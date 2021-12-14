Đồng hồ chỉ 0 giờ 1/1 năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp 'vụt sáng' trở thành những đại gia thứ thiệt nhờ có quý nhân 'độ', tiền của tiêu sài thoải mái

12 con giáp tử vi 14/12/2021 18:35

Khi bước sang năm mới, năm Nhâm Dần 2022, 3 con giáp dưới đây 1 bước lên hương khi có số hưởng tài lộc. Cơ hội đổi đời đang đến rất gần và chỉ đang chờ các con giáp này nắm bắt.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu quả thực đã có 1 khoảng thời gian khá khó khăn trong quá khứ và hiện tại, gặp đủ chuyện xui xẻo ngoài ý muốn. Tiền bạc không dễ kiếm, tiền thu vào có khi chẳng đủ để bù lại cho tiền đã chi ra.

Mặc dù công sức của tuổi Dậu đã bỏ nhiều để làm việc nhưng thành quả nhận lại không được như ý muốn, nên thực sự đã có nhiều lúc con giáp này cảm thấy thất vọng, chán nản và muốn bỏ cuộc.

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Nhưng ở đời làm gì có ai được đi thảm đỏ đến thành công, mọi thứ đều có thử thách. Tử vi phương Đông cho thấy đại nạn không chết tất thành đại nghiệp, trong 3 năm tới tuổi Dậu sẽ có những biến chuyển bất ngờ trong cuộc sống của mình.

Trong thời gian sắp tới con đường tài lộc của người tuổi Dậu sẽ dần khởi vượng, trong thời gian tới những chú Gà sẽ thấy vận trình của mình có những bước tiến khá tốt, tiền bạc kiếm được dần dễ dàng hơn, phúc khí dồi dào, cuộc sống sung túc đủ đầy, khiến ai cũng phải ghen tỵ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão hãy cảm tạ trời đất bởi trong thời gian tới bản mệnh sẽ gặp nhiều điều như ý, trở thành con giáp may mắn trong 3 năm tới.

Thời gian trước, tuổi Mão có những lúc bị hung tinh Bàn Cân nhập mệnh, vì thế mà dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp trong các mối quan hệ xã giao, thị phi cũng dồn dập, khiến cho cuộc sống rơi vào cảnh căng thẳng, mệt mỏi.

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Nhưng trong thời gian 3 năm tới do tuổi Mão có quý nhân giúp đỡ nên con đương hoạnh tài cũng tới, con giáp này nếu biết nắm bắt những thời cơ kiếm tiền trước mắt thì quả thực chẳng cần phải lo lắng không có tiền tiêu, cứ hết tiền lại có ngay chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Những người tuổi Mão hãy tập trung vào phát triển sự nghiệp, cần phải nhìn xa trông rộng, nhìn vào cái lợi lâu dài chứ chớ để mình tham lam cái lợi trước mắt. Tuy nhiên, làm gì thì bạn cũng  cần phải có các khoản tiết kiệm để đề phòng những chuyện bất trắc có thể xảy ra.

Tuổi Thân

Có thể nói,tuổi Thân luôn có đường nhân duyên tốt, các mối quan hệ xã giao luôn rộng mở, được nhiều người yêu mến. Bản mệnh cũng luôn cố gắng để phấn đấu, tự nâng cao năng lực của bản thân mình, chẳng cần chờ ai phải thúc giục. Tinh thần cầu tiến ấy giúp cho những chú Khỉ tiến khá nhanh tới mục tiêu mình đã định.

Tử vi trong vòng 3 năm tới, mọi người sẽ được chứng kiến sự biến chuyển cực kỳ lớn cả trong tính cách, suy nghĩ, cách sống của con giáp này.

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Vận mệnh xoay chuyển theo hướng tốt đẹp hơn khi mà con giáp này tìm được đúng mục tiêu phấn đấu cho mình. Có nhân duyên tốt, có nghị lực, có tài năng, chuyện tuổi Thân phát tài phát lộc chẳng có gì lạ lùng.

Sự may mắn ấy sẽ kéo dài nếu như tuổi Thân giữ được tinh thần quyết tâm, kiên trì theo đuổi những gì mình đã chọn. Thậm chí tới lúc nước lên thuyền lên, bản mệnh có không muốn tài lộc ùa về, giàu sang ập đến, cuộc sống cực kỳ sung túc.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh họa: Internet

Tử vi 12 con giáp từ ngày 13 đến 19/12/2021, tuổi Sửu kiếm tiền cực nhiều từ công việc tay trái, tuổi Tỵ nhờ tài ngoại giao kiếm về kha khá bộn tiền

Tử vi 12 con giáp từ ngày 13 đến 19/12/2021, tuổi Sửu kiếm tiền cực nhiều từ công việc tay trái, tuổi Tỵ nhờ tài ngoại giao kiếm về kha khá bộn tiền

Tử vi 12 con giáp từ ngày 13-19/12/2021, vận trình của những con giáp trong 1 tuần sắp tới đây có nhiều chuyển biến thuận lợi. Đây sẽ là cơ hội tốt để các con giáp phát huy hết năng lực của mình. Từ công việc, tình cảm, tài chính luôn có những điều bất ngờ và thú vị.

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