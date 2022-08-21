Đúng 10 giờ ngày 22/8/2022, Thần tìa "điểm mặt" top 3 con giáp may mắn vây quanh, Mão, Thìn, Hợi có biến lớn, đảo lộn cuộc sống ngày thường

Chuyện gì sẽ xảy ra với 3 con giáp Mão, Thìn, Hợi khi bước vào thời khắc "tâm linh" 10 giờ sáng hôm nay (22/8)? Liệu sẽ là phước hay họa?

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Và họ cũng có đức tính tiến thủ. Biết nắm bắt thời có và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên.

Đúng 10 giờ sáng hôm nay (22/8) tuổi Mão sẽ là thời cơ cực tốt cho người tuổi Mão. Có thể ví như "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa", về phương diện công danh sự nghiệp thì con giáp này khá thuận lợi. Bản mệnh có Thái Âm cát tinh giúp chiêu gọi quý nhân, thế nên những trở ngại dần tan biến. Thái Âm chủ về quý nhân là nữ mệnh, con giáp này tạo được ấn tượng tốt với cấp trên thì cũng chính là đặt nền móng cho khả năng thăng tiến của mình.

Tuổi Thìn

10 giờ ngày 22/8/2022, Cả Thiên Tài và Thực Thần cùng chiếu mệnh, đây là thời điểm mà chuyện kinh doanh của con giáp này cực kỳ phát triển, tiền bạc về nhà nhiều như nước. Lúc này thì yếu tố may mắn sẽ phát huy tác dụng rất lớn, tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần hốt vàng hốt bạc.

Tuổi Thìn gặp nhiều thuận lợi về tài lộc. Bản mệnh có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Có điều con giáp này cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh đầu tư mù quáng.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới cho thấy, đúng 10 giờ hôm nay sẽ là cơ hội gặp quý nhân của tuổi Hợi. Công việc cũng đang có những bước tiến triển thuận lợi, nhờ vậy bản mệnh có thể được cấp trên cất nhắc hoặc được trao những cơ hội phát triển những cơ hội đáng quý.

Bản mệnh là người thông minh, có tài nhưng nên khiêm tốn, học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn, nếu không sẽ rất dễ đắc tội những kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ dễ tìm cơ hội để cản trở con giáp này trong tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

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