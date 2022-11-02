Đúng giờ Sửu hôm nay 2/11: THẦN TÀI ban phát vàng bạc, 3 con giáp này may mắn hứng trọn, tiền tài phủ phê, bản mệnh cuối năm lên đời, sắm nhà xịn, mua xế hộp tiền tỷ

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo Thứ 4 02/11/2022, Tuổi Thân được quý nhân soi đường, vận trình công danh thăng tiến không ngừng. Bản thân không hề bị chùn bước bởi những thử thách, khó khăn cản đường. Ước vọng đạt được những thành công to lớn đòi hỏi con giáp này phải có những nỗ lực phi thường.

Cục diện Thân Dậu tương hội cũng mang đến cho tuổi Thân một ngày tình cảm hài hòa, tốt đẹp khi đôi lứa luôn quan tâm, yêu thương, tôn trọng lẫn nhau. Những cặp đôi nào có ý định tiến tới hôn nhân có thể đưa nhau về ra mắt họ hàng và lập kế hoạch cho tương lai.

Đường tài lộc của Tuổi Thân có biểu hiện phát triển rõ rệt, chủ yếu từ công việc chính. Đây là nguồn thu ổn định có thể giúp cho con giáp này chi trả hóa đơn cho các nhu cầu cấp thiết, thậm chí còn dư dôi đủ để đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực yêu thích của mình.

Đường tài lộc của Tuổi Thân có biểu hiện phát triển rõ rệt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu hôm nay sự nghiệp lên như diều gặp gió, bạn năng nổ tích cực và đạt được nhiều thành tích cao. Dù vậy tử vi ngày 02/11/2022 vẫn khuyên nhủ bạn nên cẩn thận trong vấn đề tài chính, không nên cho người khác vay tiền, cho dù là mối quan hệ tương đối thân thiết.

Tình cảm như ý, Tuổi Dậu đặt nhiều hạnh phúc trong chuyện tình cảm. Đây cũng chính là nguồn động lực lớn giúp Tuổi Dậu thêm nỗ lực và hết mình trong cuộc sống.

Nhờ quý nhân giúp đỡ, đường tài lộc của tuổi Dậu có nhiều dấu hiệu khởi sắc. Tiền bạc tích cóp nhiều hơn khi thu nhập tăng lên, con giáp này biết khéo léo chi tiêu và hoạch định tài chính nên không phải lo lắng nhiều về vấn đề này, hiếm khi rơi vào cảnh túng thiếu.

Nhờ quý nhân giúp đỡ, đường tài lộc của tuổi Dậu có nhiều dấu hiệu khởi sắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi hằng ngày của 12 con giáp, thứ Tư ngày 2/11/2022, cát tinh chỉ đường dẫn lối, tuổi Hợi gặp nhiều may mắn trong vận trình sự nghiệp, điềm báo thăng quan tiến chức đã đến rất gần. Nhờ có tinh thần trách nhiệm trong công việc cùng với năng lực làm việc tốt, con giáp này giành được mục tiêu mình mong muốn.

Ngũ hành Kim sinh Thủy cho thấy đường tình duyên của bản mệnh trong ngày cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Người độc thân tìm được người tâm đầu ý hợp, có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ sau này, cho mình cơ hội được hạnh phúc bền lâu. Người đã có đôi tình yêu thăng hoa, yêu thương chắp cánh.

Con đường tài lộc mà người tuổi Hợi đang đi. Con giáp này có thể thở phào nhẹ nhõm vì tiền bạc rủng rỉnh trong tay, không phải lo nghĩ gì nhiều. Bản mệnh cần tập trung hơn vào việc kinh doanh buôn bán, nắm bắt cơ hội ngay khi có thể chứ đừng chờ đợi bất cứ điều gì.

Hợi gặp nhiều may mắn trong vận trình sự nghiệp, điềm báo thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo