Cuối ngày hôm nay 25/9: TÀI TINH ghé thăm, 3 con giáp này vận trình lên hương, ngày gặp nhiều may mắn, sự nghiệp tươi sáng, thu nhập gia tăng, của cải vô số, đời sau chẳng lo cơm áo gạo tiền

Công việc của tuổi Sửu trong ngày hôm nay diễn ra thuận lợi. Sự nhiệt tình và hăng hái của người tuổi Sửu là nguyên nhân chính mang lại cho bản mệnh khá nhiều cơ hội chuyển mình trong công việc. Lãnh đạo cũng thấy được sự cố gắng ấy và không ngần ngại cất nhắc bản mệnh lên vị trí mới.

Phương diện tình cảm khá tốt, Tuổi Sửu có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc ủng hộ bạn. Bên cạnh đó, tối nay có thể bạn sẽ nhận được một bất ngờ nho nhỏ từ người ấy đấy.

Phương diện tình cảm khá tốt, Tuổi Sửu có thể yên tâm vì luôn có hậu phương vững chắc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi ngày mới của 12 con giáp dự báo CN ngày 25/9/2022 hôm nay, sự nghiệp của tuổi Thìn hanh thông thuận lợi hơn hẳn. Những thành quả bước đầu mà con giáp này mang về cho tập thể được đánh giá cao. Đây là bước đệm để bản mệnh bứt phá một cách đầy ngoạn mục trong thời gian tới.

May mắn tiếp tục tìm đến tuổi Thìn với sự ủng hộ của cát thần, khi có những cơ hội kiếm tiền hiếm có. Nhất là với những ai làm trong lĩnh vực kinh doanh hay nghề tự do đều có thể cân nhắc và đưa ra lựa chọn cho riêng mình. Đừng để bản thân phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.

Vận trình tình cảm bình ổn. Cục diện Dần Ngọ tam hợp nâng đỡ câu chuyện tình yêu của người tuổi Dần và nửa kia. Các cặp đôi dù không có nhiều thời gian để ở cạnh nhau, song rất may là vẫn dành cho nhau sự tin tưởng nhất định.

May mắn tiếp tục tìm đến tuổi Thìn với sự ủng hộ của cát thần - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng CN ngày 25/9/2022 hôm nay, mọi việc trở nên thuận lợi hơn với tuổi Thân. Dù là đang đi làm hay đang ngồi trên ghế nhà trường thì thành tích của con giáp này cũng khiến cho không ít người phải trầm trồ thán phục.

Tài tinh ghé thăm, giúp thu nhập của tuổi Thân gia tăng đáng kể. Đây là nguồn thu nhập phụ từ nghề tay trái, cũng có thể là khoản tiền do may mắn trúng thưởng trúng số đem lại. Dù ít hay nhiều thì bản mệnh cũng nên biết cách quản lý cho thật tốt, đừng vội vã tiêu xài hoang phí.

Trên phương diện tình cảm, Tuổi Thân may mắn khi đang có một người để yêu thương. Nửa kia hiểu và thông cảm cho những khuyết điểm, thậm chí là tật xấu của con giáp này mà không một lời chê bai. Vợ chồng san sẻ với nhau những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống, cùng nhau vượt qua khó khăn.

Tài tinh ghé thăm, giúp thu nhập của tuổi Thân gia tăng đáng kể - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo