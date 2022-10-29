Đồng hồ điểm 12h trưa mai, 30/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp cuối tuần nhiều tin vui, gia đạo ngập hỷ sự, vợ chồng hài hòa, tình duyên thêm gắn kết

12 con giáp tử vi 29/10/2022 17:25

Đúng 12h trưa mai 30/10, 3 con giáp này cuối tuần nhiều tin vui, gia đạo ngập hỷ sự, tình duyên vượng sắc, cặp đôi thêm gắn kết, độc thân thoát kiếp FA.

Tuổi Tý

Vận khí ngày ngày mai Chủ Nhật 30/10/2022, mang tới mối nhân duyên tốt đẹp cho Tuổi Tý, là cơ hội tốt để những mối quan hệ trọng yếu của bạn tiến triển thêm một bước nữa. Nếu bạn đang độc thân thì ngày mai chính là khởi đầu cho mùa hoa tình duyên nở rộ, hứa hẹn một mối lương duyên tốt đẹp sắp đến với bạn.

Đây sẽ là một ngày mang lại ánh sáng tích cực cho Tuổi Tý, giúp bạn luôn cảm thấy tràn đầy năng lượng để thực hiện những việc đã đề ra. Nhờ đó mà mọi việc ổn thỏa, đâu vào đó, thậm chí bạn còn nhận được lời khen từ đồng nghiệp hoặc cấp trên.

Tài lộc: Người này lâm Thai Vận ý chỉ sự sống mới bắt đầu vận tài lộc của bạn được ví như đứa trẻ đang bắt đầu hình thành trong bụng mẹ. Các cơ hội đầu tư sẽ bắt đầu có biến chuyển rất lớn và thay đổi này hoàn toàn khó đoán biết. Có thể thành công, có thể thất bại.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai, 30/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp cuối tuần nhiều tin vui, gia đạo ngập hỷ sự, vợ chồng hài hòa, tình duyên thêm gắn kết - Ảnh 1
Các cơ hội đầu tư sẽ bắt đầu có biến chuyển rất lớn và thay đổi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu ngày mai ngày 30/10/2022 sẽ đạt được nhiều thành tích đáng kể trong công việc. Bạn phát huy được mặt tốt của bản thân và nhận được sự đánh giá tích cực từ cấp trên. Tuy nhiên bạn nên xem lại cách làm việc đôi lúc còn bảo thủ, tự làm theo ý mình.

Công việc ổn định kéo theo vận tiền bạc hanh thông, bạn có thể thoải mái chi tiêu không cần quá tiết kiệm.

Tình cảm: Về mặt tình cảm, tuổi Sửu may mắn có được nửa kia tâm đầu ý hợp và họ là chỗ dựa tuyệt vời cho bạn trong ngày mai. Những cặp đôi nên nhân cơ hội này hãy làm mới tình yêu của mình bằng những hoạt động chung như cùng đi học làm bánh, dọn dẹp nhà cửa,… để tăng sự tương tác và thấu hiểu giữa hai người.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai, 30/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp cuối tuần nhiều tin vui, gia đạo ngập hỷ sự, vợ chồng hài hòa, tình duyên thêm gắn kết - Ảnh 2
Về mặt tình cảm, tuổi Sửu may mắn có được nửa kia tâm đầu ý hợp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tam Hợp hỗ trợ để tuổi Thân có được vận trình tình cảm như ý, sự quan tâm, chăm sóc của người ấy giúp bạn cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết, thay vì cái nhìn tiêu cực bạn đã nhìn nhận, đánh giá họ một cách tích cực hơn. Những cặp đôi đang yêu hứa hẹn có buổi hẹn hò lãng mạn trong ngày mai.

Ngày tuyệt vời cho những ý tưởng sáng tạo, suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ của tuổi Thân với sự che chở của Thiên Ấn. Cũng nhờ thế, mọi công việc của bạn sẽ trở nên thuận lợi và suôn sẻ hơn rất nhiều.

Tuổi Thân nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng để có thể định hướng con đường phù hợp cho bản thân. Để sự nghiệp vững chắc hơn con giáp này nên quan tâm tới nhiều phương diện khác. Công việc diễn ra tốt đẹp, nhờ đó tài lộc cũng được cải thiện đáng kể.

Đồng hồ điểm 12h trưa mai, 30/10: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh, 3 con giáp cuối tuần nhiều tin vui, gia đạo ngập hỷ sự, vợ chồng hài hòa, tình duyên thêm gắn kết - Ảnh 3
Tuổi Thân nên tranh thủ thời gian để nâng cao năng lực và hoàn thiện kỹ năng - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

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