4 con giáp cần chú ý năm 2022: Hạn chế đổi việc, không nên mua nhà, cảnh giác tiểu nhân

12 con giáp tử vi 22/06/2022 10:00

Hãy xem bạn có nằm trong số 4 con giáp này hay không nhé.

Tuổi Thân

4 con giáp cần chú ý năm 2022: Hạn chế đổi việc, không nên mua nhà, cảnh giác tiểu nhân - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, với sự xuất hiện của 1 sao xấu mang tên Phục Thi, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và công việc của họ, tốt hơn hết là tuổi Thân cần phải cẩn trọng trong 2 khía cạnh này.

Bình thường tuổi Thân có sức khỏe tốt, không mấy khi đau ốm. Chính vì thế, họ thường coi nhẹ chuyện chăm sóc bản thân. Trong khi đó, là những người ham mê công việc, họ dễ sa đà vào những lịch trình bận rộn mà chẳng mấy khi có thời gian nghỉ ngơi, lâu dần sẽ khiến cơ thể họ không thể thích nghi và đổ bệnh bất cứ lúc nào.

Tuổi Hợi

4 con giáp cần chú ý năm 2022: Hạn chế đổi việc, không nên mua nhà, cảnh giác tiểu nhân - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, năm Nhâm Dần 2022, tuổi Hợi lâm vào cục diện Phá Thái Tuế nhưng do Dần Hợi Nhị Hợp, chủ về công việc làm ăn do đó có nhiều tin vui, thậm chí có quý nhân giúp đỡ.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tuổi Hợi dù làm được nhiều, thu hoạch không ít song cũng bị tiểu nhân phá hoại, nhiều khi gặp phải những chuyện không đâu mà chẳng có nguyên nhân rõ ràng, do đó, vẫn cứ nên thận trọng và kín kẽ trong giao tiếp thì sẽ tốt hơn.

Tuổi Dần

4 con giáp cần chú ý năm 2022: Hạn chế đổi việc, không nên mua nhà, cảnh giác tiểu nhân - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

So với tuổi Thân và tuổi Hợi, tuổi Dần có 1 năm 2022 ổn định hơn với mức thu nhập đều đều và không có quá nhiều sự thay đổi.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, tử vi học có nói, do nhiều phen hay do dự nên tuổi Dần cũng mất đi những cơ hội thuận lợi. Trong 1 số tháng, ví dụ như tháng 11 sắp tới vì không biết tiết chế chi tiêu và cẩn trọng trong chuyện tiền nong, tuổi Dần còn dễ bị hao tiền, tốn của. Do đó, lời khuyên của tuổi Dần là hãy quyết đoán hơn trong công việc, sát sao hơn trong việc quản lý tài chính để tháng 11 âm trôi qua 1 cách suôn sẻ nhé.

Tuổi Tỵ

4 con giáp cần chú ý năm 2022: Hạn chế đổi việc, không nên mua nhà, cảnh giác tiểu nhân - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không chỉ có tuổi Dần, tuổi Thân mà tuổi Tỵ cũng nằm trong số những con giáp gặp nhiều khó khăn trong các mối quan hệ xã hội. Bị tiểu nhân gây chuyện thị phi, tuổi Tỵ sẽ phải hứng chịu nhiều áp lực và thậm chí ảnh hưởng tới chuyện công việc cũng như tài lộc của họ.

Lời khuyên dành cho họ là hãy luôn dùng thái độ khiêm nhường và ôn hòa để giải quyết mọi mâu thuẫn 1 cách thấu đáo. Bên cạnh đó, họ cũng nên nghĩ thoáng, không buồn phiền khi có 1 vài chuyện chưa theo ý của mình.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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