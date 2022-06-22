3 con giáp nên cẩn thận chuyện tiền nong, đặc biệt không đầu tư rủi ro hay cho vay trong tháng cô hồn

Tử vi hàng ngày của 12 con giáp dự báo về một ngày suy tư khá nhiều của con giáp tuổi Thìn. Một số sự việc chủ yếu là do bạn suy diễn chứ không phải dựa trên tình hình thực tế vào lúc này.

Người tuổi Thìn nên nghiêm túc thừa nhận khuyết điểm của mình. Bạn nên nhìn thẳng vào vấn đề để hiểu và tìm người trợ giúp để hỗ trợ khi cần, nhờ đó mà sự tương tác với mọi người có ý nghĩa mà bạn và người ấy đều được hưởng lợi.

Sức khỏe của bản mệnh lao dốc nhưng đừng chỉ cho rằng ảnh hưởng của thời tiết, có thể trong cơ thể bạn đang có dấu hiệu bất ổn mà bạn không biết.

Tuổi Hợi

Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, nếu có 1 con giáp nào vừa kiếm được nhiều nhưng tiêu cũng lắm, thì đó chính là tuổi Hợi. Rất nhạy cảm và thực tế với chuyện tiền nong, tuổi Hợi thường dễ có được những mối làm ăn béo bở.

Tuy nhiên, tuổi Hợi cũng thường rất thích cảm giác hưởng thụ những thành quả lao động mà mình làm ra, nên không tiếc tiền chi tiêu cho họ cũng như những người mà họ yêu quý, trân trọng, ít khi để ý xem mình còn bao nhiêu tiền trong tài khoản.

Vào những thời điểm khác, thói quen này của tuổi Hợi không có vấn đề gì, nhưng trong tháng 7 âm lịch, với tình hình tài chính tương đối khó khăn, tuổi Hợi cần phải thận trọng hơn trong các quyết định chi tiêu của mình, tránh mua sắm những vật dụng xa xỉ, đắt tiền hoặc đầu tư rủi ro.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Tam Hội mà tuổi Dần có cơ hội gặp được những người bạn thú vị. Nhất là những người có thể tự cười nhạo bản thân thường là một người vui vẻ và nói không với việc quan trọng hóa vấn đề khiến chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có gì.

Thiên Quan nhắc nhở tuổi Dần rằng đừng quên rằng tương lai luôn luôn là một ẩn số, chúng không thực sự rõ trong tầm mắt của bạn lúc này đâu. Vậy thì hãy cho mình cơ hội được trải nghiệm, được khám phá, và thời gian sẽ trả lời cho bạn tất cả.

Trong ngày có thể có về một vài rắc rối liên quan tới tiền bạc mà bản mệnh cần phải lưu tâm. Có thể bạn cảm thấy mệt mỏi vì phải đối mặt nhưng nếu không tập trung xử lý sẽ khiến vấn đề cứ thế tăng lên chóng mặt trong tương lai.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.