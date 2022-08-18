Con giáp nào lao dốc không phanh, tài chính gặp vấn đề nghiêm trọng trong năm 2023?

12 con giáp tử vi 18/08/2022 21:00

Tử vi dự báo rằng những con giáp này sẽ gặp khó khăn và thử thách trong năm 2023.

Tuổi Tý

Năm 2023 là năm Quý Mão. Tuổi Tý gặp Mão sinh tương hình vô lễ. Sự nghiệp, công việc của bản mệnh trở nên bếp bênh, dễ gặp thị phi. 

Ngoài ra, tuổi Tý còn phạm Hình Thái Tuế trong năm 2023 nên vận trình vô cùng lao đao. Đặc biệt, những người có ý định khởi nghiệp cần hết sức chú ý vì rất dễ thất bại trong thời gian này. Tiền thì không kiếm ra mà còn phải chịu nhiều thiệt hại lớn.

Vì tính cách nóng vội mà bản thân tuổi Tý còn dễ rơi vào những tình huống phát sinh ngoài dự kiến. Điều này không đem lại kết quả tốt đẹp cho công việc và thu nhập của con giáp này.

Trong cuộc sống, tuổi Tý cần phải tránh các tình huống dễ gây tranh cãi, xung đột với những người xung quanh. Bên cạnh đó, chuyện hôn nhân gia đình cũng không được êm đẹp, bản mệnh nên chú ý để giữ tổ ấm của mình được bền chặt.

Tuổi Ngọ

Năm 2023, vấn đề cần chú ý nhất của người của tuổi Ngọ là hạn tiểu nhân và tai nạn ngoài ý muốn.

Con giáp nào lao dốc không phanh, tài chính gặp vấn đề nghiêm trọng trong năm 2023? - Ảnh 1

Trong năm này cần tránh để bị cuốn vào những thị phi như nói xấu, đàm tiếu sau lưng người khác, điều này không có lợi cho sự phát triển của công việc. 

Đồng thời cũng tránh tham gia vào việc dầu tư mao hiểm, cần suy nghĩ kỹ càng trước những vấn đề tài chính kẻo rơi vào cảnh phá sản.

Tuổi Thân

Tử vi nói rằng năm 2023 là thời gian không thuận lợi của tuổi Thân. Trong năm nay, tuổi Thân đã được dự báo là không gặp được nhiều vận may thì sang năm sau, vận trình xấu vẫn tiếp tục đeo đuổi con giáp này. Mọi mặt của cuộc sống như tình cảm, công việc, thu nhập của tuổi Thân đều có dấu hiệu đi xuống khiến bản mệnh cảm thấy khó khăn, mệt mỏi.

Tuổi Thân dễ chịu thiệt thòi trong công việc, gặp nhiều thị phi. Người tuổi Thân nếu không có sự đề phòng thì rất dễ bị tiểu nhân phá hoại, tranh cướp công. Điều này cũng khiến thu nhập của bản mệnh bị sụt giảm nhiều, cuộc sống trở nên khó khăn hơn. Chuyện tình cảm của tuổi Thân cũng diễn ra không mấy suôn sẻ.

* Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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