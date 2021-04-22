Đúng 9h ngày 22/4, 3 con giáp may mắn vận trình ĐẠI CÁT, tài lộc 'đè đầu', làm gì cũng xuôi chèo mát mái

12 con giáp tử vi 22/04/2021 00:41

Vừa qua ngày 22/4, 3 con giáp may mắn này sẽ được Thần Tài bảo trợ, may mắn dạt dào, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc ùn ùn về túi tiêu mãi không hết.

Tuổi Dậu

Trời sinh tuổi Dậu vốn tính siêng năng, chăm chỉ. Bản mệnh luôn biết phát huy những ưu điểm của mình để tìm kiếm con đường ngắn nhất đi đến thành công. So với những con giáp khác, người tuổi Dậu không gặp nhiều may mắn. Tuy nhiên, con giáp không vì thế mà chán nản, ngược lại, Dậu càng cố gắng khẳng định bản thân. Với quyết tâm mạnh mẽ, tuổi Dậu dự đoán sẽ có cuộc sống sung túc trong tương lai.

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  Sau một thời gian vất vả, đây là thời điểm tuổi Dậu thu hái quả ngọt - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp cho thấy, vừa qua ngày 22/4, người tuổi Dậu gặp điều đại cát, may mắn đủ đầy. Sau một thời gian vất vả, đây là thời điểm con giáp thu hái quả ngọt. Bản mệnh có bước đột phá to lớn trong sự nghiệp mang lại tài lộc cực khủng. Trong giai đoạn này, người tuổi Dậu kiếm tiền như nước và không thấy điểm dừng. Những mối quan hệ xã hội cũng tích cực phát triển tạo hậu thuẫn vững chắc cho con giáp thăng tiến trong tương lai.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất thông minh, trung thành, một khi đã quyết định việc gì, con giáp sẽ theo đuổi đến cùng và không bao giờ bỏ cuộc. Tuất sống thực tế, ít mơ mộng viễn vông nên lúc nào cũng tự dựa vào sức mình mà đi lên chứ không trông chờ vào ai bảo trợ. Mặc kệ số phận gian truân, bản mệnh luôn có cách để đạt được thành công. 

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Bước sang giai đoạn mới, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm - Ảnh minh họa: Internet

Dự đoán, bước sang giai đoạn mới, người tuổi Tuất sẽ có cơ hội đổi đời, trở thành tỷ phú chỉ sau một đêm. Ngoài công việc chính kiếm tiền như nước, bản mệnh còn có nguồn thu khác từ các phi vụ làm ăn tay trái đang trong giai đoạn sinh lời. Ban đầu chỉ định “thử sức” nhưng nếu các dự án đó thật sự có khả năng phát triển, con giáp nên suy nghĩ đến việc đầu tư nghiêm túc. Nhìn chung, trong giai đoạn này, người tuổi Tuất không lo tài chính, thả ga tiêu xài.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính ôn hòa, khéo léo, trung thực và có tinh thần cầu tiến trong công việc. Bản mệnh thường không có xuất thân giàu có nhưng lại có bản lĩnh, tài năng. Mão luôn tâm niệm phải đi lên bằng chính đôi chân mình, tự xây dựng cuộc sống vinh hoa, phú quý. Khi đã tích đủ kinh nghiệm và kiến thức, người tuổi Tuất sẽ công thành danh toại, làm gì cũng thành công, việc xây dựng cuộc sống viên mãn sung túc chỉ trong tầm tay. 

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Đúng 9h ngày 22/4, người tuổi Mão gặp được hỷ sự, tinh thần phấn chấn, vui vẻ, lạc quan - Ảnh minh họa: Internet 

Tử vi con giáp may mắn cho thấy, vào ngày 22/4, người tuổi Mão gặp được hỷ sự, tinh thần phấn chấn, vui vẻ, lạc quan. Được Thần Tài ban phước, con giáp làm gì cũng xuôi chèo mát mái. Đặc biệt, đối với những người làm ăn, buôn bán, đây là thời điểm thích hợp để con giáp tập trung phấn đấu, mở rộng quy mô hay chuẩn bị cho một bước tiến mới. Với người làm công ăn lương, tài vận suôn sẻ, thăng tiến đều đều. Nếu không có gì thay đổi, con giáp được dự đoán là sẽ có sự chuyển mình trong tương lai gần.

 * Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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