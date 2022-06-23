HOT: 3 con giáp trúng số đổi đời, ôm khối tài sản cực khủng trong 10 ngày tới

12 con giáp tử vi 23/06/2022 17:04

Khoảng thời gian 10 ngày tới, có 3 con giáp dễ trúng số đổi đời, giàu lên trông thấy.

Tuổi Mão

HOT: 3 con giáp trúng số đổi đời, ôm khối tài sản cực khủng trong 10 ngày tới - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày tới, người tuổi Mão tương tương đối bình yên. Đặc biệt thời điểm từ nay đến tháng 7 chính là thời điểm vàng khi mà vận may liên tục ập đến, dường như mọi xui xẻo cũng lùi xa, đường tài lộc cũng hồng phát vô cùng.

Thu nhập của người tuổi Mão sẽ tăng lên từ những ngày cuối tháng 6 đến tận tháng 7. Tuổi Mão chính là một trong số những con giáp may mắn nhất.

Từ nay đến tháng 7, người tuổi Mão sẽ đón vận may bất ngờ, đặc biệt có thể sẽ được tăng lương, thăng chức. Nhờ đó mà chất lượng cuộc sống cũng được cải thiện đáng kể. Con giáp này sở hữu tài chính rủng rỉnh có thể thoải mái tiêu xài.

Tuổi Tý

HOT: 3 con giáp trúng số đổi đời, ôm khối tài sản cực khủng trong 10 ngày tới - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Trong 10 ngày tới, con giáp may mắn này sẽ đạt được những thành tựu đáng kể, thu nhập tăng lên đều đặn. Với sự thông minh, lanh lợi lại thêm sự cẩn trọng và được Thần tài trợ giúp nên chuyện công việc của họ không có gì phải lo lắng.

Nếu bạn muốn chuyển việc thì đây cũng là thời điểm rất thuận lợi, khả năng thành công rất cao. Đặc biệt, những người làm về kinh doanh được cho là sẽ phát tài nhanh chóng.

Về chuyện tình cảm, những người thuộc con giáp này có cuộc sống hôn nhân vốn đã hạnh phúc lại càng viên mãn hơn. Đối với những ai còn độc thân, bạn cũng sớm yên bề gia thất khi có đủ năng lực lo yên ấm cho người bạn đời.

Tuổi Tuất

HOT: 3 con giáp trúng số đổi đời, ôm khối tài sản cực khủng trong 10 ngày tới - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Trên con đường phát triển của mình, người tuổi Tuất vẫn luôn luôn dựa vào nghị lực hơn người của mình để làm việc, để sống và vươn lên.

Phẩm chất tốt đẹp này thực sự rất đáng trân trọng và không phải ai cũng dễ dàng có được và đây cũng là lý do khiến xui xẻo và những kẻ tiểu nhân không có cơ hội lại gần, mọi việc đều có xu hướng trở nên thuận lợi.

10 ngày tới đây, người tuổi Tuất nhận nhiều cơ hội phát tài trong lĩnh vực kinh doanh. Có sẵn vốn liếng, kinh nhiệm, cộng thêm những mối quan hệ hữu hảo, họ có thể phát triển quy mô kinh doanh lớn hơn nhiều lần so với bây giờ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp thiện lương, gặp quý nhân phù trợ, mặc sức mà ăn trong 2 năm tới

3 con giáp thiện lương, gặp quý nhân phù trợ, mặc sức mà ăn trong 2 năm tới

Tử vi trong hai năm tới có những con giáp này vô cùng thuận lợi viên mãn, càng hiền lành lương thiện càng gặt hái nhiều thành công

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi may mắn 3 con giáp giàu sang con giáp có đủ tiền tài danh vọng

TIN MỚI NHẤT

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 25 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 15 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 15 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 9 giờ 40 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 15 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 15 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (5/10-6/10/2026), 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 30 phút trước
Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Cải thìa và những công dụng bất ngờ đối với sức khỏe nhưng không phải ai cũng biết

Dinh dưỡng 12 giờ 45 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Hai 5/10/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục

Đúng hôm nay, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp ngồi 'rung đùi' cũng có tiền về, Phú Quý đủ đường, người đời nhìn bằng con mắt nể phục