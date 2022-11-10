Công việc của tuổi Mùi trong ngày hôm nay diễn ra vô cùng thuận lợi. Mùi Mão tam hợp góp phần thúc đẩy vận trình sự nghiệp ngày càng thăng hoa, rực rỡ. Tính cách thân thiện đem lại cho tuổi Mùi sự yêu mến của cấp trên lẫn đồng nghiệp, bản mệnh nên tranh thủ cơ hội này để trình bày quan điểm của mình.

Vận trình tài lộc tăng tiến rõ rệt. Khoản thu nhập chính và tiền thưởng từ các công việc đang làm đem lại cho bản mệnh cuộc sống sung túc và dư dả.

Chính Quan giúp người tuổi Dần có thêm sự tự tin và vững tâm đi trên con đường mình đã chọn. Cũng bởi bên cạnh bạn luôn có những người bạn, người đồng nghiệp và cộng sự hết lòng vì nhau nên giúp đỡ nhau rất kịp thời và hữu ích.

Mọi việc đang đi đúng như những gì bạn đã vạch kế hoạch. Hãy luôn thật thận trọng với từng bước đi của bản thân để công sức bỏ ra là xứng đáng. Chỉ một chút vội vàng hay nóng nảy cũng có thể khiến bạn trả giá bằng tất cả những gì bản thân đã cố gắng từ đầu đến giờ.

Vận trình tình cảm tươi sáng. Người độc thân nhờ đào hoa vượng nâng đỡ mà nhanh chóng tìm được một nửa của mình. Tình yêu đôi lứa trải qua nhiều sóng gió cuối cùng cũng được ấm êm, hạnh phúc.

Chính Quan giúp người tuổi Dần có thêm sự tự tin và vững tâm đi trên con đường mình đã chọn - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ có một ngày vượng duyên vượng tài, đỏ cả tình lẫn tiền, mưu sự dễ thành. Hôm nay, tuổi Ngọ có cát khí vây quanh nên nếu muốn mở rộng quy mô làm ăn kinh doanh, chuyển việc, đầu tư vào lĩnh vực mới, kí kết hợp đồng, triển khai dự án thì hãy tiến hành ngay nhé. Hiếm khi mọi thứ hanh thông suôn sẻ, được cả thiên thời địa lợi nhân hòa như thế này.

Công việc trong ngày của con giáp này cũng nhờ thế mà dễ thở hơn. Bản mệnh sắp xếp công việc khá tốt, không gây ra sai sót gì, được cấp trên khen ngợi. Điều này rất tốt cho con đường tiến thân phía trước của tuổi Ngọ. Hãy cố gắng nắm bắt cơ hội của mình nhé.

Vận trình tình cảm có chuyển biến tốt. Mối quan hệ của người tuổi Ngọ với các thành viên trong gia đình được hài hoà và gắn kết hơn trước. Việc chủ động dành sự quan tâm, yêu thương chân thành đến nửa kia cũng giúp tình cảm đôi lứa thêm mặn nồng.

Người tuổi Ngọ có một ngày vượng duyên vượng tài, đỏ cả tình lẫn tiền, mưu sự dễ thành - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo