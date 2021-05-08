Đúng ngày mai, Chủ Nhật 9/5/2021: 3 con giáp ‘xui tận mạng’, làm đâu hỏng đó, mất tiền mất việc, thậm chí gặp họa ‘thân bại danh liệt’

12 con giáp tử vi 08/05/2021 06:27

Tử vi ngày mới cho thấy Tỵ - Dậu - Hợi là 3 con giáp xui xẻo, vận trình đã không mấy hanh thông, lại gặp tai ương khiến bản mệnh liên tục sai sót trong công việc. Tài lộc của 3 con giáp này cũng vì thế mà giảm sút, lòng tín nhiệm của cấp trên cũng vơi bớt, khó lòng thăng tiến trong thời gian tới.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho thấy đây là 1 ngày khá vất vả đối với người tuổi Tỵ. Dù là ngày nghỉ nhưng bản mệnh phải làm việc luôn chân luôn tay, tuy nhiên, những cố gắng của con giáp này chưa chắc đã đạt được kết quả như mong muốn. Thậm chí, tuổi Tỵ còn cần phải đề phòng những kẻ nẫng tay trên công lao của mình.

Người làm ăn gần như không tìm được những mối khách hàng, đối tác mới triển vọng. Nhiều rắc rối xảy đến còn khiến cho những người khách cũ quay lưng. Không những thế, vì bản mệnh lơ là, sa sút trong khâu xử lý công việc nên khiến mọi thứ bị đình trệ.

Tuổi Hợi

Vận trình tài chính của người tuổi Hợi có dấu hiệu giảm đi trông thấy. So với những ngày trước, tổng thu nhập của tuổi Hợi có dấu hiệu đi xuống, các hoạt động đầu tư kinh doanh, dự án bị chậm tiến độ, xảy ra thất thoát và thậm chí còn phải bỏ tiền túi bù đắp.

Về công việc, bản mệnh thường lo chuyện bao đồng, không tập trung tốt chuyện của mình, không giữ thái độ khiêm nhường, cái tôi quá cao khiến tuổi Hợi rất dễ bị tiểu nhân chọc phá mà dẫn đến thân bại danh liệt.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu là một trong 3 con giáp xui xẻo ngày hôm nay. Trong khoảng thời gian này, vận thế của bản mệnh không tốt, có dấu hiệu tụt dốc không phanh, đặc biệt là trong công việc và vấn đề tài chính. Mặc dù khoảng thời gian trước đó, có thể có những tháng ngày bình yên, thu nhập tăng số nhưng tử vi cho thấy hôm nay là ngày tệ với Dậu.

Tuy tuổi Dậu vẫn luôn cố gắng hết mình, công việc bận rộn luôn chân luôn tay nhưng những gì bản mệnh thu về sẽ không được như ý. Không chỉ vậy, tuổi Dần còn gặp hạn tiểu nhân nên bản mệnh thường xuyên rơi vào những tình huống chẳng đâu vào đâu.

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Tuổi Dậu là một trong 3 con giáp xui xẻo ngày hôm nay - Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc thường ngày, tuổi Dậu có thể gặp phải không ít "lời ong tiếng ve" khiến bản mệnh tự mãn, lơ là và mất đi hiệu xuất vốn có khi làm việc. Điều này khiến bản mệnh bị cấp trên trách mắng, khách hàng quay lưng, tệ hơn là mất đi công việc hiện tại. Từ đó tài chính của Dậu bị suy giảm đáng kể, khiến bản mệnh thường xuyên rơi vào cảnh thiếu trước hụt sau.

(*)Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

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