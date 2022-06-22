Dù là ngày cuối tuần, 3 con giáp này vẫn liên tục bị vận đen bủa vây, sức khỏe giảm sút khiến họ chẳng thể an tâm mà nghỉ ngơi.

Tuổi Ngọ dù là đàn ông hay phụ nữ thì cũng thường không quan tâm lắm đến chuyện tiền nong. Họ có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít, không lãng phí nhưng cũng không có ý thức tiết kiệm cho lắm. Đối với họ, tiền chỉ là 1 phương tiện để tận hưởng cuộc sống mà thôi.

Chính vì thế, để tránh hao người, tốn của, tuổi Ngọ không nên chi tiêu hoang phí gây sự chú ý, cũng không nên tùy tiện cho người khác vay tiền để tránh rắc rối.

Tuy nhiên, trong cuối tuần này, tuổi Ngọ được cho là sẽ gặp 1 số thử thách, bị tiểu nhân gièm pha, quấy phá, công việc không được như ý.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần này, con giáp tuổi Tuất dễ gây xung đột với một người nào đó vì chuyện cũ xảy ra giữa hai người. Đừng phí thời gian quay lại thời quá khứ nhé. Hãy hướng đến hiện tại, nhìn về tương lai và sống một cách tích cực hơn, bởi vì mọi thứ phía trước đều tươi sáng hơn bạn tưởng tượng đấy.

Đối mặt với Tỷ Kiên, con giáp tuổi Tuất sẽ than thân trách phận, thế nhưng tại sao bạn không tự quay lại hỏi mình rằng những ước mơ của bạn có thực tế không? Dựa trên thực tế để đưa ra những mong đợi, những kỳ vọng cho mình, nếu không bạn sẽ mệt mỏi thôi.

Tuổi Dần

Ảnh minh họa: Internet

Trong 1 số trường hợp, khi vận may mỉm cười, họ có thể sẽ giàu lên nhanh chóng, vượt xa những người khác. Nhưng cũng có lúc, tuổi Dần phải nếm "trái đắng" vì sự liều lĩnh của mình.

Tử vi học có nói, vào cuối tuần này, vận may của tuổi Dần chỉ ở mức trung bình, không nên đi những bước mạo hiểm bằng cách đầu tư rủi ro thì sẽ tốt hơn.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.