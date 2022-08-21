Đúng 10 giờ ngày 22/8/2022, Thần tìa "điểm mặt" top 3 con giáp may mắn vây quanh, Mão, Thìn, Hợi có biến lớn, đảo lộn cuộc sống ngày thường

12 con giáp tử vi 21/08/2022 08:49

Chuyện gì sẽ xảy ra với 3 con giáp Mão, Thìn, Hợi khi bước vào thời khắc "tâm linh" 10 giờ sáng hôm nay (22/8)? Liệu sẽ là phước hay họa?

Tuổi Mão

Người tuổi Mão đa phần thành đạt trong thương trường và quan trường. Họ cũng hay gặp nhiều may mắn trong cuộc đời. Và họ cũng có đức tính tiến thủ. Biết nắm bắt thời có và chờ đợi cơ hội khi vận may tới để vươn lên.

Đúng 10 giờ sáng hôm nay (22/8) tuổi Mão sẽ là thời cơ cực tốt cho người tuổi Mão. Có thể ví như "Thiên thời - Địa lợi - Nhân hòa", về phương diện công danh sự nghiệp thì con giáp này khá thuận lợi. Bản mệnh có Thái Âm cát tinh giúp chiêu gọi quý nhân, thế nên những trở ngại dần tan biến. Thái Âm chủ về quý nhân là nữ mệnh, con giáp này tạo được ấn tượng tốt với cấp trên thì cũng chính là đặt nền móng cho khả năng thăng tiến của mình.

Tuổi Thìn

10 giờ ngày 22/8/2022, Cả Thiên Tài và Thực Thần cùng chiếu mệnh, đây là thời điểm mà chuyện kinh doanh của con giáp này cực kỳ phát triển, tiền bạc về nhà nhiều như nước. Lúc này thì yếu tố may mắn sẽ phát huy tác dụng rất lớn, tuổi Thìn chuẩn bị tinh thần hốt vàng hốt bạc.

Tuổi Thìn gặp nhiều thuận lợi về tài lộc. Bản mệnh có lộc trời ban, nhất là với những người làm trong lĩnh vực kinh doanh, buôn bán. Có điều con giáp này cần giữ thái độ tỉnh táo, tránh đầu tư mù quáng.

Tuổi Hợi

Tử vi ngày mới cho thấy, đúng 10 giờ hôm nay sẽ là cơ hội gặp quý nhân của tuổi Hợi. Công việc cũng đang có những bước tiến triển thuận lợi, nhờ vậy bản mệnh có thể được cấp trên cất nhắc hoặc được trao những cơ hội phát triển những cơ hội đáng quý.

Bản mệnh là người thông minh, có tài nhưng nên khiêm tốn, học hỏi mọi người xung quanh nhiều hơn, nếu không sẽ rất dễ đắc tội những kẻ tiểu nhân. Tiểu nhân sẽ dễ tìm cơ hội để cản trở con giáp này trong tương lai.

*Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm!

Con giáp nào lao dốc không phanh, tài chính gặp vấn đề nghiêm trọng trong năm 2023?

Con giáp nào lao dốc không phanh, tài chính gặp vấn đề nghiêm trọng trong năm 2023?

Tử vi dự báo rằng những con giáp này sẽ gặp khó khăn và thử thách trong năm 2023.

Xem thêm
Từ khóa:   3 con giáp gặp biến lớn tuổi mão tuổi thìn tuổi hợi

TIN MỚI NHẤT

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

3 con giáp tiền bạc tràn ngập két, phát tài phát lộc hơn người, nghèo mấy cũng thành đại gia sau ngày 3/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Xã hội 1 giờ 46 phút trước
Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Đúng 12h trưa hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, Thần May Mắn 'điểm mặt chỉ tên', 3 con giáp tài vận vượng phát, thu nhập tăng lên gấp đôi gấp ba

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 54 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Đúng 20h hôm nay, ngày 3/10/2026, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào vô cùng, vàng bạc chất cao thành núi, đắc Tài đắc Lộc

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Chúc mừng 3 con giáp 'vận đỏ như son' vào đúng ngày 3/10/2026, 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, Thần Tài trao vận may hiếm có, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến, rủ nhau 'gánh lộc tới tấp', đỏ cả tình lẫn tiền, đổi vận thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 24 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Đúng hôm nay, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp 'tiền tài đổ ập xuống đầu', sự nghiệp tiến triển ngoạn mục, quý nhân đưa đường chỉ lối, vận trình hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 49 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Từ ngày 2/10 đến 12/10, 3 con giáp uống no Lộc Trời, đắc Tài đắc Lộc, may mắn hơn người, nằm duỗi hưởng thụ thành quả

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Kể từ ngày mai, thứ Bảy 3/10/2026, 3 con giáp hứng trọn lộc trần gian, vận thế hanh thông, phú quý ngập nhà, sự nghiệp thăng hoa

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn