Trong tử vi của 12 con giáp, người tuổi Tý sẽ trở nên rất vượng đào hoa vào tuần này. Bạn có thể dễ dàng chinh phục người đối diện nhờ sự cởi mở, nhiệt tình và bản tính hài hước của mình.

Tuy nhiên, nếu là người đã lập gia đình thì bạn lại cần giữ khoảng cách với những người khác. Đừng vì một phút ham vui mà tạo cơ hội cho kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm vợ chồng. Hãy trân trọng những gì mà mình đang có, đừng khiến những người thân yêu nhất tổn thương.

Người tuổi Sửu tuần này có công việc bình ổn, không phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Bản mệnh may mắn được cát tinh chiếu mệnh nên công việc và học hành bớt khó khăn, tiền bạc đổ ào ào về trong túi.



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Tài vận: Tiền bạc rủng rỉnh. Con giáp này có thể nâng cao nguồn thu nhập của mình từ việc đầu tư tài chính và tiền thưởng từ công việc chính. Với người làm công ăn lương, bản mệnh nhận được khoản tiền thưởng nóng vì đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Thậm chí, bạn còn tìm ra hướng kiếm tiền mới cho cả tập thể.

Chuyện tình cảm nồng ấm, hạnh phúc. Người tuổi tìm thấy được niềm vui trong chuyện tình cảm hiện tài. Người độc thân nếu gặp nhân duyên tốt lần thì nên nắm bắt kịp thời.

Tuổi Tỵ

Trong tuần này, người tuổi Tỵ có Thái Âm cát tinh trợ lực nên nữ mệnh sẽ gặp nhiều may mắn hơn so với nam mệnh. Trong tuần có quý nhân giúp sức, quý nhân này cũng thường là người nữ. Mọi sự tiến hành ổn thỏa, công việc của con giáp này không có gì phải lo lắng cả khi làm gì cũng có quý nhân chỉ đường.

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Chính Quan xuất hiện cũng cho thấy bản mệnh có nhiều cơ hội để đạt được thành công trong công việc, từ đó được cất nhắc lên vị trí cao hơn, xứng đáng với năng lực của bản thân hơn. Hãy tự tin vào con đường mình đã chọn và theo đuổi mục tiêu tới cùng.

Cát tinh Thái Âm cũng hỗ trợ rất nhiều cho đường tình duyên của những chú Rắn. Người độc thân dễ tìm được nhân duyên dành riêng cho mình.

Đặc biệt, trong thời điểm này, đường tài lộc của mệnh chủ cũng có những bước tăng tiến đột phá. Thực Thần trao cho con giáp này nhiều cơ hội để kiếm tiền ngay trong tầm tay. Không cầu tài nhưng tài lộc tự tới, bản mệnh sau phút ngỡ ngàng đã nhanh chóng nắm bắt vận may.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm