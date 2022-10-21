Cuối ngày hôm nay 21/10: 3 con giáp này cẩn thận đủ đường bởi làm việc gì cũng khó khăn, tiền tài thâm hụt, tình cảm có điềm báo rạn nứt

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 21/10/2022 Tuất Dậu tương hại, tuổi Tuất phải đối mặt với nhiều xui xẻo. Con giáp này bất ngờ nhận ra rằng những người đáng tin cậy nhất lại bất ngờ phản bội, chơi xấu mình nên rất đau lòng. Đây cũng là bài học đáng giá cho bản mệnh chớ nên cả tin vào người khác quá.

Các cặp đôi dễ mâu thuẫn, tranh cãi chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt. Tuy không phải chuyện gì quá to tát nhưng có thể khiến cho bản mệnh và người ấy không muốn nói chuyện hay tâm sự với nhau nhiều như trước nữa.

Vận trình tình cảm trong ngày cũng rất ảm đạm, các mối quan hệ xã giao kém hài hòa mà công việc của tuổi Tuất cũng rối ren không ít. Con giáp này gặp khó khăn khi bản thân phạm phải sai lầm nhưng lại không ý thực được sai ở đâu và làm cách nào để sửa chữa được nên càng bế tắc hơn.

Các cặp đôi dễ mâu thuẫn, tranh cãi chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Xem tử vi thứ Sáu ngày 21/10/2022, Sửu Ngọ Tương Hại là lúc người tuổi Ngọ nhận ra có vẻ như bạn đang trông đợi quá nhiều từ những người xung quanh, và rõ ràng ai cũng cảm nhận được điều đó. Hãy hiểu rằng không phải lúc nào mọi thứ cũng có thể diễn ra đúng thời gian, đúng theo cách mà bản thân bạn mong muốn. Hãy học cách sẵn sàng đón nhận mọi thứ tự nhiên nhất có thể thì hơn.

Thiên Quan dự báo có sai sót nếu người tuổi Ngọ không đủ tập trung. Dù sao lúc này là ngày nghỉ, nếu tâm trạng của bạn ngày hôm nay không được tốt thì hãy liên hệ với bạn bè để có thể gặp gỡ, chia sẻ với họ.

Con giáp này nên lưu ý tới sức khỏe, dù bận bịu tới mấy cũng đừng bỏ bê việc chăm sóc, bồi bổ cho cơ thể của mình, cũng tránh để những nỗi lo lắng thường nhật ảnh hưởng tới tinh thần. Bản mệnh nên nhớ sức khỏe là yếu tố vô cùng quan trọng trong cuộc sống, vì vậy đừng đánh mất nó vì bất cứ giá nào.

Thiên Quan dự báo có sai sót nếu người tuổi Ngọ không đủ tập trung - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Tử vi ngày mới của 12 con giáp cho thấy thứ Sáu ngày 21/10/2022, đường công danh sự nghiệp của tuổi Tý có điềm không lành khi gặp cục diện Tý Dậu tương phá. Công việc của con giáp này cũng không được suôn sẻ như bình thường. Do chịu áp lực trong một thời gian dài nên bản mệnh luôn trong tình trạng căng thẳng, và dễ bị gục ngã bất cứ lúc nào.

Tuổi Tý còn phải chống đỡ với những khó khăn mà kẻ tiêu nhân ghen ghét, đố kị cố tình gây ra, công việc khó hoàn thành như kế hoạch đã đề ra. Những vấn đề nảy sinh bất ngờ vào phút chót nên khả năng thất bại là rất cao. Con giáp này cần phải tỉnh táo để đưa ra những phương án giải quyết hiệu quả.

Nguyên nhân dẫn tới sự mất tập trung này chính là do chuyện tình cảm không được vui vẻ cho lắm. Mối quan hệ giữa con giáp này và người ấy đang gặp phải những trở ngại. Hai người đều không lường trước được và cũng khá bất ngờ nên vẫn chưa tìm được cách giải quyết vấn đề khúc mắc thế nào.

Tuổi Tý còn phải chống đỡ với những khó khăn mà kẻ tiêu nhân ghen ghét, đố kị cố tình gây ra - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo