3 con giáp cần cẩn trọng trong tháng 11 âm sắp tới, đặc biệt 1 con giáp chú ý tiền nong

12 con giáp tử vi 22/06/2022 10:30

Theo các chuyên gia phong thủy, trong 3 con giáp nói trên có 1 con giáp bị sao xấu chiếu rọi, cần chú ý hơn trong chuyện tiền nong để tránh hao người tốn của.

Tuổi Mão

3 con giáp cần cẩn trọng trong tháng 11 âm sắp tới, đặc biệt 1 con giáp chú ý tiền nong - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tháng 11 Âm lịch, tuổi Mão có hạn Thái tuế nên được cho là sẽ mang đến những sự kiện bất ổn và khó dự đoán trước cho họ, do đó, người tuổi Thân được khuyên không nên tiến hành những thay đổi lớn trong đời, ví dụ như đổi việc hay mua nhà cửa, xe cộ chẳng hạn.

Ngoài ra, tuổi Mão cũng được dặn dò hãy chú ý hơn khi đi trên đường, tránh chơi các môn thể thao mạo hiểm và hãy chăm sóc thật tốt cho sức khỏe của mình để tránh gặp những sự việc không mong muốn.

Tuổi Sửu

3 con giáp cần cẩn trọng trong tháng 11 âm sắp tới, đặc biệt 1 con giáp chú ý tiền nong - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đối mặt với hạn Thái Tuế, công việc và cuộc sống của tuổi Sửu do đó cũng chịu những áp lực nhất định. Tùy vào mỗi giai đoạn trong năm, tuổi Sửu nên vạch ra cho mình những đường hướng cụ thể để giảm thiểu tác động của các sao xấu.

Tuy rằng, tháng 7 âm lịch - mà người ta vẫn hay gọi là tháng cô hồn là thời điểm khó khăn nhất của tuổi Sửu đã trôi qua, nhưng họ vẫn còn 1 tháng nữa cần phải cẩn trọng hơn bình thường, đó là tháng 11 âm lịch.

Tử vi học có nói, tháng 11 âm lịch, tuổi Sửu có cả cát tinh và hung tinh chiếu mạng. Sao tốt là Phi Mã, giúp họ tăng năng suất lao động, cải thiện tình hình tài chính. Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng của sao xấu Tuế Phá, tuổi Sửu lại có xu hướng tiêu pha nhiều hơn, nên dù có kiếm được nhiều tiền thì cũng không để ra được đồng nào, thậm chí không cẩn thận còn thâm hụt tài chính.

Tuổi Ngọ

3 con giáp cần cẩn trọng trong tháng 11 âm sắp tới, đặc biệt 1 con giáp chú ý tiền nong - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, tháng 11 Âm lịch là tháng xui rủi của những người tuổi Ngọ nên trong năm nay, họ sẽ dễ có những xáo trộn về mặt cảm xúc cũng như gặp phải những thách thức trong cả công việc lẫn cuộc sống. Thậm chí, nếu không cẩn thận, họ sẽ còn có thể bị vướng vào những chuyện thị phi hoặc bị kẻ gian lừa gạt, hao tiền tốn của.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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