâu dài cần phải đi khám.

Tuổi Thân

Ngày này, tuổi Thân dễ có tiểu nhân quấy phá, theo phong thủy thì chỉ cần dọn nhà là cũng đã đẩy lùi được mối họa. Đã đến lúc bạn cần sắp xếp lại không gian sống của mình. Thay vì bài trí một cách lộn xộn, bạn nên lược bỏ bớt những món đồ không cần thiết để không gian rộng rãi và thoải mái hơn.

Người tuổi Thân nên tận dụng lợi thế mà Chính Tài mang lại cho mình, cơ hội như hiện tại không nhiều, do đó không chỉ cân nhắc kỹ mà bạn nên biết đâu là điểm mạnh của mình để phát huy.



Ngũ hành xung khắc nhắc nhở bản mệnh đừng quên việc vận động thường xuyên mỗi ngày. Việc này không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn mang đến một tinh thần thoải mái, nâng cao hiệu suất công việc.

Tuổi Sửu

Ảnh minh họa

Tử vi hôm nay ngày 1/9/2022 của 12 con giáp cho thấy người tuổi Sửu cần phải thay đổi thái độ khi đối diện với khó khăn, nếu không bạn sẽ mất nhiều hơn được.

Bên cạnh đó, tình trạng quan hệ hôm nay tốt đẹp, người độc thân nên cố gắng thu hết can đảm để hẹn hò với người mình thích.

Về công việc nếu rút lui khi gặp khó khăn sẽ khiến mâu thuẫn với đồng nghiệp càng thêm gay gắt, dẫn đến nhiều thân bại danh liệt, đánh mất cơ hội thăng tiến.

Ngoài ra, vận trình tài lộc hôm nay không tốt, dễ bị tiểu nhân lung lay, nên tập trung, đừng dễ rơi vào bẫy lừa gạt. Không nên ghĩ ngợi nhiều, ảnh hưởng đến giờ giấc nghỉ ngơi.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm