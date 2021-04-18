Đúng 9h ngày 19/4, 3 con giáp có cơ may TRÚNG SỐ độc đắc, hỷ sự quấn chân, Thần Tài 'ngáng đường' nhét tiền vào túi

12 con giáp tử vi 18/04/2021 18:47

Theo tử vi ngày mới, 3 con giáp này có vận hỷ bao quanh, khả năng có thể trúng số độc đắc trong ngày đầu tuần. Tử vi chỉ rõ, nhờ dũng cảm vượt qua khó khăn, chiến thắng nghịch cảnh nên 3 con giáp may mắn này bắt đầu được Thần Tài để ý.

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là người chân thành, thiện lương và có lòng kiên nhẫn. Người tuổi Gà dù là mệnh nam hay nữ đều dám dấn thân, đối mặt với khốn khó nên dù khổ cực đến mấy cũng sẽ vượt qua ngoạn mục, không bao giờ bỏ cuộc trước thất bại. Càng về hậu vận, các Dậu càng có nhiều thành công trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. 

Trong ngày thứ Hai 19/4, nhờ có Thần Tài "thương thầm" rót lộc vào nhà, Dậu sẽ nhanh chóng trở thành con giáp giàu có ngút trời. Riêng người làm công ăn lương sẽ được cấp trên giao cho cơ hội chứng tỏ bản thân, được đồng nghiệp tán thưởng. Chẳng những mua nhà sắm xe, đổi đời ngoạn mục, Dậu còn có đời sống tình cảm ấm êm, viên mãn.

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Dậu sẽ nhanh chóng trở thành con giáp giàu có ngút trời - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Dù là đàn ông hay phụ nữ thì người tuổi Thìn đều chăm chỉ, siêng năng và có chí cầu tiến. Đây là lý do vì sao dù lớn lên trong khốn khó, không được bất cứ ai đỡ đần nhưng người cầm tinh con Rồng vẫn có thể vươn lên làm đại gia số má, có lắm của nhiều tiền ngay từ thuở độc thân khiến nhiều bạn bè ghen tỵ. 

Sách tử vi năm Tân Sửu 2021 có nói, từ nửa cuối tháng 4/2021, con giáp may mắn tuổi Thìn sẽ đón bão tài lộc ùa vào nhà. Làm một hưởng mười, làm chơi hưởng thật, cứ thế mà giàu ú ụ là lá số tử vi trời đã an bài cho Thìn.

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Thìn sẽ đón bão tài lộc ùa vào nhà cuối tháng 4/2021 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ mạnh mẽ, kiên định và rất quyết đoán trong công việc. Hơn ai hết, con giáp này hiểu rõ rằng cơ hội không bao giờ đến lần thứ hai, nếu không chớp lấy ngay thì sẽ phí phạm cơ may trời cho. Nhạy bén, bản lĩnh và ngoan cường nên các Ngọ sẽ lội ngược dòng ngoạn mục.

Tử vi ngày mới cho hay, khổ tận cam lai, những tháng đầu năm chật vật bao nhiêu thì từ nửa cuổi tháng 4, đặc biệt trong tuần mới này, con giáp tuổi Ngọ càng may mắn tài lộc bấy nhiêu. Làm gì cũng gặt hái thành công, vạn sự như ý, sự nghiệp thăng tiến, lại còn có cơ may nhận được khoản tiền lớn, có thể là thưởng hoặc trúng số, đây là phúc phần Ngọ nhận được.

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Nhạy bén, bản lĩnh và ngoan cường nên các Ngọ sẽ lội ngược dòng ngoạn mục - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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