Người sinh vào khung ‘GIỜ VÀNG’ này sẽ đón nhận vô vàn tin tốt trong năm 2022, sự nghiệp vụt sáng thành sao, tình tiền đều viên mãn

Khung giờ khoảng từ 7 giờ đến 9 giờ sáng, hay chính là giờ Thìn. Những người sinh khung giờ này đa phần được trời phú cho bản tính thông minh, nhanh nhẹn và thường bộc lộ tố chất khác biệt ngay từ khi còn nhỏ.

Từ bé, họ cũng phải chịu nhiều thử thách từ cuộc sống, có những thời điểm tưởng như phải buông xuôi tất cả, nhưng rồi họ vẫn bền chí quyết tâm tới cùng trong sự ngỡ ngàng của người khác.

Đầu óc họ rất lanh lợi, nói một hiểu mười nên ở tuổi niên thiếu, việc học hành khá nổi trội. Còn khi đã trưởng thành, con đường công danh của họ cũng rất rộng mở. Trong cuộc sống thường ngày, người sinh giờ Thìn là tuýp người thân thiện, vui vẻ và vô cùng khôn ngoan. Họ biết cách giữ hòa khí với người xung quanh, luôn thành thật với mọi người. Với tài ngoại giao, khả năng ứng xử tốt giúp họ ghi được điểm tốt trong mắt mọi người. Nếu hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, chắc chắn người này sẽ làm ăn phát đạt nhờ những mối quan hệ đối tác tốt.

Có thể đó là lý do giúp họ được đền đáp xứng đáng những gì đã bỏ ra. Cụ thể, năm 2022 sẽ là thời điểm người sinh giờ Thìn thực sự bứt phá, như cá gặp nước, làm gì cũng rất hiệu quả và họ sẽ sớm thực hiện được ước mơ giàu sang phú quý của mình.

Trong năm 2022 sẽ là thời điểm người sinh giờ Thìn thực sự bứt phá, như cá gặp nước, làm gì cũng rất hiệu quả và họ sẽ sớm thực hiện được ước mơ giàu sang phú quý của mình. Ảnh minh họa: Internet

Người sinh vào giờ Ngọ (11h - 13h trưa)

Những người sinh giờ Ngọ tức khoảng từ 11 giờ đến 13 giờ trưa đa phần đều mang nét điềm tĩnh trong tính cách, có sự trưởng thành và chững chạc trước tuổi nên dù ở giai đoạn nào của cuộc đời cũng luôn biết tự mình nỗ lực.

Cuộc đời của họ không êm ả từ đầu đến cuối, cũng phải trải qua nhiều gian nan thử thách, nhưng cũng nhờ vậy đã tôi luyện cho họ một “tinh thần thép”, bản lĩnh và vững vàng trước mọi sóng gió.

Người sinh giờ Ngọ làm gì cũng luôn có quý nhân bên cạnh che chở, thậm chí còn gặp được nhiều cơ hội tốt để xây dựng sự nghiệp và vun đắp cuộc sống thập toàn thập mỹ.

Người sinh giờ Ngọ có khả năng tiếp thu nhanh nhạy, họ sẵn sàng đánh đổi điều gì đó để học hỏi kinh nghiệm, từ đó sẽ phát huy thế mạnh bản thân để thay đổi mọi thứ lên tầm cao mới. Bước vào một giai đoạn nhất định, những người sinh vào khung giờ này sẽ công thành danh toại, làm gì cũng thành công và tạo được tiếng vang. Và những mong ước của họ cũng sẽ trở thành hiện thực vào năm 2022 này, cuộc sống không chỉ tươi sáng và may mắn hơn mà còn gặp được nhiều tốt đẹp.

Người sinh vào giờ Thân (15h – 17h chiều)

Người sinh giờ Thân từ 15 giờ đến 17 giờ chiều thường là người có tham vọng rất lớn. Họ rất can đảm, sẵn sàng đối mặt với mọi sóng gió trong cuộc đời, không ngừng tiến về phía trước miễn là đạt được mục tiêu của bản thân.

Người sinh giờ Thân có trí thông minh hiếm ai có thể sánh bằng. Trong từng giai đoạn cuộc đời, người sinh giờ này đều đặt ra cho bản thân những kế hoạch mục tiêu rõ ràng với mong muốn tạo dựng tương lai ngày càng tốt đẹp hơn. Họ không ngừng củng cố năng lực để có trạng thái thăng tiến ổn định trong sự nghiệp, không có lúc nào phải đi giật lùi. Có thể vì tài năng và bản lĩnh hơn người, nên họ sở hữu cái tôi khá cao và đôi khi bộc lộ cái tôi quá rõ.

Trong năm 2022 này, những người sinh vào giờ Thân sẽ nâng tầm bản thân lên một mức cao hơn nữa. Họ làm việc ngày càng xuất sắc, hiệu quả công việc ngày càng cao. Những năng lực nổi trội của họ được ghi nhận, tạo cho họ các nguồn lực tốt để phát triển công việc kinh doanh mới. Mọi khó khăn sẽ được vượt qua và người có giờ sinh này sẽ chào đón năm 2022 phát triển rực rỡ, lạc quan.

Trong năm 2022 này, những người sinh vào giờ Thân sẽ nâng tầm bản thân lên một mức cao hơn nữa. Ảnh minh họa: Internet

Người sinh vào giờ Hợi (từ 21h - 23h đêm)

Người sinh giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ đêm cũng nằm trong số giờ sinh may mắn năm 2022 này.

Từ nhỏ, vận thế của người sinh giờ Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ đêm là “ngôi sao may mắn” trong gia đình. Ở nhà được người thân bao bọc, ra đường luôn có bạn bè quý nhân giúp đỡ. Trong cuộc sống, người sinh giờ Hợi sở hữu cả EQ và IQ cao, là tuýp người đa tài đa nghệ, có thể làm bất cứ điều gì. Đương nhiên không phải ngành nghề nào cũng đem lại sự thành công nhưng ít nhất họ có thể kiêm nhiệm nhiều thứ.

Người tuổi Hợi chăm chỉ cố gắng mỗi ngày để duy trì lợi thế sẵn có. Họ chọn cho bản thân con đường riêng và biết nên làm gì là tốt nhất để vừa được làm những điều mình thấy thoải mái lại vừa không thua kém bất cứ ai.

Vào năm Nhâm Dần 2022 này, vận may không ngừng gõ cửa, xua tan mây mù ảm đạm trước đó. Tiền bạc dồi dào, đại phú đại quý, đạt được nhiều lợi thế trên con đường riêng mình đã chọn.

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