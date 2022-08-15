Người sinh vào 4 tuổi này sẽ 'đổi đời, đổi vận' trong tháng 8 âm, tiền bạc ngập tràn, tình cảm gắn kết, công việc suôn sẻ thăng tiến

12 con giáp tử vi 15/08/2022 11:25

Tháng 8 âm lịch tới đây, những người sinh vào 4 tuổi này sẽ thành công vang dội. Ai thuộc nhóm người này hãy nhớ nắm bắt cơ hội để 'đổi đời, đổi vận' nhé.

Tuổi Mùi

Người sinh vào 4 tuổi này sẽ 'đổi đời, đổi vận' trong tháng 8 âm, tiền bạc ngập tràn, tình cảm gắn kết, công việc suôn sẻ thăng tiến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trời sinh những người tuổi Mùi hầu như đều là những người thông minh, giỏi giang và sắc sảo. Nếu là nam giới thì chí hướng bay xa, bay cao, nắm bắt cơ hội rất tốt, nếu là nữ thì không những khéo léo, nhạy bén, mà còn biết quản lý tài chính, chi tiêu đâu ra đấy, khiến người khác khó có thể chê được điểm gì.

Tuổi Mùi trời sinh dù nam hay nữ đều tài giỏi là thế, nhưng lại thường là những người khiêm tốn, không bao giờ khoe khoang sự giàu có của mình, luôn thích ẩn mình trong đám đông, nên phúc phần lại càng lớn và ít khi rơi vào cảnh túng quẫn.

Từ trước đó người tuổi Mùi có thể gặp phải một số khó khăn vào nửa đầu năm, nửa sau của năm, họ chỉ gặp may mắn và thuận lợi. Đặc biệt, tháng 8 Âm và tháng 9 Âm là thời điểm tuổi Mùi dễ làm nên chuyện, nếu biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình, có thể trở nên vô cùng giàu có.

Tuổi Hợi

Người sinh vào 4 tuổi này sẽ 'đổi đời, đổi vận' trong tháng 8 âm, tiền bạc ngập tràn, tình cảm gắn kết, công việc suôn sẻ thăng tiến - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Hợi là người bẩm sinh đã có khí chất độc đáo, đối đãi chân thành với mọi người. Con giáp này cũng có ngũ hành thuộc kim vượng phát. Tử vi cho biết những người tuổi Hợi bắt đầu từ dịp tháng 8 Âm, vận khí khởi sắc mạnh mẽ, vừa đỏ tình lại vừa đỏ tiền. Nếu nắm bắt được cơ hội, nhất định sẽ thành công vang dội.

Ngoài ra, do tài vận khởi phát, thu nhập tăng cao, người tuổi Hợi sẽ trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình đem lại cuộc sống sung túc cho người thân.

Tuổi Dậu

Người sinh vào 4 tuổi này sẽ 'đổi đời, đổi vận' trong tháng 8 âm, tiền bạc ngập tràn, tình cảm gắn kết, công việc suôn sẻ thăng tiến - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nhanh nhạy hay liều lĩnh như tuổi Dần những những người tuổi Dậu lại có được sự kiên cường và ý chí vô cùng bền bỉ, ẩn sâu trong lớp vỏ bọc mềm mại, nhẹ nhàng của mình.

Tuổi Dậu nếu là nam giới thì vô cùng lịch sự, hào hiệp, hiếm khi nổi nóng, còn là nữ thì thường là những người rất hòa đồng, chan hòa với bạn bè, cẩn trọng và rụt rè khi mới yêu, nhưng khi sâu sắc thì lại đối xử hết mình và vô cùng chân thành. Theo các chuyên gia phong thủy, sau nửa đầu năm ít gặp may mắn, tuổi Mão sẽ được đền bù vào nửa cuối năm, đặc biệt là từ tháng 8 Âm trở đi.

Từ khoảng thời gian này, tuổi Dậu được cho là làm gì cũng thành công, thuận lợi, từ công việc cho đến cuộc sống, tài lộc không giàu nứt đố đổ vách thì cũng dư dả, sung túc, khiến người khác phải ghen tị. Những người tuổi Dậu nên nắm bắt lấy cơ hội trời cho này để tạo dựng cơ ngơi tiền đồ dành cho mình.

Tuổi Sửu

Người sinh vào 4 tuổi này sẽ 'đổi đời, đổi vận' trong tháng 8 âm, tiền bạc ngập tràn, tình cảm gắn kết, công việc suôn sẻ thăng tiến - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu là con giáp vốn chăm chỉ lại có khả năng phân tích tốt, tuổi nên những người tuổi Sửu được đánh giá là một trong những con giáp dễ có nhiều thành công trong sự nghiệp.

Những người tuổi Sửu nếu là nam thì thường là những người hài hước, bí hiểm, rất biết cách thu hút đối phương nên cực kỳ hấp dẫn. Nếu là nữ, họ sẽ là những cô gái vô cùng tự và cũng rất biết cách chăm chút cho bản thân, rất hấp dẫn người khác phái.

Về tổng quan thì năm 2022 được đánh giá là một năm không được thuận lợi cho tuổi Sửu họ sẽ có những cơ hội mới để tạo dựng sự bứt phá cho mình trong sự nghiệp. Đặc biệt là từ tháng 8 Âm trở đi, những vấn đề nói trên sẽ dần kết thúc, may mắn dần hé mở với người tuổi Sửu, và họ có những cơ hội làm giàu bất ngờ, sẽ khiến họ không những rủng rỉnh tiền tiêu, mà còn có thể tích cóp cho tương lai, nếu họ biết nắm bắt cơ hội và nỗ lực hết mình.

(*) Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

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