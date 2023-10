Cuối tuần này (24/4 - 25/4): Thần Tài đập cửa, 3 con giáp đi đến đâu 'VẬN ĐỎ' bám theo đấy, tiền tình thăng hoa rực rỡ

Theo tử vi 12 con giáp, cuối tuần này, Dậu được quý nhân giúp sức, làm gì cũng đều rất thuận lợi, suôn sẻ. Ngày Chủ nhật, có cơ may Dậu sẽ gặp cơ hội đổi đời, trở thành con giáp giàu có hiếm ai bì kịp. Chỉ cần nắm bắt cơ hội trời cho, con giáp này ắt muốn gì được nấy, không chỉ cuối tuần này mà cả tháng 5/2021 tới đây, Dậu sẽ ngập trong nhung lụa.

Cả tháng 5/2021 tới đây, Dậu sẽ ngập trong nhung lụa - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Chăm chỉ, có trách nhiệm trong công việc nên từ cấp trên, đối tác đến đồng nghiệp đều hết lòng ưu ái Mùi. Trong cuối tuần này, Mùi sẽ khá bận rộn với hàng tá công việc ập xuống đầu. Dù là ngày cuối tuần, thay vì than vãn, Mùi vẫn cố tận dụng triệt để thế mạnh, tài năng để ôm hết của nả trong thiên hạ vào nhà.

Theo tử vi ngày mới, do nắm được tâm lý khách hàng, từ đó con giáp may mắn tuổi Mùi có thể dễ dàng ký kết được nhiều hợp đồng, đạt được mục tiêu công việc. Hôm nay, bất ngờ việc đầu tư của Mùi sẽ thu được khoản tiền may mắn đột biến. Không chỉ nghề tay phải mà nghề phụ cũng giúp con giáp kiếm tiền hiệu quả hơn, thu nhập tăng đáng kể. Cuộc sống gia đình vì thế cũng thêm phần bình yên, ấm cúng, không phải lo nghĩ về tiền bạc.