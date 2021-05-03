Đức năng thắng số: Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được bề trên nâng đỡ, càng chịu khó càng có của ăn của để, tiền vàng chảy về chật két

Trời sinh Tỵ là con giáp trung thực, phúc hậu, hiền lành lại có trách nhiệm cao trong công việc. Nhờ thế, con giáp này được cấp trên trọng dụng, trao cho cơ hội phát triển năng lực bản thân, từ đó giúp thăng chức tăng lương, khẳng định vị thế trong công việc. Càng chăm chỉ làm việc, cống hiến hết mình Tỵ càng gặt hái được nhiều thành quả đáng ngưỡng mộ.

Sách tử vi Tân Sửu 2021 có nói, trong 7 ngày tới đây, Tỵ có cơ may trở thành con giáp giàu sang vô đối, khi hợp đồng tiền tỷ hoặc khoảng đầu tư lớn đang phát huy hiệu quả. Lộc lá ùa vào nhà, càng về hậu vận càng thêm phúc thêm phần, sung sướng như tiên là lá số tử vi của Tỵ.

Hợi là con giáp "ngậm thìa vàng", sinh ra đã mang mệnh phú quý phát tài, đi đâu cũng được bề trên nâng đỡ, thần tài "châm chước". Tuy vậy, con giáp này luôn cố gắng vươn lên, không dựa dẫm vào bất cứ ai.

Theo tử vi 12 con giáp, trong 7 ngày tới, dù làm thuê hay làm chủ, người tuổi Hợi cũng sẽ được Thần Tài rót lộc, có số làm một hưởng mười, túi tiền lúc nào cũng rủng rỉnh. Sách tử vi khuyên, nếu đang ấp ủ kế hoạch đầu tư, kinh doanh thì Hợi hãy bắt tay vào thực hiện ngay những ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Khéo léo, tinh tế và biết cách đối nhân xử thế nên Ngọ xây dựng được rất nhiều mối quan hệ tốt đẹp. Đây cũng là những quý nhân sẵn sàng hết mình vì Ngọ mỗi khi họ lâm vào cảnh khốn khó, bần cùng.

Khổ tận cam lai, trong 7 ngày tới đây, Ngọ sẽ một bước đổi đời, có vận tài lộc thăng hoa ngoạn mục. Tử vi ngày mới chỉ rõ, những việc vui vẻ liên tục diễn ra, may mắn ập đến, thu nhập con giáp tuổi Ngọ sẽ được tăng cao, tham vọng nghề nghiệp bùng nổ. Mọi thứ đều suôn sẻ, việc thăng chức và tăng lương đang đến rất gần với Ngọ trong những ngày này.

Ảnh minh họa: Internet

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