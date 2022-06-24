7 ngày tới, thị phi giáng xuống đầu những con giáp nào?

12 con giáp tử vi 24/06/2022 08:00

Dù đã cố gắng nhưng thị phi vẫn khiến bạn mệt đầu, tiền bạc và công việc đều không như ý, cùng xem đó là ai nhé.

Tuổi Sửu

7 ngày tới, thị phi giáng xuống đầu những con giáp nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sửu tính tình vui vẻ, hòa đồng, ăn nói dễ nghe. Người này thông minh, làm việc gì cũng thành công. Tuy nhiên chính vì sự bao dung của mình nên con giáp này có nguy cơ gặp phải kẻ tiểu nhân, thích quấy phá sự nghiệp của bạn. Họ thực sự không thích việc bạn có được sự tín nhiệm của cấp trên. Đây gọi là ghen ăn tức ở. 

Bạn cần phải chú ý những lời đường mật của người bên cạnh mình, đừng bao giờ tin tuyệt đối nhé. Có những kẻ bằng mặt mà không bằng lòng đâu đó. Tiền bạc càng phải chú ý kẻo vay mà không có trả. 

Tuổi Tỵ

7 ngày tới, thị phi giáng xuống đầu những con giáp nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ 7 ngày tới đây sẽ là những ngày liên tục dính thị phi của bạn. Dù không muốn nói nhiều nhưng vô tình lại nói đúng chuyện của người khác và bạn bị vạ lây là mang chuyện thiên hạ đi buôn.

Công việc không được như ý, sai sót làm bạn đau đầu. Cố gắng chấn chỉnh lại thái độ làm việc của mình nhé, dù sao thì sếp vẫn là người có quyền. Bạn có cãi lại chỉ thiệt thân.

Tuổi Dậu

7 ngày tới, thị phi giáng xuống đầu những con giáp nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Dậu gần đây tình yêu không được như ý, có kẻ cố tình xen vào mối quan hệ của hai người. Nếu bạn thực sự quan tâm tới mối quan hệ này thì hãy chú ý tìm ra sự thật, đừng để hiểu lầm ngày càng sâu sắc, tình yêu cũng vì vậy mà tan nát. 

Tiền bạc không thông, cho vay rồi không lấy lại được. Vừa mất tình cảm vừa mất tiền, bạn thực sự cảm thấy hụt hẫng, mất niềm tin vào cuộc sống. Nếu cố gắng làm việc thì có thể lấy lại số tiền đã mất. Tuy nhiên, bạn vì cảm thấy tự ti mà không cố gắng phấn đấu. Cứ tiếp tục như vậy thì công việc của bạn cũng bị cấp trên đánh giá thấp.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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