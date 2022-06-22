Đầu năm lao đao vất vả, cuối năm đổi vận, 3 con giáp công thành danh toại, giàu sang viên mãn

Theo chiêm nghiệm của dân gian thì người tuổi Sửu đa phần có xuất thân khó khăn. Tuy nhiên, họ lại có một đặc điểm dễ nhận thấy đó là rất chăm chỉ, chịu thương chịu khó.

Nhờ sự nỗ lực bền bỉ này mà những người tuổi Sửu không sớm thì muộn sẽ thành công. Như vậy, dù xuất phát điểm thấp thì đến giai đoạn cuối năm, tuổi Sửu vẫn có của ăn của để, thậm chí trở nên cực kỳ giàu có.

Trong công việc, tuổi Sửu là người sống trách nhiệm, tâm huyết và cực kỳ nghiêm túc. Có thể thấy một khi đã đảm nhận nhiệm vụ nào là các chú trâu luôn nỗ lực làm tốt nhất có thể, không xong là thấy bứt rứt.

Tuổi Tuất

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất là những người có tâm rất thiện, hay giúp đỡ người khác. Họ sống đơn giản, rõ ràng, đã trao gửi niềm tin nơi ai thì suốt đời sẽ vẫn luôn trung thành với người ấy, được nhiều người quý trọng và trợ giúp.

Có thể nói trong số 12 con giáp, tuổi Tuất là con giáp duy nhất phải trải qua khoảng thời gian thách thức dài nhất trong năm.

Tuy nhiên, chỉ cần bước qua tháng 9 âm thì tuổi Tuất không còn gì phải lo lắng nữa. Tử vi học có nói, tháng 10 và tháng 11 âm là lúc tuổi Tuất làm gì cũng vượng, dễ dàng phất lên, tài khoản tăng số, cuộc sống ngày càng ấm êm, viên mãn.

Tuổi Tý

Ảnh minh họa: Internet

Dù nằm trong top những con giáp khổ trước sướng sau nhưng tuổi Tý sẽ may mắn hơn 2 tuổi Tuất và Sửu. Những chú chuột được trời ban phúc khí, vì vậy, dù có là con nhà nghèo thì khí chất của họ cũng luôn ngời ngời.

Tuổi Tý còn được quý nhân phù trợ nên làm gì cũng thuận lợi. Cộng thêm khí chất của bản thân, họ chẳng mấy chốc sẽ tự tay gây dựng được sự nghiệp.

Nhìn chung, cả 3 con giáp này đều có thể một tay làm nên nghiệp lớn. Tất cả vận mệnh đều nằm trong tay họ nếu họ có sự quyết tâm và nỗ lực.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.