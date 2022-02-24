Đúng ngày thứ Năm 24/2/2022, 3 con giáp được Cát Thần nâng đỡ, công việc tiến triển thuận lợi, lộc lá đầy nhà

12 con giáp tử vi 24/02/2022 00:01

Xem tử vi 12 con giáp thứ Năm ngày 24/2/2022 cho thấy, trong ngày hôm nay có 3 con giáp được Cát Thần nâng đỡ, công việc tiến triển thuận lợi, lộc lá đầy nhà.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 24/2/2022 hôm nay, Thực thần nâng đỡ, tuổi Dần làm ăn có lộc, vì vậy không nên chần chừ, do dự trước những cơ hội đầu tư, kinh doanh. Hãy quyết đoán nắm bắt, bản mệnh sẽ nhanh chóng thu được lời lãi.

Tuổi Dần vốn là một người phóng khoáng và rộng rãi, tuy nhiên, trong lĩnh vực chi tiêu, con giáp này cần phải lập những kế hoạch rõ ràng và cụ thể hơn. Nếu cứ chi tiêu bừa bãi thì dù có kiếm được nhiều tiền đến mấy, một ngày nào đó bản mệnh cũng sẽ trắng tay.

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thích hợp để xuất hành hoặc làm các công việc liên quan đến cưới hỏi. Tuy nhiên, nếu bản mệnh có ý định động thổ làm nhà thì nên hoãn lại để tránh những rắc rối bất ngờ xảy ra.

Tuổi Mão

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Năm ngày 24/2/2022 hôm nay, do có sự trợ giúp của tam hội, mọi công việc của tuổi Mão đều tiến triển rất thuận lợi. Đây là một ngày may mắn của bản mệnh, vì vậy, nếu ấp ủ kế hoạch gì thì nên thực hiện ngay chứ không nên chần chừ, do dự.

Con giáp này còn có thể gặp được quý nhân. Người đó có thể là người quen của bản mệnh. Quý nhân sẽ cho tuổi Mão thấy hướng phát triển phù hợp, giúp bản mệnh chắc chắn hơn vào tương lai.

Về phương diện sức khỏe, con giáp này cần chú ý giữ gìn, không nên làm việc quá sức, dễ mắc phải các bệnh liên quan đến gân cốt, khiến thần kinh suy nhược. Hãy có chế độ làm việc và nghỉ ngơi khoa học để luôn có sức khỏe thực hiện kế hoạch của mình.

Đúng ngày thứ Năm 24/2/2022, 3 con giáp được Cát Thần nâng đỡ, công việc tiến triển thuận lợi, lộc lá đầy nhà - Ảnh 1
Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Năm ngày 24/2/2022 hôm nay, do có sự trợ giúp của tam hội, mọi công việc của tuổi Mão đều tiến triển rất thuận lợi. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Năm ngày 24/2/2022 hôm nay, cát tinh hứa hẹn một tương lai xán lạn nếu tuổi Dậu vẫn tiếp tục giữ vững được tinh thần làm việc chăm chỉ, chịu khó như hiện tại. Con giáp này có tài, vì thế, hãy đưa ra những tham vọng phù hợp với khả năng ngay bây giờ.

Những ai luôn nỗ lực không ngừng trong công việc sẽ nhận được sự đền đáp xứng đáng. Trong ngày hôm nay, bản mệnh có thể được cất nhắc lên vị trí thích hợp với năng lực hơn hoặc nhận được lời khích lệ, động viên của cấp trên.

Về phương diện tình cảm, cục diện Kim khắc Mộc khuyên bản mệnh không nên giấu tất cả suy nghĩ vào trong lòng, như vậy chỉ càng khiến mình cảm thấy nặng nề hơn mà thôi. Hãy tâm sự với nửa kia hoặc tâm sự với những người mình thực sự tin tưởng nhiều hơn.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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