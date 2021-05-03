Đức năng thắng số: Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được bề trên nâng đỡ, càng chịu khó càng có của ăn của để, tiền vàng chảy về chật két

12 con giáp tử vi 03/05/2021 06:37

Theo tử vi 12 con giáp, nhờ tính thiện lương, phúc đức đầy mình, 3 con giáp may mắn này sẽ được bề trên hết lòng nâng đỡ, 7 ngày tới sẽ phát tài cực to, một bước trở thành người giàu sang vô đối.

Tuổi Tỵ

Trời sinh Tỵ là con giáp trung thực, phúc hậu, hiền lành lại có trách nhiệm cao trong công việc. Nhờ thế, con giáp này được cấp trên trọng dụng, trao cho cơ hội phát triển năng lực bản thân, từ đó giúp thăng chức tăng lương, khẳng định vị thế trong công việc. Càng chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình Tỵ càng gặt hái được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ.

Sách tử vi Tân Sửu 2021 có nói, trong 7 ngày tới đây, Tỵ có cơ may trở thành con giáp giàu sang vô đối, khi hợp đồng tiền tỷ hoặc khoảng đầu tư lớn đang phát huy hiệu quả. Lộc lá ùa vào nhà, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, sung sướng như tiên là lá số tử vi của Tỵ. 

tu vi 12 con giap
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp "ngậm thìa vàng", sinh ra đã mang mệnh phú quý phát tài, đi đâu cũng được bề trên nâng đỡ, thần tài "châm chước". Tuy vậy, con giáp này luôn cố gắng vươn lên, không dựa dẫm vào bất cứ ai. 

Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày tới, dù làm thuê hay làm chủ, người tuổi Hợi cũng sẽ được Thần Tài rót lộc, có số làm một hưởng mười, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Sách tử vi khuyên, nếu đang ấp ủ kế hoạch đầu tư, kinh doanh thì Hợi hãy bắt tay vào thực hiện ngay những ngày này. 

tu vi 12 con giap 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Khéo léo, tinh tế và biết cách đối nhân xử thế nên Ngọ xây dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng là những quý nhân sẵn sàng hết mình vì Ngọ mỗi khi họ lâm vào cảnh khốn khó, bần cùng.

Khổ tận cam lai, trong 7 ngày tới đây, Ngọ sẽ một bước đổi đời, có vận tài lộc thăng hoa ngoạn mục. Tử vi ngày mới chỉ rõ, những việc vui vẻ liên tục diễn ra, may mắn ập đến, thu nhập con giáp tuổi Ngọ sẽ được tăng cao, tham vọng nghề nghiệp bùng nổ. Mọi thứ đều suôn sẻ, việc thăng chức và tăng lương đang đến rất gần với Ngọ trong những ngày này. 

tu vi 12 con giap 3
Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

SỐ ĐỎ hơn son, 3 tuổi may mắn ngút trời, gặp cơ hội làm ăn lớn, thoát kiếp nghèo hèn, vươn lên làm đại gia số má trong 3 năm tới

SỐ ĐỎ hơn son, 3 tuổi may mắn ngút trời, gặp cơ hội làm ăn lớn, thoát kiếp nghèo hèn, vươn lên làm đại gia số má trong 3 năm tới

Theo sách Tử vi năm Tân Sửu 2021, nếu thuộc 3 con giáp may mắn ngút trời này, bạn sẽ có cơ may thoát kiếp nghèo hèn, vươn lên làm đại gia, lắm tiền nhiều của trong 3 năm tới.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp Dự đoán tử vi 12 con giáp tử vi ngày mới

TIN MỚI NHẤT

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

ƠN TRÊN BÁO HỶ, 3 con giáp vận trình bùng nổ, sự nghiệp lên hương, tình duyên thắm đỏ, thuận lợi đủ đường trong tuần từ 12 đến 18/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 39 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, Thần Tài chiếu cố, quý nhân trợ mệnh, 3 con giáp ôm trọn tài lộc, tiền của đầy nhà, sự nghiệp thăng tiến 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Châu Tinh Trì gây chú ý khi bán công ty rạp phim với giá tượng trưng 1 HKD

Sao quốc tế 3 giờ 9 phút trước
Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 39 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Đúng hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp 'đạp trúng rương vàng', sự nghiệp bừng sáng, chuyển mình thành đại gia bạc tỷ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 49 phút trước
Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Loạt hạt nấu chín thơm dẻo và nhiều công dụng tốt cho sức khoẻ

Dinh dưỡng 4 giờ 39 phút trước
Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Sau hôm nay, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 54 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (10/10/2026), 3 con giáp hưởng lắm phúc nhiều lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, tình tiền đỏ thắm như son

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ