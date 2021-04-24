Cuối tuần này (24/4 - 25/4): Thần Tài đập cửa, 3 con giáp đi đến đâu 'VẬN ĐỎ' bám theo đấy, tiền tình thăng hoa rực rỡ

12 con giáp tử vi 24/04/2021 00:11

Nhờ có phúc phần trời cho, bề trên nâng đỡ, Thần Tài chiếu cố, cuối tuần này (24-25/4), những con giáp may mắn này sẽ có những ngày đẹp trời với vận đỏ như son, cuộc sống thăng hoa, viên mãn.

 

Tuổi Dậu

Trời sinh Dậu là con giáp hiền lành, sống tình cảm và biết cách đối nhân xử thế. Đứng trước những khó khăn, thất bại Dậu chưa bao giờ bỏ cuộc. 

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tuần này, Dậu được quý nhân giúp sức, làm gì cũng đều rất thuận lợi, suôn sẻ. Ngày Chủ nhật, có cơ may Dậu sẽ gặp cơ hội đổi đời, trở thành con giáp giàu có hiếm ai bì kịp. Chỉ cần nắm bắt cơ hội trời cho, con giáp này ắt muốn gì được nấy, không chỉ cuối tuần này mà cả tháng 5/2021 tới đây, Dậu sẽ ngập trong nhung lụa.

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Cả tháng 5/2021 tới đây, Dậu sẽ ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc nên từ cấp trên, đối tác đến đồng nghiệp đều hết lòng ưu ái Mùi. Trong cuối tuần này, Mùi sẽ khá bận rộn với hàng tá công việc ập xuống đầu. Dù là ngày cuối tuần, thay vì than vãn, Mùi vẫn cố tận dụng triệt để thế mạnh, tài năng để ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Theo tử vi ngày mới, do nắm được tâm lý khách hàng, từ đó con giáp may mắn tuổi Mùi có thể dễ dàng ký kết được nhiều hợp đồng, đạt được mục tiêu công việc. Hôm nay, bất ngờ việc đầu tư của Mùi sẽ thu được khoản tiền may mắn đột biến. Không chỉ nghề tay phải mà nghề phụ cũng giúp con giáp kiếm tiền hiệu quả hơn, thu nhập tăng đáng kể. Cuộc sống gia đình vì thế cũng thêm phần bình yên, ấm cúng, không phải lo nghĩ về tiền bạc. 

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Hôm nay, bất ngờ việc đầu tư của Mùi sẽ thu được khoản tiền may mắn đột biến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Nhanh nhạy, khôn ngoan, cá tính và thông minh nên Tỵ luôn đi đầu trong công việc, khiến nhiều người khiếp sợ bởi tốc độ giải quyết công việc thần tốc. 

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tuần này, vận trình tài lộc tốt hơn, công việc của tuổi Tý ngày càng mang lại lợi lộc. Nhờ vậy, con giáp tuổi Tý chắc chắn sẽ được thăng tiến, thu nhập tốt hơn. Cát tinh cũng mang lại may mắn nên việc đầu tư kinh doanh bên ngoài của Tý cũng mang lại 1 khoản tiền rủng rỉnh. 

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Công việc của tuổi Tý ngày càng mang lại lợi lộc - Ảnh minh họa: Internet

*Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

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