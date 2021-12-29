Những ngày cuối năm, 3 con giáp này cần lưu ý để tránh vận hạn, đón năm mới Nhâm Dần suôn sẻ, an lành

12 con giáp tử vi 29/12/2021 05:45

Theo Tử vi 2021, trong những ngày cuối năm, 3 con giáp này vô cùng xui xẻo, dễ vướng họa bị kẻ xấu lừa gạt, thất thoát tiền bạc không nhỏ. Vì vậy, top 3 con giáp cần lưu ý, cẩn thận để bước qua năm mới Nhâm Dần suôn sẻ, bình an.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý vốn thông minh, tài giỏi, độc lập. Họ không thích sống dựa dẫm vào người khác nhờ vậy mà gặt hái được nhiều thành công ngay từ giai đoạn tiền vận. Trong số 12 con giáp, tuổi Tý có khả năng kiếm nhiều tiền và cũng biết cách quản lý tài chính. Họ không bao giờ để bản thân rơi vào cảnh bế tắc và luôn biết chừa đường lui trong mọi tình huống.

Tử vi học nói rằng, những ngày cuối năm, tuổi Tý nên cẩn thận lời ăn tiếng nói, hạn chế nghe lời chèo kéo của người khác. Bản mệnh cần hiểu rằng ai mới là người quan trọng với mình, còn những mối quan hệ bình thường khác thì không cần quan tâm hay can thiệp quá sâu vào chuyện của họ.

Ngoài ra, thời gian này tuổi Tý cũng cần chú ý đến chuyện tiền bạc, cẩn trọng trước những lời mời gọi đầu tư kẻo bị kẻ khác lợi dụng, tiền mất tật mang.

Những ngày cuối năm, 3 con giáp này cần lưu ý để tránh vận hạn, đón năm mới Nhâm Dần suôn sẻ, an lành - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn có tính cách mạnh mẽ, kiên định và luôn có tham vọng gây dựng cuộc sống giàu có, quyền lực. Con giáp này có bản lĩnh hơn người, biết đối mặt với khó khăn, coi vấp ngã là động lực tiến tới thành công. Nhờ sự cố gắng của bản thân, con giáp này có thể gặt hái được nhiều trái ngọt trong tương lai. Người tuổi Thìn mang số mệnh của rồng. Dù cuộc sống hiện tại còn khó khăn thì họ cũng sẽ sớm vượt qua nhờ năng lực của bản thân và sự trợ giúp của quý nhân.

Tử vi nói rằng trong những ngày cuối năm, bản mệnh nên làm ăn chân chính, tránh kiểu chộp giật kẻo vướng vào thị phi. Thời điểm này, tuổi Thìn cũng cần đề phòng việc vị mất trộm tài sản hoặc bị kẻ xấu lừa gạt đầu tư...

Những ngày cuối năm, 3 con giáp này cần lưu ý để tránh vận hạn, đón năm mới Nhâm Dần suôn sẻ, an lành - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Trời sinh tính cách trầm ổn, việc gì cũng muốn giải quyết trong hòa bình là tốt nhất. Mặc dù không thích gây chuyện thị phi nhưng từ trước đến nay cũng chưa từng sợ hãi. Nếu có việc gì lớn xảy ra họ sẽ lập tức trở nên mạnh mẽ, không những có thể nhanh chóng nghĩ ra cách giải quyết mà họ còn tự rút ra được rất nhiều kinh nghiệm từ việc đó.

Tử vi có nói, thời điểm cuối năm, tuổi Dậu có nhiều hung tinh tác động, tiểu nhân quấy phá, bản mệnh có thể gặp phải rất nhiều chuyện bất trắc, tạo thành thất bại khá nặng nề. Tài lộc của con giáp này cũng có biến động khá lớn, khi được rất nhiều, lúc mất cũng không hề ít, áp lực kinh tế lớn, vì thế hãy cân nhắc kỹ càng, lập kế hoạch tài chính cụ thể mới tránh được tình trạng phá tài.

Bên cạnh đó, bản mệnh cần tránh xu hướng thích hưởng thụ cuộc sống mà không muốn lao động, cống hiến. Vận đào hoa không vượng, đường tình duyên của tuổi Dậu lận đận. Người độc thân khó tìm được đối tượng ưng ý, cho dù có chủ động hơn thì cũng ít có cơ hội níu giữ người khác ở bên mình.

Những ngày cuối năm, 3 con giáp này cần lưu ý để tránh vận hạn, đón năm mới Nhâm Dần suôn sẻ, an lành - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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