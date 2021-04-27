Đúng 15 ngày tới, 3 tuổi may mắn nắm bắt thời vận, tháng ngày vất vả qua đi, đời sang trang mới, lộc lá rực rỡ như son

Người sinh tuổi Ngựa luôn linh động, đây cũng là con giáp “sống sót” cuối cùng sau những cuộc chiến đầy khốc liệt trong công việc hay cuộc sống. Ngọ sống vì mình nhưng cũng vì người xung quanh, nên luôn có những người bạn, người thân tuyệt vời giúp đỡ mình phía sau.

Nếu có tiền bạc dư dôi và có khả năng, tuổi Ngọ có thể thử sức đầu tư, nắm vận may để tiền đẻ ra tiền.

Theo tử vi 12 con giáp , 15 ngày tới đây, người tuổi Ngọ sẽ gặp thời vận rực rỡ. Không chỉ đạt được mục tiêu đã đề ra mà còn Ngọ gặp nhiều cơ hội phát triển sự nghiệp trong tương lai. Với người làm công ăn lương, Ngọ dần khẳng định được bản thân, được bồi dưỡng. Con giáp may mắn nên nắm bắt vận thế lần này. Với người làm ăn buôn bán nhỏ, tiếng lành đồn xa, nhiều khách hàng, bạn bè gần xa ủng hộ.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Người cầm tinh con Rồng vừa có mưu vừa có dũng, vừa có đầu óc lại vừa dám nghĩ dám làm. Khi mọi người chần chừ ngại khó ngại khổ, tuổi Thìn lại luôn là người đi đầu, dám thử thách và tiên phng. Nhưng không vì thế mà chấp nhận mọi rủi ro, đây cũng là người luôn suy đoán cẩn thận, cân đo sức mình trước khi hành động.

Theo tử vi ngày mới, 2 tuần tới, tuổi Thìn gặp nhiều may mắn. Sự nghiệp có dấu hiệu đi lên. Họ giữ được thái độ cầu tiến, có trách nhiệm, không ngừng phát huy bản thân nên luôn được lòng sếp trên. Vì thế, Thìn có thể nhận được lời khen ngợi hoặc một khoản tiền thưởng. Với Thìn đang kinh doanh lớn hoặc mua bán nhỏ đều sẽ gặt hái nhiều thành tựu lớn, có nhiều cơ hội đầu tư, phát triển.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi con giáp, người tuổi Tý là con giáp nhanh nhạy, bản lĩnh, cá tính, thích tự do, phiêu lưu. Người tuổi Chuột cũng có khả năng phán đoán tốt, dù kinh doanh hay đi làm đều phát huy được khả năng.

Từ đầu tháng 5 tới đây, tuổi Tý có thể nhận được cơ hội quý giá được cấp trên trao cho. Đây có thể là một công việc mới hay một vị trí mới phù hợp, hay dự án làm thêm có nhiều cơ hội phát triển. Được cát tinh soi chiếu, đường sự nghiệp của Tý có nhiều thuận lợi. Càng dấn thân, Tý sẽ càng có của ăn của để, tiền về chật túi. Thần Tài bám gót, tuổi Tý trong thời gian này có tiền bạc dư dả, không phải lo lắng gì.

Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.