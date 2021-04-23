Vừa sang tháng 5/2021: 4 con giáp CÁ CHÉP HÓA RỒNG, bất ngờ phát tài lớn, một bước lên mây sướng như tiên

12 con giáp tử vi 23/04/2021 16:20

Tử vi hàng ngày cho biết, trong tháng 5/2021 này sẽ có 4 con giáp giàu có bất ngờ, phất lên trong một ngày, tha hồ hưởng thụ của ngon vật lạ, ngọc ngà châu báu chất đầy nhà.

Tuổi Tí

Vận mệnh người tuổi Tí trong năm 2021 này phải nói là thuộc hàng may mắn nhất. Tháng 4 này hưởng lộc trời ban chưa đủ, mà vừa sang tháng 5/2021, con giáp này lại tiếp tục được nhà trời ưu ái cho cuộc sống giàu sang phú quý. Tí vốn đã có của ăn của để, nhờ sự chăm chỉ và thông minh của mình. Nhưng tử vi hàng ngày cho biết, sang tháng 5/2021 sẽ là thời điểm con giáp này càng phất lên, giàu có vô đối nhờ cơ hội làm giàu ngay trước mắt.

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 Vừa sang tháng 5/2021, Tí lại tiếp tục ghi danh trong hàng đại gia - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Chỉ còn vài ngày nữa là bước sang tháng 5/2021, những người tuổi Sửu hãy mau may túi ba gang để đựng tiền vàng trên trời rơi xuống. Con giáp này vô cùng may mắn khi lọt vào sổ vàng của Thần Tài, cơ hội đổi đời sẽ bày ra trước mắt chỉ trong nay mai. Sửu cần bình tĩnh, nhắm đúng thời cơ để thực hiện kế hoạch làm giàu của mình. Sự nóng vội có thể khiến Sửu mất đi cơ hội đổi đời trong nuối tiếc.

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 Tháng 5/2021 sẽ là thời cơ để Sửu phát tài đổi vận, giàu lên nhanh chóng khiến ai cũng phải ghen tỵ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Từ khi bước vào năm 2021, Tỵ được dự đoán là sẽ có đời sống vương giả, xa hoa phú quý, làm 1 ăn 10. Nhưng chưa cần đợi hết năm, chỉ cần bước sang tháng 5/2021 thì Tỵ đã có thể bước vào cuộc sống giàu sang ai cũng thèm khát. Con giáp này khá nhanh nhẹn trong việc nắm bắt các cơ hội, nhất là những người nào làm trong lĩnh vực tài chính, bất động sản thì càng dễ có cơ hội phất lên nhanh chóng.

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Thời hoàng kim của Tỵ sắp đến, con giáp này mau may túi ba gang để đựng tiền vàng -
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Nằm trong top 4 con giáp may mắn nhất khi vừa bước sang tháng 5/2021, Thân cũng không hề kém cạnh gì về độ may mắn của mình. Con giáp này được nhà trời ban cho hồng phước lớn, làm công việc gì cũng rất thuận lợi, dễ dàng. Trong những ngày đầu tháng 5, Thân có thể tậu được nhà cao cửa rộng, xe bốn bánh. Tất cả nằm ở trí óc và khả năng đối diện với thử thách của con giáp này.

*Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

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Tử vi hàng ngày đã chỉ điểm thì không thể nào sai, đúng 3 ngày cuối cùng của tháng 4/2021 này, 3 con giáp có tên sau lập tức nhận lương thưởng cao bất ngờ, không thể lường trước sự giàu sang ập đến.

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