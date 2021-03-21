Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp vận xui ập đến, hao tài tán của, cạn ví sạch tiền

12 con giáp tử vi 21/03/2021 16:39

Theo tử vi hàng ngày, vào đúng 7 ngày tới, 3 con giáp vận xui ấp đến, gặp khó khăn trong sự nghiệp, tiền tài cạn kiệt.

Tuổi Thìn

Những người tuổi Thìn vận trình có điềm báo phá tài trong 7 ngày tới, bởi đây là khoảng thời gian bản mệnh gặp khó khăn nên công việc có nhiều cản trở, tiền bạc chi nhiều hơn thu. Với những người tuổi Thìn làm kinh doanh dễ gặp bất lợi khi kẻ khác cạnh tranh khiến công việc nhiều trở ngại.

Theo tử vi 12 con giáp cho biết thì đường công danh sự nghiệp của người tuổi Thìn trong những ngày sắp tới gặp họa tiểu nhân cản phá. Ngoài ra, người tuổi Thìn nên thận trọng những thói thị phi của đời để không mắc họa từ miệng.

Bạn nên giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp, để môi trường công sở thành nơi nói xấu, ganh ghét nhau thì khó lòng thành công trong sự nghiệp.

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Những người tuổi Thìn vận trình có điềm báo phá tài trong 7 ngày tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Người tuổi Tý có thể gặp nhiều tin không vui trong tuần tới. Công việc có phần căng thẳng nên khó suôn sẻ, bạn cần tập trung hết mức để giải quyết. Từ đây, Tý dễ có cảm giác bất an. Chính sự không ổn định trong công việc khiến cấp trên đánh giá thấp, dễ nhận khiển trách. Người tuổi Tý đều có thể mất vị trí vào tay người khác.

Cũng vì chuyện tình cảm không tốt, xảy ra mâu thuẫn nên dẫn đến công việc gặp khó khăn. Lúc này, nếu cần sự trợ giúp từ đồng nghiệp, bạn bè thì con giáp này đừng ngại ngần, vì ai cũng có thể giúp bạn đầy nhiệt tình.

Tiền bạc trong thời gian này cũng không có chuyển biến tốt. Con giáp tuổi Tý sẽ phải chi nhiều khoản quá mức cho phép. Họ như kiệt sức với tiền bạc và sự nghiệp. Thời gian này, người tuổi Tý nên thật bình tĩnh để giải quyết.

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Người tuổi Tý có thể gặp nhiều tin không vui trong tuần tới - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Trong 7 ngày tới, những người tuổi Thân sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn, phá tài, phá lộc. Thân sẽ chật vật trong đường công danh, tài lộc. Bạn kiếm tiền khó khăn hơn trước. Vận trình thăng tiến cũng bị đứt đoạn, dễ bị tiểu nhân cướp công, tranh lộc. Tuổi Thân dù nỗ lực, có thực tài nhưng vẫn phải chịu ấm ức.

Cục diện tứ hành xung còn đẩy con giáp này vào thế “tiến thoái lưỡng nan”. Người tuổi Thân muốn thay đổi công việc song thời thế chưa cho phép. Nói chung, bạn không có nhiều cơ hội kiếm tiền trong năm nay, thậm chí còn mất mát, thua lỗ nếu đầu tư làm ăn lớn.

Lời khuyên cho con giáp vận xui này là nên thận trọng trong các khoản đầu tư, hạn chế chi tiêu số tiền vào các kế hoạch dự án trong thời gian này. 

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Trong 7 ngày tới, những người tuổi Thân sẽ đối mặt với rất nhiều khó khăn, phá tài, phá lộc - Ảnh minh họa: Internet

(*)Thông tin trong bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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