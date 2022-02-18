Cuối tháng Giêng Âm lịch, 3 con giáp hưởng phúc ‘TỔ TIÊN’, may mắn ngút ngàn, giàu sang phú quý

12 con giáp tử vi 18/02/2022 11:45

Tử vi 12 con giáp trong những ngày cuối tháng Giêng Âm lịch 2022 tiết lộ, có 3 con giáp nhờ phúc của ‘Tổ Tiên’ mà nhận được may mắn ngút ngàn, tiền tài dư dả.

Người tuổi Hợi

Tuổi Hợi là những người giàu lòng trắc ẩn, nhân ái và yêu thương mọi người. Họ sống tự do, thoải mái và phóng khoáng, bởi vậy tuổi Hợi được mọi người xung quanh quý mến, tôn trọng. Nhờ vào tài năng và sự chăm chỉ của mình, những người này sớm xây dựng được một sự nghiệp vững chắc, ổn định.

Tử vi học có nói, 10 ngày tới đây, con giáp tuổi Hợi gặp nhiều may mắn, tay phải vét tài, tay trái vơ lộc. Người tuổi này sẽ có nguồn tài phú to lớn. Quý nhân xuất hiện mang lại may mắn, tài lộc, cơ hội phát triển. Chỉ cần biết nắm bắt thời cơ, người tuổi Sửu không chỉ thành công trong công việc mà còn có thể có thêm nguồn tiền bạc không nhỏ.

Người tuổi Mão

Tuổi Mão đại diện cho những con người thông minh, mưu trí, nhanh nhẹn và có con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng. Người tuổi này rất tốt bụng, nhiệt tình và luôn sẵn sàng giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ có khả năng thích nghi với hoàn cảnh, chịu đựng những áp lực của công việc, cuộc sống.

Tử vi dự báo, 10 ngày tới, người tuổi Mão khổ tận cam lai, cơ hội sẽ đến với họ. Con giáp này sẽ nhận được một công việc mới, một nghề tay trái hoặc một cơ hội hợp tác làm ăn. Nếu có thể nắm bắt đúng cơ hội, người tuổi này không những làm ăn phát tài, có thu nhập cao hơn nhiều so với trước đây mà còn có thể một bước đổi đời, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện dễ dàng.

Cuối tháng Giêng Âm lịch, 3 con giáp hưởng phúc ‘TỔ TIÊN’, may mắn ngút ngàn, giàu sang phú quý - Ảnh 1
Tử vi dự báo, 10 ngày tới, người tuổi Mão khổ tận cam lai, cơ hội sẽ đến với họ. Ảnh minh họa: Internet

Người tuổi Mùi

Giống như hình ảnh của con vật đại diện, những người tuổi Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn và luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người. Họ sống cho tập thể và những người thân cận, không bao giờ ích kỷ cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm.

Trong 10 ngày tới, tài vận của con giáp tuổi Mùi tăng lên nhanh chóng, thời cơ của họ sẽ đến. Con giáp này có thể gặt hái được những thành công đáng mong chờ. Nhờ đó, tiền vào túi cũng ngày một nhiều. Với người làm ăn kinh doanh, việc ký kết hợp đồng diễn ra thuận lợi, có thể mở rộng quy mô làm ăn. Tương lai, con giáp này sẽ đón nhận nhiều thành công rực rỡ, biến năm 2022 thành dấu mốc đáng nhớ.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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