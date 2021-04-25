Đúng 6h ngày 27/4, top con giáp ngập trong MƯA TIỀN BẠC, giàu sang phú quý bao vây, bạn bè đỏ mắt ganh tỵ

Tý là con giáp thông minh, trí tuệ hơn người nên làm gì cũng thành công ngoài mong đợi. Sách tử vi 2021 chỉ rõ, ngày 27/4 tới đây, Tý có cơ may rũ sạch mọi vận xui đeo bám, tiền bạc đổ về như thác nước, Tý đếm tiền mỏi cả tay.

Được Thần Phật chiếu mệnh, vận trình của người tuổi Chuột đỏ rực, muốn tiền có tiền muốn tình có tình. Tuy nhiên, các Tý nên chú trọng đến lời ăn tiếng nói đừng thẳng thắn quá mà thiệt thân, xunh quanh sẽ có nhiều tiểu nhân đang tìm cách hãm hại, hạ bệ bạn. Tử vi nhắc nhở, bản tính dễ tin người sẽ khiến Tý rơi vào vòng xoáy vận hạn mất tiền, dễ bị người thân thiết nhất lợi dụng khiến tinh thần giảm sút.

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Ngựa có tính tình cởi mở, nhiệt tình nên được nhiều người yêu mến vì tốt bụng, giúp đỡ người khác mà không vụ lợi. Nhờ sự thiện lương, Ngọ được Thần Phật thương yêu, ban cho lộc khủng tiêu xài không hết. Những vận xui trong thời gian trước cũng được Ngọ giải quyết triệt để, không còn thất thoát nhiều tiền bạc.

Tử vi Tân Sửu chỉ rõ, gặp đại nạn không chết, qua cơn khổ cực đến hồi thái lai là số phận của người tuổi Ngọ sau ngày 27/4. Công sức của Ngọ bắt đầu được công nhận, cấp trên có cái nhìn khá ấn tượng về thái độ làm việc của bạn. Khoản tiền lương thưởng cao chót vót cũng bắt đầu từ đây, đường sự nghiệp xán lạn, con giáp may mắn Ngọ càng ngày càng có của ăn của để.

Công sức của Ngọ bắt đầu được công nhận - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Theo tử vi ngày mới 27/4, Thìn là con giáp may mắn hốt hết tiền bạc của thiên hạ. Đặc biệt, con giáp này có thể tự hóa giải được những vận đen của mình mà không nhờ đến bất cứ ai. Chỉ cần tích cực sống và làm việc chăm chỉ, làm việc hết mình, bạn sẽ được cấp trên công nhận. Những hiềm khích, xung đột với đồng nghiệp trước đây của Thìn cũng được hóa giải êm đẹp.

Thời điểm này, Thìn chuẩn bị tinh thần đón lộc lớn trời ban. Ngoài ra, tử vi cho hay, chuyện gia đình các Thìn cũng có nhiều tin vui, vợ chồng hòa thuận, vấn đề về tiền bạc được giải quyết, cặp đôi tha hồ đón vận tốt đỏ như son đổ về.

Chuyện gia đình các Thìn cũng có nhiều tin vui - Ảnh minh họa: Internet

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